ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 2,1% ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 2,1% ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο
Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του 2024 με το 2023
Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του 2024 με το 2023.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:
α. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.
β. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%.
Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:
α. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.
β. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%.
Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα