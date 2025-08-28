Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη με νέο ρεκόρ του S&P 500 - Πέρασε το ορόσημο των 6.500 μονάδων
Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη με νέο ρεκόρ του S&P 500 - Πέρασε το ορόσημο των 6.500 μονάδων
Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ και οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στήριξαν τις αγορές, ενόψει και των αυριανών κρίσιμων στοιχείων για την κατεύθυνση του πληθωρισμού - Ο ρόλος της Nvidia
Η ισχυρή επίδοση της αμερικανικής οικονομίας κόντρα στους αρνητικούς ανέμους των δασμών Τραμπ οδήγησε στα πράσινα το ταμπλό της Wall Street. Μάλιστα, ο S&P 500 «έκλεψε» την παράσταση καταφέρνοντας για πρώτη φορά να περάσει το όριο των 6.500 μονάδων.
Αν και η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα και σημαντικές ρευστοποιήσεις, που πρόσκαιρα έφεραν Dow και S&P 500 ακόμη και σε αρνητικό έδαφος, τελικά οι δείκτες κατάφεραν να σταθεροποιηθούν και να ανεβάσουν ρυθμό.
Έτσι, ο Dow Jones «έκλεισε» με άνοδο 0,16% στις 45.636 μονάδες, ο S&P 500 άγγιξε τις 6.501 μονάδες αυξημένος κατά 0,32% και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,53% φτάνοντας τις 21.705.
Στην αγορά ομολόγων οι τάσεις ήταν μεικτές με την απόδοση του 30ετούς να πατάει επιτέλους φρένο στο 4,88%, το 10ετές να πέφτει στο 4,213%, αλλά το 2ετές να ανεβαίνει στο 3,639%.
Οι αντίθετες αυτές τάσεις είχαν να κάνουν με τα μηνύματα των μάκρο, που εξακολουθούν να κρατούν τους επενδυτές επιφυλακτικούς όσον αφορά την προοπτική επανεκκίνησης της νομισματικής χαλάρωσης από τη Federal Reserve.
Τα στοιχεία του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο αποτέλεσαν μια ευχάριστη έκπληξη, δεδομένου ότι διαμορφώθηκαν στο 3,3% σε ετήσια βάση, έναντι της αρχικής εκτίμησης για 3%. Αυτό έδειξε στην αγορά πως οι ανησυχίες για τις συνέπειες των δασμών μπορεί να ήταν υπερβολικές, καθώς η οικονομία έχει τις βάσεις για να απωθήσει τις πιέσεις και να παραμείνει ανθεκτική.
Όμως, η ισχυρή οικονομία δίνει τα περιθώρια στη Fed να συνεχίσει να κρατά στάση αναμονής, εφόσον τα στοιχεία του πληθωρισμού και της αγοράς εργασίας δεν δικαιολογούν άμεσα περισσότερες περικοπές των επιτοκίων.
Δεν είναι τυχαίο ότι η αγορά περιμένει με αγωνία τα στοιχεία που αφορούν τις πληθωριστικές τάσεις, όπως θα αποτυπωθούν από τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ήτοι του αγαπημένου πληθωριστικού δείκτη της Fed, που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή.
Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο δομικός δείκτης PCE (χωρίς τρόφιμα και ενέργεια) θα δείξει αύξηση 2,9% σε ετήσια βάση για τον Ιούλιο, τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών.
«Αν τα στοιχεία βγουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ή χαμηλότερα, θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μια μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Ένα υψηλότερο του αναμενομένου αποτέλεσμα δεν αποκλείει την κίνηση αυτή, αλλά θα μπορούσε να επιβαρύνει το κλίμα στη Wall Street». επεσήμανε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.
Κατά τον Τζιμ Μπέιρντ της Plante Moran Financial Advisors, η ισορροπία μεταξύ πληθωρισμού και αγοράς εργασίας παραμένει λεπτή, σημειώνοντας ότι ο Τζερόμ Πάουελ, στην πρόσφατη ομιλία του στο Τζάκσον Χολ, «άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μειώσεων, παρότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο».
Στις αγορές χρήματος, οι traders συνεχίζουν να προεξοφλούν μία μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο και μια δεύτερη έως το τέλος του έτους, ενώ περίπου 20 μονάδες βάσης χαλάρωσης έχουν ήδη ενσωματωθεί για τον Σεπτέμβριο.
Αν και η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από υψηλή μεταβλητότητα και σημαντικές ρευστοποιήσεις, που πρόσκαιρα έφεραν Dow και S&P 500 ακόμη και σε αρνητικό έδαφος, τελικά οι δείκτες κατάφεραν να σταθεροποιηθούν και να ανεβάσουν ρυθμό.
