Wall Street: Οι δηλώσεις Πάουελ προσγείωσαν τους επενδυτές - Μόνος κερδισμένος ο Dow Jones
Η αγορά δεν μπόρεσε να χαρεί την πρώτη μείωση επιτοκίων από τη Fed για το 2025, καθώς ο Τζερόμ Πάουελ κράτησε χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, στις δηλώσεις του - Υπό πίεση οι τεχνολογικές με οδηγό την Nvidia
Τις αρχικές μεικτές τους τάσεις κράτησαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης οι δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς η αγορά είχε προεξοφλήσει τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed, ενώ προβληματίστηκε από τη συγκρατημένη γραμμή που υιοθέτησε ο Τζερόμ Πάουελ στις δηλώσεις του.
Έτσι, λοιπόν, ο Dow Jones «έκλεισε» με άνοδο 0,57% στις 46.018 μονάδες, καθώς ο αρχικός ενθουσιασμός από το νέο dot plot της Fed μετριάστηκε από τον χαμηλό πήχη που έθεσε ο Τζερόμ Πάουελ.
Αντιθέτως S&P 500 και Nasdaq παρέμειναν σε αρνητικό έδαφος καθώς οι τεχνολογικές μετοχές πιέστηκαν με οδηγό την Nvidia. Ο S&P 500 έχασε 0,10% στις 6.600 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,33% στις 22.261 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κέρδισαν έδαφος με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,51% και το 2ετές να σκαρφαλώνει στο 3,526%.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ μέσα από το dot plot έστειλε σήμα για άλλες δύο περικοπές μέσα στη χρονιά.
Στην ανακοίνωση σημειώθηκε ότι «το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί ελαφρώς αλλά παραμένει χαμηλό» και ότι «οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν ενισχυθεί».
Η αναθεώρηση του dot plot για το 2025 σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η απόφαση της FOMC ελήφθη σχεδόν ομόφωνα, κόντρα στους φόβους της αγοράς για βαθύ διχασμό, καθώς τελικά μόνο ένα στέλεχος (ο νεοδιορισθείς Στίβεν Μίραν) διαφώνησε και ψήφισε υπέρ δυναμικότερης περικοπής κατά 50 μονάδες βάσης, ικανοποίησε τους επενδυτές. Όμως, ο Τζερόμ Πάουελ ήρθε να «ψαλιδίσει» κάπως τις προσδοκίες της αγοράς ξεκαθαρίζοντας πως η σημερινή περικοπή αποφασίστηκε για να γίνει «διαχείριση του ρίσκου».
Το ρίσκο αυτό, μάλιστα, είναι διπλό, καθώς από την μία πλευρά το καθοδικό ρίσκο στην αγορά εργασίας έχει αυξηθεί, ενώ από την άλλη το ανοδικό ρίσκο στον πληθωρισμό έχει αυξηθεί. Έτσι, η αναζήτηση της σωστής ισορροπίας από το συμβούλιο έχει γίνει πολύ δύσκολη υπόθεση, όπως παραδέχτηκε και ο Πάουελ, δεδομένου ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ έχει στη βάση της τον διπλό στόχο της σταθερότητας των τιμών και της πλήρους απασχόλησης.
«Παρότι το ποσοστό ανεργίας παραμένει χαμηλό, έχει σημειώσει μικρή άνοδο, οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός έχει πρόσφατα κινηθεί ανοδικά και παραμένει σχετικά αυξημένος», τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως το συμβούλιο δεν έχει μπροστά του μονοπάτια δίχως ρίσκο.
«Δεν είναι καθόλου προφανές, τι πρέπει να κάνουμε» παραδέχτηκε.
Για το λόγο αυτό, εξάλλου, ήδη από τη σημερινή συνεδρίαση δεν υπήρχε ισχυρή στήριξη στο συμβούλιο, όπως εξήγησε, προς την κατεύθυνση μιας γενναίας περικοπής κατά 50 μονάδες βάσης.
Η επιφυλακτικότητα αυτή αποτυπώθηκε και στο dot plot, όσον αφορά την επόμενη χρονιά. Η έκπληξη της συνεδρίασης ήταν η επί τα χείρω αναθεώρηση της εκτίμησης για μόνο μία περικοπή το 2026, όταν οι traders στη Wall Street ποντάρουν σε δύο με τρεις μειώσεις την επόμενη χρονιά.
Την ίδια ώρα οι νέες προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας έδειξαν ελαφρώς ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με την έκθεση του Ιουνίου, στο 1,6% έως το τέλος του 2025 και στο 1,8% το 2026, αλλά καμία αλλαγή στις εκτιμήσεις για την ανεργία και τον πληθωρισμό. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό τοποθετεί τον δείκτη σταθερά στο 3,1% στο τέλος της φετινής χρονιάς.
«Ο συνδυασμός αυξημένης ανεργίας και πληθωρισμού δημιουργεί μεγάλο πονοκέφαλο στη Fed», σχολίασε ο Λουίς Αλβαράδο της Wells Fargo Investment Institute με τον Σάιμον Ντάνγκορ της Goldman Sachs Asset Management να συμφωνεί με την προοπτική δύο ακόμη περικοπών, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, εκτός αν υπάρξει απρόσμενη άνοδος του πληθωρισμού ή ανάκαμψη στην αγορά εργασίας.
Στο επίπεδο των μετοχών, μεγαλύτερες κερδισμένες ήταν οι εταιρείες που θα ωφεληθούν περισσότερο από τη μείωση των επιτοκίων, ήτοι οι αλυσίδες λιανεμπορίου όπως η Walmart και οι τράπεζες, όπως η JPMorgan και η American Express.
Ανοδικά κινήθηκε, επίσης, η New Fortress Energy μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου προς το Πουέρτο Ρίκο, όπως και η Lyft καθώς γνωστοποίησε τη διεύρυνση των υπηρεσιών αυτόνομης οδήγησης σε συνεργασία με τη Waymo, γεγονός που ενθουσίασε την αγορά.
Ώθηση έλαβε η Workday αφού η Elliott Management αποκάλυψε πως έχει «χτίσει» μερίδιο 2 δισ. δολαρίων στην εταιρεία, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στην αναπτυξιακή της προοπτική, ενώ κέρδη αποκόμισε η Hershey, μετά την αναβάθμιση της μετοχή της από στρατηγικούς αναλυτές.
Στην πλευρά των χαμένων, η Nvidia υποχώρησε περίπου 2,5%, καθώς η αγορά θορυβήθηκε από την πληροφορία ότι το Πεκίνο απαγόρευσε σε κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες την αγορά των κορυφαίων μικροτσίπ ΑΙ της αμερικανικής εταιρείας, θέλοντας να εμβαθύνει στην εγχώρια παραγωγή και να μειώσει την εξάρτηση της στον κλάδο από τις ΗΠΑ.
Η διολίσθηση της Nvidia επηρέασε αρνητικά τον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, όπου σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν επίσης η Palantir, η Broadcom και η Oracle.
Καθοδικά κινήθηκε, επίσης, η Uber σε αντίθετη πορεία σε σχέση με την ανταγωνιστική της Lyft, αλλά και η Tesla που έπεσε θύμα ρευστοποιήσεων προς αποκόμιση κερδών, μετά την άνοδο της, τις προηγούμενες ημέρες.
