Βασιλάκης- ΑΕGEAN: Οι προβλέψεις για φέτος, η Volotea, o αντίκτυπος από Ισραήλ και τα καθηλωμένα αεροσκάφη

Για «συγκρατημένη αισιοδοξία» μίλησε ο πρόεδρος της μεγαλύτερης εγχώριας αεροπορικής που θα έχει φέτος το δ’ τρίμηνο αύξηση στις διαθέσιμες θέσεις 9%