Έτσι, ο Dow Jones «έκλεισε» με άνοδο 0,16% στις 45.636 μονάδες, ο S&P 500 άγγιξε τις 6.501 μονάδες αυξημένος κατά 0,32% και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,53% φτάνοντας τις 21.705.
Στην αγορά ομολόγων οι τάσεις ήταν μεικτές με την απόδοση του 30ετούς να πατάει επιτέλους φρένο στο 4,88%, το 10ετές να πέφτει στο 4,213%, αλλά το 2ετές να ανεβαίνει στο 3,639%.
Οι αντίθετες αυτές τάσεις είχαν να κάνουν με τα μηνύματα των μάκρο, που εξακολουθούν να κρατούν τους επενδυτές επιφυλακτικούς όσον αφορά την προοπτική επανεκκίνησης της νομισματικής χαλάρωσης από τη Federal Reserve.
Τα στοιχεία του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο αποτέλεσαν μια ευχάριστη έκπληξη, δεδομένου ότι διαμορφώθηκαν στο 3,3% σε ετήσια βάση, έναντι της αρχικής εκτίμησης για 3%. Αυτό έδειξε στην αγορά πως οι ανησυχίες για τις συνέπειες των δασμών μπορεί να ήταν υπερβολικές, καθώς η οικονομία έχει τις βάσεις για να απωθήσει τις πιέσεις και να παραμείνει ανθεκτική.
Όμως, η ισχυρή οικονομία δίνει τα περιθώρια στη Fed να συνεχίσει να κρατά στάση αναμονής, εφόσον τα στοιχεία του πληθωρισμού και της αγοράς εργασίας δεν δικαιολογούν άμεσα περισσότερες περικοπές των επιτοκίων.
Δεν είναι τυχαίο ότι η αγορά περιμένει με αγωνία τα στοιχεία που αφορούν τις πληθωριστικές τάσεις, όπως θα αποτυπωθούν από τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ήτοι του αγαπημένου πληθωριστικού δείκτη της Fed, που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή.
Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο δομικός δείκτης PCE (χωρίς τρόφιμα και ενέργεια) θα δείξει αύξηση 2,9% σε ετήσια βάση για τον Ιούλιο, τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών.
«Αν τα στοιχεία βγουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ή χαμηλότερα, θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μια μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Ένα υψηλότερο του αναμενομένου αποτέλεσμα δεν αποκλείει την κίνηση αυτή, αλλά θα μπορούσε να επιβαρύνει το κλίμα στη Wall Street». επεσήμανε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro.
Κατά τον Τζιμ Μπέιρντ της Plante Moran Financial Advisors, η ισορροπία μεταξύ πληθωρισμού και αγοράς εργασίας παραμένει λεπτή, σημειώνοντας ότι ο Τζερόμ Πάουελ, στην πρόσφατη ομιλία του στο Τζάκσον Χολ, «άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων μειώσεων, παρότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο».
Στις αγορές χρήματος, οι traders συνεχίζουν να προεξοφλούν μία μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο και μια δεύτερη έως το τέλος του έτους, ενώ περίπου 20 μονάδες βάσης χαλάρωσης έχουν ήδη ενσωματωθεί για τον Σεπτέμβριο.
Κομβική σημασία για την αγορά είχαν και τα στοιχεία της Nvida, που έχριζαν διαφορετικών ερμηνειών.
Ο γίγαντας των μικροτσίπ ΑΙ «έσπασε» τα κοντέρ για άλλο ένα τρίμηνο με νέα αύξηση εσόδων και κερδών και μάλιστα άνω των προβλεπόμενων αντανακλώντας τις σταθερά υψηλές δυνατότητες του κλάδου. Όμως, η εκτίμηση του για το guidance του τρίτου τριμήνου, αν και υψηλή, δεν περιλάμβανε τις πωλήσεις προς την Κίνα, λόγω της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η σινοαμερικανική εμπορική αντιπαράθεση και τα μπλόκα του Λευκού Οίκου.
Αυτό σημαίνει ότι τα νούμερα για το τρέχον τρίμηνο θα μπορούσαν να κινηθούν τελικά πολύ ψηλότερα, όμως αυτό δεν είναι ακόμη σίγουρο. Έτσι, δικαιολογείται το σχόλιο του Νταν Νάιλς της Niles Management, ο οποίος υποστήριξε ότι η επανάληψη των πωλήσεων στην Κίνα θα δώσουν μεν ώθηση στην εταιρεία τα επόμενα τρίμηνα, αλλά μακροπρόθεσμα η σχέση αυτή μπορεί να εξελιχτεί σε ρίσκο για την Nvidia, αφού ούτε το Πεκίνο θέλει τις κινεζικές βιομηχανίες να «εθιστούν» στην αμερικανική τεχνολογία.
Πάντως, οι περισσότεροι αναλυτές της Wall Street φάνηκαν πιο σίγουροι για τις συνεχιζόμενες καλές προοπτικές της εταιρείας, δεδομένου και του deal της εταιρείας με τον Λευκό Οίκο.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι η μετοχή της ισχυρότερης εταιρείας της Wall Street (αναλογεί κατά 8% στον S&P 500) κινήθηκε πτωτικά στη συνεδρίαση της Πέμπτης (αν και τις πρώτες ώρες οι πιέσεις ήταν μεγαλύτερες), τουλάχιστον 10 επενδυτικοί οίκοι αναβάθμισαν τις τιμές-στόχους για την Big Tech, με μέσο όρο αύξησης στο 3% και τα 202,60 δολάρια, επικαλούμενοι τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ανάμεσα τους η JPMorgan, η Citi και η Bernstein.
Στις υπόλοιπες μετοχές, στην πλευρά των κερδισμένων, βρέθηκαν η Snowflake, η Pure Storage, CrowdStrίke και η Burlington Stores χάρη στα καλά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσαν.
Αντίθετα, στην ομάδα των χαμένων ξεχώρισε η Hormel Foods εξαιτίας της προειδοποίησης ότι η ανάκαμψη των κερδών θα καθυστερήσει, όπως και η Cooper Companies παρότι ανακοίνωσε κέρδη υψηλότερα των προβλέψεων.
Στο επίκεντρο πιέσεων βρέθηκε επίσης η Urban Outfitters, παρά την υπέρβαση των εκτιμήσεων στα κέρδη, όπως και η Best Buy που απογοήτευσε με το επιφυλακτικό guidance.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ο γίγαντας των μικροτσίπ ΑΙ «έσπασε» τα κοντέρ για άλλο ένα τρίμηνο με νέα αύξηση εσόδων και κερδών και μάλιστα άνω των προβλεπόμενων αντανακλώντας τις σταθερά υψηλές δυνατότητες του κλάδου. Όμως, η εκτίμηση του για το guidance του τρίτου τριμήνου, αν και υψηλή, δεν περιλάμβανε τις πωλήσεις προς την Κίνα, λόγω της αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η σινοαμερικανική εμπορική αντιπαράθεση και τα μπλόκα του Λευκού Οίκου.
Αυτό σημαίνει ότι τα νούμερα για το τρέχον τρίμηνο θα μπορούσαν να κινηθούν τελικά πολύ ψηλότερα, όμως αυτό δεν είναι ακόμη σίγουρο. Έτσι, δικαιολογείται το σχόλιο του Νταν Νάιλς της Niles Management, ο οποίος υποστήριξε ότι η επανάληψη των πωλήσεων στην Κίνα θα δώσουν μεν ώθηση στην εταιρεία τα επόμενα τρίμηνα, αλλά μακροπρόθεσμα η σχέση αυτή μπορεί να εξελιχτεί σε ρίσκο για την Nvidia, αφού ούτε το Πεκίνο θέλει τις κινεζικές βιομηχανίες να «εθιστούν» στην αμερικανική τεχνολογία.
Πάντως, οι περισσότεροι αναλυτές της Wall Street φάνηκαν πιο σίγουροι για τις συνεχιζόμενες καλές προοπτικές της εταιρείας, δεδομένου και του deal της εταιρείας με τον Λευκό Οίκο.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι η μετοχή της ισχυρότερης εταιρείας της Wall Street (αναλογεί κατά 8% στον S&P 500) κινήθηκε πτωτικά στη συνεδρίαση της Πέμπτης (αν και τις πρώτες ώρες οι πιέσεις ήταν μεγαλύτερες), τουλάχιστον 10 επενδυτικοί οίκοι αναβάθμισαν τις τιμές-στόχους για την Big Tech, με μέσο όρο αύξησης στο 3% και τα 202,60 δολάρια, επικαλούμενοι τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ανάμεσα τους η JPMorgan, η Citi και η Bernstein.
Στις υπόλοιπες μετοχές, στην πλευρά των κερδισμένων, βρέθηκαν η Snowflake, η Pure Storage, CrowdStrίke και η Burlington Stores χάρη στα καλά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσαν.
Αντίθετα, στην ομάδα των χαμένων ξεχώρισε η Hormel Foods εξαιτίας της προειδοποίησης ότι η ανάκαμψη των κερδών θα καθυστερήσει, όπως και η Cooper Companies παρότι ανακοίνωσε κέρδη υψηλότερα των προβλέψεων.
Στο επίκεντρο πιέσεων βρέθηκε επίσης η Urban Outfitters, παρά την υπέρβαση των εκτιμήσεων στα κέρδη, όπως και η Best Buy που απογοήτευσε με το επιφυλακτικό guidance.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα