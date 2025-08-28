Τραπεζικές συναλλαγές: Τι αλλάζει από Σεπτέμβριο για τους Ευρωπαίους πολίτες

Από Σεπτέμβριο 2025 οι τραπεζικές μεταφορές στην ΕΕ γίνονται άμεσες, φθηνότερες και ασφαλείς - Η νέα νομοθεσία καθιστά υποχρεωτικές τις συναλλαγές σε δευτερόλεπτα, μειώνοντας κόστη και αυξάνοντας την αξιοπιστία τους