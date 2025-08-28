Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη με νέο ρεκόρ του S&P 500 - Πέρασε το ορόσημο των 6.500 μονάδων

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ και οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στήριξαν τις αγορές, ενόψει και των αυριανών κρίσιμων στοιχείων για την κατεύθυνση του πληθωρισμού - Ο ρόλος της Nvidia