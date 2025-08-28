Τραπεζικές συναλλαγές: Τι αλλάζει από Σεπτέμβριο για τους Ευρωπαίους πολίτες
Από Σεπτέμβριο 2025 οι τραπεζικές μεταφορές στην ΕΕ γίνονται άμεσες, φθηνότερες και ασφαλείς - Η νέα νομοθεσία καθιστά υποχρεωτικές τις συναλλαγές σε δευτερόλεπτα, μειώνοντας κόστη και αυξάνοντας την αξιοπιστία τους
Αλλαγές έρχονται στις τραπεζικές μεταφορές χρημάτων από τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς οι Ευρωπαίοι πολίτες θα εκτελούν άμεσες πληρωμές μέσα σε δευτερόλεπτα, με κόστος αντίστοιχο ενός απλού εμβάσματος. Ο παραδοσιακός τρόπος μεταφοράς χρημάτων θα καταργηθεί όπως τον γνωρίζαμε, ενώ οι νέες χρεώσεις θα είναι χαμηλότερες από αυτές των μη άμεσων συναλλαγών.
Η δυνατότητα άμεσης αποστολής χρημάτων αναμένεται να απελευθερώσει καθημερινά 220 δισ. ευρώ που παραμένουν δεσμευμένα σε λογαριασμούς έως ότου πιστωθούν στον δικαιούχο.
Ιστορικά, στις 14 Φεβρουαρίου 2024 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο νέος Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που τροποποίησε το πλαίσιο λειτουργίας των άμεσων μεταφορών πίστωσης σε ευρώ. Οι διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ στις 5 Μαρτίου 2024 και υποχρέωσαν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να συμμορφωθούν: μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2024 να αποδέχονται άμεσες πληρωμές και μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2025 να αποστέλλουν αντίστοιχες συναλλαγές.
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι άμεσες μεταφορές:
•Γίνονται υποχρεωτικές για όλους τους παρόχους πληρωμών στην ΕΕ, εμπορικές και κεντρικές τράπεζες, έως το φθινόπωρο του 2025.
•Διατίθενται με χαμηλή χρέωση, εξισωμένη με το φθηνότερο έμβασμα κάθε τράπεζας. Στην Ελλάδα, το κόστος θα είναι κάτω από 1 ευρώ, αντί 4 ή 5 ευρώ σήμερα, ενώ τα διασυνοριακά εμβάσματα θα χρεώνονται όσο και τα εγχώρια.
•Προσφέρονται ασφαλείς, καθώς επιβάλλεται επαλήθευση ΙΒΑΝ με το όνομα δικαιούχου, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα λάθη.
•Είναι απρόσκοπτες, καθώς οι έλεγχοι απάτης και κυρώσεων απλοποιούνται, μειώνοντας τον χρόνο απόρριψης από τα 20 στα 10 δευτερόλεπτα. Έτσι οι συναλλαγές θα ολοκληρώνονται ταχύτερα και με μεγαλύτερη αξιοπιστία.
