Χρηματιστήριο Αθηνών: Στους πωλητές τα ηνία παρά το τραπεζικό «ανάχωμα»
Αυξημένη μεταβλητότητα στο ταμπλό - Η ατζέντα των εταιρικών αποτελεσμάτων - Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στα μερίσματά τους διαπραγματεύονται η ΑΒΑΞ και η Μπλε Κέδρος
Δυσκολεύεται να βγάλει «άμυνες» το ελληνικό χρηματιστήριο, παρά την πρόσκαιρη αντίδραση και το γεγονός ότι οι τράπεζες ενισχύονται, παρουσιάζοντας ξανά καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μετοχές στο ταμπλό. Συνεχίζεται, δε, η αυξημένη μεταβλητότητα στο ΧΑ το οποίο συγχρονίζεται με την υποαπόδοση των ευρωπαϊκών αγορών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (2/9), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,62% και διαπραγματεύεται στις 2.018,71 μονάδες. Σε περίπου 18 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.035,82 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.017,89 μονάδες. Κέρδη σημειώνουν οι τράπεζες, με την ΕΤΕ να ξεχωρίζει. Βασικός βραχυπρόθεσμος στόχος είναι η διατήρηση του ιστορικού κεκτημένου των 2.000 μονάδων, διανύοντας έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα για τις παγκόσμιες αγορές.
Η Λεωφόρος Αθηνών κατάφερε να βάλει χθες «φρένο» στο τετραήμερο πτωτικό σερί και να ξεκινήσει με το «δεξί» στον Σεπτέμβριο. Οι τράπεζες κράτησαν την αγορά στο ύψος της, με τα αρχικά κέρδη να περιορίζονται δραστικά και το θετικό πρόσημο να απειλείται λίγο πριν το φινάλε της συνεδρίασης. Ωστόσο, οι αγοραστές επικράτησαν και ο Γενικός Δείκτης άνοιξε την «ψαλίδα» από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων.
Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή (€10,36 εκατ.) διαπραγματεύεται σήμερα η ΑΒΑΞ, με το καθαρό ποσό να υπολογίζεται σε 0,0665 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η Μπλε Κέδρος «κόβει» μέρισμα 0,05377943 ευρώ ανά μετοχή (€2,17 εκατ.).
Στο πεδίο των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, την Τετάρτη (3/9) ανακοινώνουν τις οικονομικές τους επιδόσεις ο ΟΠΑΠ, η Quest και η Trade Estates και την Πέμπτη (4/9) ακολουθούν η Aktor και η Ideal Holdings. Για την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την DBRS, με τον καναδικό οίκο να βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερές προοπτικές (trend). Την ίδια μέρα (5 Σεπτεμβρίου) θα δοθούν στη δημοσιότητα τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ β’ τριμήνου.
