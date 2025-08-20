«Κόκκινη κάρτα» στο πεντάστερο project των 148 εκατ. στη Ρόδο λόγω έλλειψης νερού
Αρνητική η γνωμοδότηση από τη δημοτική Κοινότητα Κοσκινού
«Γνωμοδοτούμε αρνητικά για την ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας λόγω της έλλειψης υδάτινων πόρων για την υδροδότηση του οικισμού και συνακόλουθα του εν λόγω έργου».
Ετσι δικαιολογεί το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού του δήμου Ρόδου την απόφασή του να γνωμοδοτήσει κατά της μεγάλης επένδυσης των 148,4 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος από την εταιρεία ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ Α.Ε.. Το project που τέθηκε σε διαβούλευση μέσα στον Ιούλιο περιλαμβάνει κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα-ξενοδοχείο 5*, δυναμικότητας 394 δωματίων – 1.050 κλινών, 158 κατοικίες, δυναμικότητας 632 κλινών, ειδική τουριστική υποδομή (συνεδριακό κέντρο, δυναμικότητας 2.500 συνέδρων και κέντρο αναζωογόνησης) και λοιπά συνοδά έργα εξυπηρέτησης, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 264 περίπου στρεμμάτων στη θέση Προφήτης Ηλίας, Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας στη Ρόδο.
Ο φορέας της επένδυσης, ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ ΑΕ., με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Γιάννη Μαυρομμάτη συνδέεται με το MGroup του ομίλου Μαυρομμάτη, έχοντας στην ομπρέλα του τα ξενοδοχεία TUI MAGIC LIFE PLIMMIR By Atlantica, ATLANTICA MIKRI POLI RHODES, ATLANTICA MIKRI POLI KOS, ATLANTICA MIKRI POLI PARK KOS, ATLANTICA MIKRI POLI CRETE.
