Χρηματιστήριο Αθηνών: Στους πωλητές τα ηνία παρά το τραπεζικό «ανάχωμα»

Αυξημένη μεταβλητότητα στο ταμπλό - Η ατζέντα των εταιρικών αποτελεσμάτων - Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στα μερίσματά τους διαπραγματεύονται η ΑΒΑΞ και η Μπλε Κέδρος