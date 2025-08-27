Αutonomous Research: Τι αλλάζει σε συστάσεις και τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Η Autonomous Research επανέρχεται με νέα έκθεση για τις ελληνικές τράπεζες, την ώρα που ο κλάδος έχει ήδη πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία στο ταμπλό το 2025.
Οι αναλυτές του οίκου ανεβάζουν σημαντικά τις τιμές στόχους (από 16% έως 37%) και βελτιώνουν τις εκτιμήσεις κερδοφορίας για το 2026, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι το κόστος ιδίων κεφαλαίων υποχωρεί χάρη στη μεγαλύτερη ορατότητα στις διανομές και την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου. Ωστόσο, πίσω από τα θετικά νέα, ξεχωρίζει ένα σαφές μήνυμα: η περαιτέρω υπεραπόδοση των μετοχών δεν είναι δεδομένη για όλες τις τράπεζες.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, όπου η σύσταση υποβαθμίζεται από σύσταση «ουδέτερη» από «υπεραπόδοση», παρά την αναβάθμιση της τιμής στόχου στα €13,4 από €11,6. Το επιχείρημα της Autonomous είναι ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος του rerating και πως, χωρίς πιο αποφασιστικά βήματα στη χρήση του πλεονάζοντος κεφαλαίου, οι δυνατότητες ανόδου περιορίζονται. Το πλεόνασμα ρευστότητας είναι υπαρκτό, αλλά για να αποτυπωθεί στις αποτιμήσεις απαιτούνται σαφή χρονοδιαγράμματα είτε για γενναίες διανομές είτε για κινήσεις εξαγορών.
Αντίθετα, η Eurobank αναδεικνύεται η μόνη τράπεζα που παραμένει με σύσταση «υπεραπόδοση». Η τιμή στόχος αυξάνεται στα €3,8 από €2,9, με την Autonomous να τονίζει τη διαφοροποιημένη δομή του ομίλου και τη δυναμική που προκύπτει από την κυπριακή δραστηριότητα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη της είναι ακόμη υποτιμημένα από την αγορά, σε αντίθεση με άλλες συστημικές τράπεζες που έχουν πλέον αποτιμηθεί πάνω από τη λογιστική τους αξία.
Στην Τράπεζα Πειραιώς, η εικόνα παραμένει μικτή. Η τιμή στόχος ανεβαίνει στα €7,3 από €5,3, όμως η σύσταση μένει σταθερά σε «ουδέτερη». Το στοίχημα εδώ είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία μπορεί να προσθέσει αξία στα κέρδη, υπό την προϋπόθεση ότι θα λυθεί εγκαίρως το ρυθμιστικό ζήτημα με το λεγόμενο Danish Compromise.
Τέλος, η Alpha Bank διατηρεί την πιο επιφυλακτική αξιολόγηση. Η τιμή στόχος αυξάνεται στα €2,8 από €2,1, αλλά η σύσταση παραμένει σε «υποαπόδοση». Η πρόσφατη κίνηση της UniCredit να αυξήσει το ποσοστό της στο 20,5% δεν θεωρείται επαρκής καταλύτης για ουσιαστικό re-rating, καθώς τα περιθώρια για υψηλότερο τίμημα σε περίπτωση δημόσιας πρότασης εκτιμώνται περιορισμένα.
