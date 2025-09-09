Σε νέο ρεκόρ ο χρυσός, έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 40% φέτος
Σε νέο ρεκόρ ο χρυσός, έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 40% φέτος
Το πολύτιμο μέταλλο «χτύπησε» τα 3.647 δολ. καθώς τείνει να επωφελείται από το χαμηλότερο κόστος δανεισμού, αφού δεν αποδίδει τόκους
Ο χρυσός αναρριχήθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά ρεκόρ σήμερα Τρίτη, με την άνοδό του να τροφοδοτείται από την αύξηση των στοιχημάτων για μια σειρά μειώσεων των επιτοκίων από τη Federal Reserve φέτος.
Ο χρυσός, όπως αναφέρει το Bloomberg, σημείωσε άνοδο έως και 0,3% σε νέο ιστορικό υψηλό άνω των 3.647 δολαρίων ανά ουγγιά, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό της Δευτέρας. Ενισχύθηκε κατά 2,5% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις μετά την απροσδόκητα αδύναμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή, που ώθησε τους επενδυτές να προεξοφλήσουν τρεις μειώσεις επιτοκίων φέτος, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης κατά 0,25% στην συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα. Ο χρυσός τείνει να επωφελείται από το χαμηλότερο κόστος δανεισμού, καθώς δεν αποδίδει τόκους.
Το αν ο χρυσός θα συνεχίσει να επωφελείται λόγω των μειώσεων των επιτοκίων θα εξαρτηθεί από την αναθεώρηση των δεδομένων για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένεται αργότερα σήμερα, καθώς και από τον τόνο των στοιχείων για τον πληθωρισμό των παραγωγών και των καταναλωτών στις ΗΠΑ την Τετάρτη και την Πέμπτη. Θα παρακολουθηθεί επίσης η αντίδραση της αγοράς στις δημοπρασίες βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου.
Εχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 40% φέτος, λόγω των αγορών των κεντρικών τραπεζών και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων, καθώς και της αυξημένης ζήτησης για ασφαλή καταφύγια λόγω των εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και των ανησυχιών για τον αντίκτυπο του καθεστώτος δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου κατά της ανεξαρτησίας της Fed έχουν επίσης συμβάλει στην παράταση της τριετούς ανόδου του χρυσού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Ο χρυσός, όπως αναφέρει το Bloomberg, σημείωσε άνοδο έως και 0,3% σε νέο ιστορικό υψηλό άνω των 3.647 δολαρίων ανά ουγγιά, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό της Δευτέρας. Ενισχύθηκε κατά 2,5% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις μετά την απροσδόκητα αδύναμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή, που ώθησε τους επενδυτές να προεξοφλήσουν τρεις μειώσεις επιτοκίων φέτος, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης κατά 0,25% στην συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα. Ο χρυσός τείνει να επωφελείται από το χαμηλότερο κόστος δανεισμού, καθώς δεν αποδίδει τόκους.
Το αν ο χρυσός θα συνεχίσει να επωφελείται λόγω των μειώσεων των επιτοκίων θα εξαρτηθεί από την αναθεώρηση των δεδομένων για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένεται αργότερα σήμερα, καθώς και από τον τόνο των στοιχείων για τον πληθωρισμό των παραγωγών και των καταναλωτών στις ΗΠΑ την Τετάρτη και την Πέμπτη. Θα παρακολουθηθεί επίσης η αντίδραση της αγοράς στις δημοπρασίες βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου.
Εχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 40% φέτος, λόγω των αγορών των κεντρικών τραπεζών και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων, καθώς και της αυξημένης ζήτησης για ασφαλή καταφύγια λόγω των εντεινόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και των ανησυχιών για τον αντίκτυπο του καθεστώτος δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου κατά της ανεξαρτησίας της Fed έχουν επίσης συμβάλει στην παράταση της τριετούς ανόδου του χρυσού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος
Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες
Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα