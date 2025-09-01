Eurostat: Στο 8% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλιο, στο 6,2% στην Ευρωζώνη
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ποσοστό ανεργίας το β' τρίμηνο ανήλθε σε 8,6% από 10,4% το α' τρίμηνο
Σε 6,2% ανήλθε η ανεργία στην ευρωζώνη τον Ιούλιο και σε 5,9% στην ΕΕ, με το ποσοστό στην Ελλάδα να διαμορφώνεται σε 8%.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον Ιούλιο του 2025 το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,2%, έχοντας μειωθεί από 6,3% τον Ιούνιο και από 6,4% τον Ιούλιο του 2024. Στην ΕΕ, το ποσοστό ανεργίας έπεσε στο 5,9% από 6% τον προηγούμενο μήνα και τον Ιούλιο του 2024. Στην Ελλάδα, η ανεργία μειώθηκε στο 8% τον Ιούλιο έναντι 9% τον Ιούνιο και 9,8% τον περσινό Ιούλιο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής στατιστικής αρχής, 13,025 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,805 εκατομμύρια στην ευρωζώνη, ήταν άνεργοι τον Ιούλιο του 2025. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, η ανεργία μειώθηκε κατά 165.000 άτομα στην ΕΕ και κατά 170.000 άτομα στην ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, η μείωση ήταν 105.000 στην ΕΕ και 161.000 στην ευρωζώνη.
Τον Ιούλιο του 2025, 2,801 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,227 εκατομμύρια στην ευρωζώνη. Το ποσοστό ανεργίας των νέων διαμορφώθηκε στο 14,4% στην ΕΕ (από 14,8% τον Ιούνιο) και στο 13,9% στην ευρωζώνη (από 14,3% τον προηγούμενο μήνα). Στην Ελλάδα, η ανεργία στους νέους ανήλθε στο 18,9% τον Ιούλιο έναντι 18,8% τον Ιούνιο.
Σε μηνιαία βάση, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 81.000 άτομα στην ΕΕ και κατά 64.000 στην ευρωζώνη. Σε ετήσια βάση, η μείωση ήταν 189.000 στην ΕΕ και 155.000 στην ευρωζώνη.
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών στην ΕΕ ήταν στο 6% τον Ιούλιο, μειωμένο από 6,1% τον Ιούνιο, ενώ των ανδρών παρέμεινε σταθερό στο 5,8%. Στην ευρωζώνη, η ανεργία στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 6,4% (από 6,5% τον Ιούνιο) και στους άνδρες στο 6,1% (από 6,2% τον προηγούμενο μήνα).
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,6% η ανεργία το β' τρίμηνοΣε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) επιβεβαιώνει ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2025 ανήλθε σε 8,0% έναντι του 9,8% τον Ιούλιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,0% τον Ιούνιο του 2025.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ποσοστό ανεργίας το Β΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,6% . Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) ήταν 10,4% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024) ήταν 9,8%.
Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους
Πηγή: Newmoney.gr
