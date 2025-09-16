Έως 30/10 οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ (εφάπαξ) από τον ΟΠΕΚΑ - Ποιοι το δικαιούνται

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του 2024 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 2025