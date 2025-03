Το πόρισμα, το χάος και οι ευθύνες (όλων), τα τρένα σήμερα (ποιος μπαίνει;), η CVC και η πλαζ Βουλιαγμένης, Nova γιοκ η πώληση, η Τρ. Πειραιώς και η Snappi

-Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, εκτός από το deal της Εθνικής Ασφαλιστικής, ετοιμάζεται να παίξει δυνατά το χαρτί της ψηφιακής τράπεζας Snappi. Είναι μάλλον υπερβολή να πούμε ότι επιχειρεί να δημιουργήσει την ελληνική Revolut, αλλά με άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΚΤ σχεδιάζει να μπει δυναμικά στην αγορά πριν από το καλοκαίρι, πιθανόν τον Μάιο. Η Snappi θα προσφέρει δωρεάν άνοιγμα λογαριασμού, μεταφορές και πληρωμές, έκδοση χρεωστικής κάρτας και υπηρεσίες pay later για αγορά με δόσεις. Γενικότερα οι χρεώσεις θα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές, με στόχο να κατακτήσει μεγάλα μερίδια αγοράς και να παρουσιάσει υψηλή κερδοφορία από τον τρίτο χρόνο λειτουργίας.Καίγεται να αποκτήσει την πλαζ της Βουλιαγμένης-Ένας τομέας που το CVC παίζει δυνατά είναι οι μαρίνες σκαφών αναψυχής. Μέσω της D Marin που ελέγχει, διαθέτει μαρίνες σε οκτώ χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Τουρκία, Αλβανία, Μάλτα, ΗΑΕ) και φυσικά στην Ελλάδα όπου έχει παρουσία με τέσσερις μαρίνες και συγκεκριμένα στα Γουβιά Κέρκυρας, στη Λευκάδα, στην Πύλο και στη μαρίνα Ζέας, όπου πρόσφατα έναντι 10 εκατ. ευρώ αγόρασε το υπόλοιπο 25%. Η αγορά το τελευταίο διάστημα έχει βουίξει πως το CVC θέλει διακαώς - έτσι λένε - την ακτή Βουλιαγμένης, τη γνωστή πλαζ για την οποία είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός από την ΕΤΑΔ που περιλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις της Ωκεανίδας.Παγώνει προσώρας για NOVA-Ακούγονταν το τελευταίο διάστημα και φαίνεται πως όσο περνάνε οι μέρες το θέμα της πώλησης της NOVA στον εκ των βασικών μετόχων της United Group (UN), Ντράγκαν Σόλακ, παγώνει. Προσωρινά ή όχι μένει να φανεί, αλλά πηγές με καλή γνώση των διεργασιών έλεγαν πως μετά τις τελευταίες συναλλαγές που αφορούσαν τον όμιλο UN «το σχήμα μένει ως έχει». Θυμίζουμε πως ο Σόλακ είχε κινηθεί για την απόκτηση της Nova, πιθανόν και άλλων εταιρειών του ομίλου σε χώρες-μέλη της Ε.Ε. Πιθανολογείται από τις ίδιες πηγές πως το ζήτημα πάγωσε λόγω μη εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης. Κανείς δεν αποκλείει πως μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξει εξέλιξη, αφού πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις το ζήτημα είναι να εξασφαλιστεί το ζητούμενο τίμημα. Να σημειωθεί πως η BC Partners τις τελευταίες εβδομάδες προχώρησε σε πώληση περιουσιακών στοιχείων της United Group στα Βαλκάνια, όπου είχε δραστηριότητες η UN. Συγκεκριμένα, στη Σερβία πουλήθηκε η SBB στην e& PPF Telecom Group καθώς και την Eon TV International Ltd (την εταιρεία που κατέχει την επιχείρηση NetTV Plus) και τα δικαιώματα αθλητικής μετάδοσης για τα Δυτικά Βαλκάνια (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Β. Μακεδονία και Σερβία) στην Telekom Srbija. Επίσης η Telemach, θυγατρική της United Group, πουλήθηκε στην BH Telecom.H ION-Bespoke στο Χρηματιστήριο-Κάθε φορά που κυκλοφορεί στην αγορά μια φήμη για εξαγορά εταιρείας τροφίμων, όλα τα βλέμματα στρέφονται στον... συνήθη ύποπτο Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Οπως έλεγε ο ίδιος πρόσφατα, “με παίρνουν όλοι τηλέφωνο και με ρωτούν αν θα εξαγοράσω την Ελληνική Ζύμη. Εγώ δεν θα κάνω εξαγορές. Πρέπει να τακτοποιήσω τα του οίκου μου. Έχω μπροστά μου πολλή δουλειά να κάνω, για να στρώσει ο όμιλος της Bespoke, να αναδείξω τις προοπτικές του και να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο”. Με την ευκαιρία σημειώστε πως στην ίδια συζήτηση ο Σ. Θεοδωρόπουλος έλεγε πως στην ΙΟΝ πάει σφαίρα στην αγορά η Dubai Chocolate, (παρά την αλμυρή τιμή της, συμπληρώνει η στήλη).«Όχι φωτιά δεν υπάρχει, αλλά ούτε καπνός»-Με την ευκαιρία που ήρθε ο λόγος στα deals, να σημειώσουμε ότι πράγματι στην αγορά ακούγεται έντονα για διαπραγματεύσεις σχετικά με την απόκτηση της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη από την οικογένεια Σαράντη, που έχουν την Όλυμπος. Φημολογείται ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά, ότι το τίμημα θα είναι πέριξ των 200 εκατ. και άλλα τέτοια ανάλογα. Πάντως από την πλευρά των Σαράντηδων, και μάλιστα των άμεσα εμπλεκόμενων με την Όλυμπος, δηλώνουν πλήρη και κατηγορηματική άγνοια. “Όχι φωτιά δεν υπάρχει” λένε, “αλλά ούτε καπνός, δεν μας ενδιαφέρει η Δωδώνη” και γενικότερα δεν αφήνουν το παραμικρό περιθώριο ότι κάνουν συζητήσεις για τη Δωδώνη. Αυτά, και τα συμπεράσματα δικά σας.Έρχεται ο νέος-Μόλις τελειώσουμε με το πέταγμα του αετού, την Τρίτη το πρωί θα περάσει για πρώτη φορά την πόρτα του γραφείου του στο Υπερταμείο ο νέος CEO Γ. Παπαχρήστου. Αυτό το διάστημα ενημερωνόταν ατύπως, υπέβαλε παραίτηση από ΔΣ που συμμετείχε (π.χ. Bespoke) ενώ την περασμένη Δευτέρα στον ΑΝΤΕΝΝΑ είχαν ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι προς τιμήν του.Η Aegean στην Ινδία-Η Aegean κινείται για την επέκταση του δικτύου της προς μακρινότερους προορισμούς, έχοντας προχωρήσει σε παραγγελία τεσσάρων αεροσκαφών Airbus A321 neo LR, μιας αναβαθμισμένης έκδοσης των A321neo που έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μεγαλύτερης εμβέλειας πτήσεις, διάρκειας τεσσάρων έως επτάμισι ωρών. Με τα νέα αυτά αεροσκάφη θα μπορεί να καλύπτει υφιστάμενους προορισμούς στην περιοχή του Κόλπου (Ριάντ, Τζέντα, Ντουμπάι), πιθανές νέες προσθήκες στην περιοχή (λ.χ. Μπαχρέιν, Ντόχα, Ομάν) αλλά και νέους δυνητικούς προορισμούς στην Κεντρική Αφρική (λ.χ. Λάγος, Ναϊρόμπι, Αντίς Αμπέμπα) ή και στην Ασία με δυνατότητα κάλυψης προορισμών όπως το Δελχί και η Βομβάη, στην Ινδία ή το Αλμάτι στο Καζακστάν. Η περίπτωση της Ινδίας έχει σημαντικές προοπτικές, άλλωστε μιλάμε για μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου και ήδη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον παραγόντων του ελληνικού τουρισμού και της αεροπορικής εταιρείας. Με την ένταξη των νέων αεροσκαφών με την ειδικά διαμορφωμένη καμπίνα, στον στόλο της Aegean η αγορά αυτή θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί εφόσον αυτό αποφασιστεί. Η Aegean δουλεύει ήδη πάνω σε αυτόν τον προορισμό και πρόσφατα, στελέχη από την ομάδα διεθνών πωλήσεων της συμμετείχαν στη SATTE 2025, την κορυφαία B2B έκθεση για τον τουριστικό κλάδο στη Ν. Ασία που συγκέντρωσε πάνω από 2.000 εκθέτες και 40.