Δήμος Αθηναίων: Νέες θέσεις εργασίας με μισθό έως και €3.150
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία - Δείτε την προκήρυξη
Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με συνολικά 3 άτομα, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου ASCEND, συνολικής διάρκειας έως 8 ή 12 μηνών.
Ως έδρα υπηρεσίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων κα συγκεκριμένα η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης
