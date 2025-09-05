Χρηματιστήριο Αθηνών: «Λύγισε» υπό το βάρος του profit taking - Εσωσε το θετικό πρόσημο στην εβδομάδα

Επιστροφή στα εβδομαδιαία κέρδη μετά από δύο πενθήμερα απωλειών - Εντονη μεταβλητότητα στο ταμπλό, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε εύρος περίπου 30 μονάδων - Μεγάλος όγκος πακέτων, με πάνω από 11,5 εκατ. ευρώ να αφορούν στην Jumbo