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο.Μάρτης-γδάρτης, λέει η στατιστική-Η χρηματιστηριακή παράδοση των τελευταίων 25 ετών, θέλει τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας να πέφτει τον Μάρτιο, στο 70% των περιπτώσεων. Η φετινή είσοδος στον κακόφημο Μάρτιο, συμπίπτει μ΄ ένα εορταστικό τριήμερο αργίας το οποίο περιλαμβάνει μια υπόκωφη κοινωνική και πολιτική ένταση στη χώρα, αλλά κι έναν παγκόσμιο πόλεμο δασμών που κήρυξε χωρίς περιστροφές εναντίον της Ευρώπης, ο Πρόεδρος Τραμπ. Στα θετικά νέα της ημέρας, καταγράφουμε τα πολύ καλά έως και εντυπωσιακά αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι «βαριές» εταιρείες του Δείκτη, την αλληλουχία των επιχειρηματικών συμφωνιών αλλά και τις σταθερές εισροές αποταμιευτών στα Αμοιβαία Κεφάλαια. Το Ενεργητικό των Αμοιβαίων κεφαλαίων κατέγραψε νέα ποσοστιαία άνοδο +0,21% και διαμορφώθηκε στα 23,48 δισ. € με τους αποταμιευτές να αγοράζουν νέα μερίδια αξίας 188,8 εκατ. ευρώ, μόνο την τελευταία εβδομάδα. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα η χθεσινή συνεδρίαση ξεκίνησε φοβικά και πτωτικά, αφήνοντας το σημερινό rebalancing των δεικτών MSCI να καθοδηγήσει τις συναλλαγές με τις όποιες αναδιαρθρώσεις θέσεων, λόγω των αλλαγών στις σταθμίσεις. Ο Γενικός Δείκτης έχασε τις 1.600 μονάδες, κρατήθηκε σε αξιοπρεπή επίπεδα (1.597,85 μονάδες με αξία συναλλαγών 156 εκατ. ευρώ) κυρίως με τη βοήθεια της Εθνικής του ΟΤΕ και ΔΕΗ. Τώρα θα περιμένει βοήθειες από τις αγορές του εξωτερικού για να διαψεύσει τη στατιστική των χρηματιστών.Tα μυστήρια των Αθηνών-Δευτέρα 27 Ιανουαρίου ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, από τη Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. Προχθές, εξέπνευσε η προθεσμία και η Masdar ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε ποσοστό άνω του 97% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, πληρώνοντας 20€ /μετοχή. Είναι απορίας άξιο πώς ενώ η τιμή της δημόσιας προσφοράς είναι γνωστή και δεδομένη, κάποιοι στο Χρηματιστήριο της Αθήνας βρέθηκαν να κάνουν συναλλαγές στην τιμή των 20,10€. Οι εντολές αγορών στην τιμή των 20,10€ -ενώ έτρεχε ακόμη η δημόσια προσφορά στα 20€- οδηγεί σε σκέψεις μήπως ενδεχομένως να πρόκειται για κατεπείγον κλείσιμο ανοικτών θέσεων. Υποθέτω πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο αθέμιτων πρακτικών στη χρήση του short selling, σε μια μετοχή που όλοι γνωρίζουμε ότι σε 2 μήνες από σήμερα θα αποτελεί παρελθόν.Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. βάζει φωτοβολταϊκά-Τα Βιομηχανικά Πάρκα και οι Βιομηχανικές Περιοχές πρέπει να λειτουργούν προς όφελος κυρίως των μικρών και μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η «νέα πρόταση» της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκές μονάδες σε Βιομηχανικές Περιοχές που δεν έχουν μεγάλη ζήτηση (π.