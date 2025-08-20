Δήμος Αθηναίων: Νέες θέσεις εργασίας με μισθό έως και €3.150

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με συνολικά 3 άτομα, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου ASCEND, συνολικής διάρκειας έως 8 ή 12 μηνών.



Ως έδρα υπηρεσίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων κα συγκεκριμένα η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης



Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr