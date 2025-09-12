ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 2,1% ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Μείωση 2,1% σημείωσετον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του 2024 με το 2023., αυτή η μείωση στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:α. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.β. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%.Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.