Βασιλάκης- ΑΕGEAN: Οι προβλέψεις για φέτος, η Volotea, o αντίκτυπος από Ισραήλ και τα καθηλωμένα αεροσκάφη
Για «συγκρατημένη αισιοδοξία» μίλησε ο πρόεδρος της μεγαλύτερης εγχώριας αεροπορικής που θα έχει φέτος το δ’ τρίμηνο αύξηση στις διαθέσιμες θέσεις 9%
Για συγκρατημένη αισιοδοξία για το σύνολο του 2025 γιατί «ναι μεν δε λείπουν οι προκλήσεις, όπως φάνηκε και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο προηγούμενο διάστημα, ωστόσο έχουμε καλές ταμειακές ροές και θετική ζήτηση» έκανε λόγο χθες ο πρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχης Βασιλάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου της μεγαλύτερης εγχώριας αεροπορικής.
Κατά την περίοδο αυτή η εταιρεία κατέγραψε αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 4%, ενίσχυση του κύκλου εργασιών κατά 5% και αύξηση 109% στα κέρδη μετά από φόρους, με στήριξη και από την ισοτιμία του ευρώ/δολαρίου. Ο κ. Βασιλάκης χαρακτήρισε ως πιο μετριοπαθείς έναντι του αναμενομένου τους ρυθμούς ανάπτυξης στο πρώτο μισό του 2025 γεγονός το οποίο απέδωσε αφενός στους επιπλέον ελέγχους στους κινητήρες και τους περιορισμούς σε σχέση με τα αεροπλάνα της εταιρείας που βρίσκονται στον αέρα, αφετέρου στα ζητήματα που προέκυψαν με την αναστολή των πτήσεων στο Ισραήλ και γειτονικές αγορές (π.χ. Ιορδανία) στο β’ τρίμηνο του 2025. «Παρά τις προκλήσεις και τους περιορισμούς, καταφέραμε να έχουμε αύξηση εσόδων 5%, υψηλότερα από το μέσο όρο της αγοράς. Είχαμε ενδεικτικά λιγότερες κατά 9 πτήσεις σε ημερήσια βάση, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων με το Ισραήλ, με λιγότερους κατά 100 χιλ. επιβάτες στις απευθείας πτήσεις από τη συγκεκριμένη αγορά και γειτονικές χώρες που επηρεάστηκαν και κατά 35 χιλ. επιβάτες μείον σε πτήσεις με ανταπόκριση».
