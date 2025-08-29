Εγκρίθηκε και από τις εποπτικές αρχές η συγχώνευση Ελληνικής Τράπεζας με Eurobank Cyprus

Η ενοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου δημιουργεί έναν ισχυρό, ενιαίο οργανισμό με βαθιά εμπειρία, και δυναμική δήλωσε ο CEO Μ. Λούης - Την 1η Σεπτεμβρίου η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Eurobank Κύπρου στην Ελληνική Τράπεζα