Φανουρόπιτα: Το τάμα που έγινε εθνική φρενίτιδα και οι καυγάδες για τη σωστή συνταγή
Φανουρόπιτα: Το τάμα που έγινε εθνική φρενίτιδα και οι καυγάδες για τη σωστή συνταγή
Τα τελευταία χρόνια ο Aγιος Φανούριος είναι εξαιρετικά δημοφιλής και η φανουρόπιτα έγινε το manifestation της εποχής
Τις φετινές παραμονές του Αγίου Φανουρίου ( 27 Αυγούστου), τα social media είχαν κατακλυσθεί από συνταγές φανουρόπιτας. Στο TikTok κορίτσια με μακριά νύχια και γυριστές βλεφαρίδες κοίταζαν τον φακό καθώς ανακάτευαν σε ένα μπολ ζάχαρη και λάδι και μας συμβούλευαν τι πρέπει να σκεφτόμαστε και να λέμε την ώρα που φτιάχνουμε φανουρόπιτα. Την ημέρα της γιορτής η ιστορία πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέβαζαν με καταιγιστικό ρυθμό φωτογραφίες από την πίτα που έψησαν ενώ δεν άργησαν να ξεσπάσουν καυγάδες για το ποια είναι η σωστή συνταγή, για το αν τα υλικά πρέπει να είναι 7, 9 ή 11 και για τους λόγους που τηρείται το έθιμο. Ήταν τόση μεγάλη η φρενίτιδα για φανουρόπιτα που οι φούρνοι πουλούσαν πίτες για όσους και όσες δεν είχαν προλάβει να ψήσουν τις δικές τους.
Βιντεάκια από διάφορες εκκλησίες ανά την επικράτεια έδειχναν εκατοντάδες πίτες ακουμπισμένες σε τραπέζια, σε σκάλες, σε στασίδια, ακόμη και στο δάπεδο. Οι πιστοί που τις είχαν φέρει περίμεναν υπομονετικά τον ιερέα να τις διαβάσει. Οι εικόνες μιλούσαν από μόνες τους.
Οι πιστοί ήταν κάθε ηλικίας, φύλου και φυλής, κάθε κοινωνικής τάξης. Ο καθένας χωριστά φέρνοντας την πίτα ζητούσε να του φανερωθεί, δηλαδή να γίνει πραγματικότητα η επιθυμία του για δουλειά, υγεία, έρωτα, χρήματα ή κάποιο project.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Βιντεάκια από διάφορες εκκλησίες ανά την επικράτεια έδειχναν εκατοντάδες πίτες ακουμπισμένες σε τραπέζια, σε σκάλες, σε στασίδια, ακόμη και στο δάπεδο. Οι πιστοί που τις είχαν φέρει περίμεναν υπομονετικά τον ιερέα να τις διαβάσει. Οι εικόνες μιλούσαν από μόνες τους.
Οι πιστοί ήταν κάθε ηλικίας, φύλου και φυλής, κάθε κοινωνικής τάξης. Ο καθένας χωριστά φέρνοντας την πίτα ζητούσε να του φανερωθεί, δηλαδή να γίνει πραγματικότητα η επιθυμία του για δουλειά, υγεία, έρωτα, χρήματα ή κάποιο project.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα