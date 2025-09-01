Eurostat: Στο 8% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλιο, στο 6,2% στην Ευρωζώνη

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,6% . Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) ήταν 10,4% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024) ήταν 9,8%.Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους