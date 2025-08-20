Δήμος Αθηναίων: Νέες θέσεις εργασίας με μισθό έως και €3.150
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Αθηναίων: Νέες θέσεις εργασίας με μισθό έως και €3.150

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία - Δείτε την προκήρυξη

Δήμος Αθηναίων: Νέες θέσεις εργασίας με μισθό έως και €3.150

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με συνολικά 3 άτομα, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου ASCEND, συνολικής διάρκειας έως 8 ή 12 μηνών.

Ως έδρα υπηρεσίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων κα συγκεκριμένα η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης