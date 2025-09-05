Χρηματιστήριο Αθηνών: «Λύγισε» υπό το βάρος του profit taking - Εσωσε το θετικό πρόσημο στην εβδομάδα
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Λύγισε» υπό το βάρος του profit taking - Εσωσε το θετικό πρόσημο στην εβδομάδα
Επιστροφή στα εβδομαδιαία κέρδη μετά από δύο πενθήμερα απωλειών - Εντονη μεταβλητότητα στο ταμπλό, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε εύρος περίπου 30 μονάδων - Μεγάλος όγκος πακέτων, με πάνω από 11,5 εκατ. ευρώ να αφορούν στην Jumbo
Οι πωλητές επανήλθαν στο προσκήνιο του ελληνικού χρηματιστηρίου, έπειτα από τη διήμερη μίνι αντίδραση, με τις πιέσεις να εντείνονται στο δεύτερο μισό της σημερινής συνεδρίασης. Η εγχώρια αγορά συνεχίζει να παίζει «άμυνα» όποτε απειλείται το κρίσιμο όριο των 2.000 μονάδων, έχοντας μπει βέβαια από το τέλος του περασμένου Αυγούστου στη λογική της ρευστοποίησης των εντυπωσιακών κερδών της φετινής χρονιάς. Ως αποτέλεσμα, έχει απομακρυνθεί από τα υψηλά έτους των 2.120 – 2.130 μονάδων.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Παρασκευής (5/9), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 9,46 μονάδες ή -0,47% και έκλεισε στις 2.023,05 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε στις 28,2 μονάδες, με το υψηλό ημέρας να εντοπίζεται στις 2.039,66 μονάδες και το χαμηλό ημέρας στις 2.011,46 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ κέρδισε οριακά +0,07%, σώζοντας το θετικό πρόσημο την τελευταία στιγμή και βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των δύο προηγούμενων εβδομάδων. Στο +37,65% διαμορφώνεται η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2025.
Σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώθηκε η συναλλακτική δραστηριότητα, λίγο κάτω από τα 160 εκατ. ευρώ, με τον όγκο των προσυμφωνημένων πράξεων να υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ. Δύο πακέτα συνολικά 380.295 τεμαχίων, αξίας 11.568.573,90 ευρώ, άλλαξαν χέρια στην Jumbo, στην τιμή των 30,42 ευρώ ανά μετοχή, λίγα λεπτά μετά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών.
Έφτασε η ώρα της DBRS
Για απόψε είναι προγραμματισμένη η -πρώτη φθινοπωρινή- αξιολόγηση για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας από την DBRS, η οποία βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερές προοπτικές (trend). Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία του αξιολόγηση τον περασμένο Μάρτιο, ο καναδικός οίκος είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα σε «BBB» από «BBB (low)», αναγνωρίζοντας τη συνεχιζόμενη μείωση του χρέους και την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα.
Δύο εβδομάδες αργότερα, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να δώσει τον «χρησμό» της η αμερικανική Moody’s, που αξιολογεί την Ελλάδα με «Baa3» και σταθερό outlook. Η τρέχουσα αξιολόγηση της DBRS είναι σύμφωνη με εκείνη των Standard and Poor’s και Scope. Η Fitch τοποθετεί την Ελλάδα μία βαθμίδα χαμηλότερα («BBB-» με θετικό outlook), όπως και η Moody’s.
Παράλληλα, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στα προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ β’ τριμήνου, με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας να «φρενάρει» στο 1,7% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από το 2,2% του πρώτου τριμήνου. Σε επόμενη φάση οι traders έχουν να περιμένουν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο από το βήμα της ΔΕΘ, με τις επικείμενες φοροελαφρύνσεις να βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.
Η EBRD, ο τελευταίος παλαιός μέτοχος (legacy shareholder) στην Τράπεζα Κύπρου, πούλησε το σύνολο του ποσοστού της (22,4 εκατ. μετοχές) στην τράπεζα, που ανερχόταν σε 5,1%, στην τιμή των 7,2 ευρώ ανά μετοχή. Το ύψος της συναλλαγής ξεπέρασε τα 160 εκατ. ευρώ και πραγματοποιήθηκε μέσω 8 πακέτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε τιμές μεταξύ 7,38 και 7,66 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή διάθεσης αποτελεί discount άνω του -4% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (7,52 ευρώ).
Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Metlen, ο ΔΑΑ, η Σαράντης και η Fourlis, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου η ElvalHalcor και η Alpha Trust Ανδρομέδα και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας. Πιο γεμάτη είναι η ατζέντα της μεθεπόμενης εβδομάδας, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής: Δευτέρα (15/9) Performance Technologies, Τρίτη (16/9) Aegean και Noval Property, Τετάρτη (17/9) Cenergy, Lamda Development και Ευρώπη Holdings, Πέμπτη (18/9) Viohalco, Profile, Lavipharm και Ελλάκτωρ, Παρασκευή (19/9) Alpha Trust Συμμετοχών και Κέκροψ.
Αλλαγή σκηνικού στις διεθνείς αγορές
Αγοραστικές δυνάμεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη Wall Street, με τους επενδυτές να «ποντάρουν» σε μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve -την πρώτη εντός του 2025- μετά τα αδύναμα στοιχεία για την αμερικανική απασχόληση. Η προσοχή στρέφεται στη σημερινή έκθεση για τις θέσεις εργασίας (nonfarm payrolls), η οποία θεωρείται καθοριστική για την απόφαση που θα πάρει η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ στις 17 Σεπτεμβρίου. Μόλις 22.000 νέες θέσεις εργασίας πρόσθεσε τον Αύγουστο η αμερικανική οικονομία, ενώ η ανεργία ανήλθε στο 4,3%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2021. Παρά το ήπια ανοδικό ξεκίνημα, οι βασικοί δείκτες κινούνται πλέον πέριξ του -0,1% με -0,3%, με τον S&P 500 να προέρχεται από κλείσιμο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλάζοντας πρόσημο σε σχέση με την έναρξη των συναλλαγών, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού «φλερτάρει» με την ψήφο δυσπιστίας. Ταυτόχρονα, «ζυγίζουν» τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,1% στις 550 μονάδες, ο γερμανικός DAX χάνει -0,7% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά -0,4%. Ανοδικές ήταν οι τάσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους βασικούς δείκτες σε Κίνα, Χονγκ Κονγκ και Ιαπωνία να κλείνουν με κέρδη άνω του +1%.
