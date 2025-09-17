Wall Street: Οι δηλώσεις Πάουελ προσγείωσαν τους επενδυτές - Μόνος κερδισμένος ο Dow Jones

Η αγορά δεν μπόρεσε να χαρεί την πρώτη μείωση επιτοκίων από τη Fed για το 2025, καθώς ο Τζερόμ Πάουελ κράτησε χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, στις δηλώσεις του - Υπό πίεση οι τεχνολογικές με οδηγό την Nvidia