χ. Ορεστιάδα, Έδεσσα, Καλαμάτα κ.λπ.) ώστε να προσφέρουν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα σε μικρές επιχειρήσεις. Αντί να πληρώνουν 150€ έως 200€ τη μεγαβατώρα, οι μικρές επιχειρήσεις θα αγοράζουν ρεύμα από τις ΒΙ.ΠΕ. στα 80€/MWh. Επίσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, η ΕΤΒΑ προγραμματίζει τη λειτουργία μιας «Ακαδημίας Τεχνικών Δεξιοτήτων» στη Θεσσαλονίκη, όπου θα εκπαιδεύονται ανειδίκευτοι εργαζόμενοι σε «δύσκολες» δεξιότητες - όπως οδηγοί clark, μηχανουργοί, οξυγονοκολλητές κ.λπ.Ο Μασκ «παγώνει» τις πιστωτικές κάρτες των υπαλλήλων σε πρεσβείες-Στις 12 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την πλήρη αναμόρφωση του υπουργείου Εξωτερικών. Το State Department, αμέσως έδωσε εντολή σε όλες τις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο, να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό για μείωση προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των τοπικά προσληφθέντων εργαζομένων (ABC News). Αμέσως μετά, ο Ελον Μασκ έστειλε το περιβόητο email -το οποίο έλαβαν και όλοι οι εργαζόμενοι σε Πρεσβείες των ΗΠΑ (και στην Αθήνα)- με το οποίο τους ζητούσε να τον ενημερώσουν για το τι έκαναν, ποια ήταν η συνεισφορά τους, την περασμένη εβδομάδα. Προχθές, οι εργαζόμενοι έλαβαν καινούργιο email που τους ενημέρωνε ότι «το προηγούμενο email που λάβατε δεν ήταν spam, απαντήστε». Και χθες, νωρίς το πρωί, ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα σύμφωνα με το οποίο όλες οι πιστωτικές κάρτες που κατέχουν οι υπάλληλοι που εργάζονται για το αμερικανικό κράτος, «παγώνουν» για 30 ημέρες, μέχρι την Παρασκευή 28 Μαρτίου. Το πρόγραμμα DOGE του Μασκ ανακάλυψε ότι το κόστος των πιστωτικών καρτών κρατικών υπαλλήλων ανέρχεται σε 40 δισ. $ ετησίως. Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα του παγώματος υφίσταται εάν ο υπάλληλος χρησιμοποιεί την κάρτα για ανακούφιση από καταστροφές ή άλλες κρίσιμες υπηρεσίες, όπως καθορίζεται από τον επικεφαλής της υπηρεσίας. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για την αμερικανική πρεσβεία, έφτασε και εκεί το email…Ο Ελον Μασκ και οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων-Γενικότερα με το πρόγραμμα DOGE του Ελον Μασκ το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ πρόκειται να αυξηθεί. To Bloomberg αναφέρει ότι ο αριθμός των απολυθέντων μόνο την περασμένη εβδομάδα αυξήθηκε σε 15.651 και είναι ο μεγαλύτερος σε τουλάχιστον έναν χρόνο. Για πρώτη φορά τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα αναφέρουν ιστορίες απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς το Πρόγραμμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας έχει οδηγήσει στην απόλυση δεκάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Σύμφωνα με την Capital Economics, έως και 200.000 ομοσπονδιακά στελέχη πιθανότατα έχουν απολυθεί. Στην πρωτεύουσα της χώρας, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στην Ουάσιγκτον διπλασιάστηκαν φέτος σε 1.626, ο υψηλότερος αριθμός από τον Μάρτιο του 2023 και πάνω από τα επίπεδα του 2008.Πηγή: newmoney.gr