Wall Street: Οριακές μεταβολές στους δείκτες με τον Τραμπ να κλιμακώνει την επίθεση στην ανεξαρτησία της Fed
Η πρωτοφανής κίνηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προσθέτει νέες πιέσεις στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας - Πιθανό το ζήτημα να καταλήξει στα δικαστήρια
Στα όρια μεταξύ θετικού και αρνητικού εδάφους τρεμοπαίζουν οι κύριοι δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη (26/8), αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) Λίζα Κουκ από το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας.
Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones κινείται χαμηλότερα κατά 0,06% φτάνοντας τις 45.255 μονάδες, ο S&P 500 δεν παρουσιάζει μεταβολές και βρίσκεται στις 6.439 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει μικρή άνοδο 0,04% στις 21.457 μονάδες.
Στην αγορά των ομολόγων το 2ετές κινείται σε αρνητικό επίπεδο και συγκεκριμένα στο 3,69%, σε αντίθεση με το 10ετές που βρίσκεται στο 4,27%.
Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξάνονται μετά την κίνηση του Τραμπ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες μειώνονται, με αποτέλεσμα η καμπύλη αποδόσεων να γίνεται πιο απότομη. Οι αγορές εκτιμούν ότι τα επιτόκια μπορεί να μειωθούν βραχυπρόθεσμα, αλλά τελικά να αυξηθούν αν μια πιο πολιτικοποιημένη Fed εμφανιστεί λιγότερο αυστηρή απέναντι στον πληθωρισμό.
Η πρωτοφανής κίνηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προσθέτει νέες πιέσεις στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με τον νόμο, ένας πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed μόνο αν υπάρχει κάποιος «λόγος». Ως εκ τούτου, θεωρείται πιθανό το ζήτημα να καταλήξει στα δικαστήρια, μεταδίδει το CNBC.
Σήμερα, το διοικητικό συμβούλιο της Fed αριθμεί έξι μέλη, αφού μία θέση είναι κενή μετά την παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η απομάκρυνση της Λίζα Κουκ θα άφηνε πέντε μέλη, με την πλειοψηφία να παραμένει σε μη διορισμένους από τον Τραμπ, κάτι που μπορεί να αλλάξει αν τα μέλη γίνουν και πάλι εφτά.
