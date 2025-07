Νίκος Τσάκος: Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αγαπούν την πατρίδα τους αλλά δεν εξαρτώνται από αυτή

«Οι Έλληνες αγαπούν την πατρίδα τους, αλλά δεν εξαρτώνται από αυτή. Αντιθέτως, έχουμε ευελιξία και νομίζω πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να πορεύεσαι. Να βλέπεις τον κόσμο ως πεδίο απεριόριστων ευκαιριών.»Με αυτά τα λόγια, ο δρ Νίκος Τσάκος, διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation, συνοψίζει μια φιλοσοφία που δεν αφορά μόνο τη δική του εταιρεία, αλλά ολόκληρη την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα: βαθιά πατριωτισμός, αλλά χωρίς προσκόλληση· παγκόσμια εμβέλεια, αλλά με ρίζες στέρεες.Μάλιστα χρησιμοποίησε μία ιδιωματική φράση του Σαίξπηρ … “having the world as your oyster” για να αποτυπώσει σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά τη φράση «ο κόσμος είναι γεμάτος ευκαιρίες για εσένα – μπορείς να πας όπου θέλεις και να πετύχεις ό,τι επιθυμείς.» Το στρείδι (oyster) συμβολίζει κάτι που μπορεί να ανοίξει και να αποκαλύψει ένα μαργαριτάρι, δηλαδή κάτι πολύτιμο που περιμένει να το κατακτήσεις.Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr