Daily Telegraph: Ο αρχαιολόγος της Μυκόνου μετά τον ξυλοδαρμό - Δείτε φωτογραφία

, ο οποιος το βράδυ της περασμένης Τρίτης δέχθηκε μαφιόζικη επίθεση,

ενώ επέστρεφε σπίτι του, από έναν 35χρονο μετρίου αναστήματος άνδρα- σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα - με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στο σώμα του (σπασμένη μύτη και πλευρά), αναφέρεται με δημοσίευμά της η Daily Telegraph.

Συγκεκριμένα το βρετανικό μέσο ενημέρωσης φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφία όπου φαίνονται τα χτυπήματα που δέχθηκε ο κ. Ψαρρός στο πρόσωπό του. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ηο οποίος, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ανακάλυψε ότι είχαν παραβιάσει τη νομοθεσία που αφορά την προστασία ιστορικών τοποθεσιών.Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο αρχαιολόγος χρειάστηκε να νοσηλευθεί καθώς είχε χτυπήματα στα πλευρά, κάταγμα στη μύτη και μώλωπες στο πρόσωπο. «Θυμάμαι ότι πλησίασα το αυτοκίνητό μου και μετά η επόμενη ανάμνηση που έχω είναι όταν με έβαλαν στο ασθενοφόρο» , είπε ο κ. Ψαρρός στην The Telegraph.Ακόμη το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι τόσο ο κ. Ψαρρός όσο και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων πιστεύουν ότι αυτή η επίθεση έχει σχέση με δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Μύκονο. Πρόκειται, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, για επιχειρήσεις που έχουν καταπατήσει αρχαιολογικούς χώρους. Μάλιστα ο κ. Ψαρρός απευθύνθηκε στις αρχές και οι δύο υποθέσεις τελούν υπό έρευνα. «Η επίθεση ήταν επαγγελματική» , είπε η Δέσποινα Κουτσούμπα, η πρόεδρος του Συλλόγου, στην The Telegraph. «Ο συνάδελφός μας δεν είχε άλλη επαφή με άτομα που θα μπορούσαν να οργανώσουν ένα τέτοιο χτύπημα, πέρα από την επαγγελματική του εμπλοκή σε υποθέσεις παράνομης ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν από επιχειρηματικά συμφέροντα στη Μύκονο».Σύμφωνα με όσα είπε ο αρχαιολόγος εδώ και τρία χρόνια έχει γίνει αποδέκτης πιέσεων από τοπικά συμφέροντα που έχουν αυξηθεί με την ανάπτυξη του νησιού η οποία πολύ συχνά θέτει σε κίνδυνο πολύτιμους αρχαιολογικούς χώρους.Όπως γράφει η Telegraph o Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επέκρινε το υπουργειο Πολιτισμού λέγοντας ότι βάζει τα «οικονομικά συμφέροντα» πάνω από την «προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς», υποστηρίζοντας ότι είχε «δυσφημήσει» το έργο των αρχαιολόγων. Ακόμη προσθέτει ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι τεταμένες από τότε που η Λίνα Μενδώνη ανέλαβε τα ηνία του υπουργείου Πολιτισμού.Η κ. Μενδώνη έχει συχνά επιτεθεί στους αρχαιολόγους σε δηλώσεις της, αποκαλώντας τους «οπαδούς της οπισθοδρόμησης» και «κολλημένους στα στερεότυπα και την ιδεολογία της εσωστρεφούς κουλτούρας». «Όποτε υπάρχει σύγκρουση, το υπουργείο επεμβαίνει υπέρ των επιχειρηματικών συμφερόντων», είπε η κ. Κουτσούμπα.«Γνωρίζουμε ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου βρίσκεται σε άμεση επαφή με επιχειρηματίες στη Μύκονο, Μάλιστα πριν έναν μήνα ψηφίστηκαν νόμοι υπερ τους», υποστήριξε. Το υπουργείο αρνήθηκε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς της κυρίας Κουτσούμπα όταν προσεγγίστηκε από την The Telegraph.Μετά την επίθεση, το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας την επίθεση και η κυρία Μενδώνη επισκέφτηκε τον κ. Ψαρρό στο νοσοκομείο.