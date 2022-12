«St’ Nicholas»: Ο ελληνικός ναυτιλιακός βραχίονας της AHEPA έγινε το μεγαλύτερο Chapter στον κόσμο

Κλείσιμο

Την ολοκλήρωση μίας εκπληκτικής χρονιάς γιόρτασαν τα μέλη και οι προσκελημένοι του AHEPA Maritime Chapter «St’ Nicholas». Μέσα σε δυο μόλις χρόνια ο ναυτιλιακός βραχίονας της AHEPA εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο παγκοσμίως τόσο σε αριθμό μελών που έφθασαν τα 350 όσο και σε φιλανθρωπικό έργο.«Θεωρώ ότι κρατήσαμε ψηλά το λάβαρο του AHEPA Maritime Chapter St’ Nicholas πράττοντας στο έπακρο το χρέος που αναλάβαμε συλλογικά ως Ομάδα και προσωπικά ως Πρόεδρος» δήλωσε ο Δημήτρης Ματθαίου, CEO της ARCADIA Shipmanagement Co. Ltd. και της AEGEAN BULK Co. Ltd.Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων και τιμήθηκαν, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός ο Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρφος της ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Χαράλαμπος Σημαντώνης και ο Λου Ραπτάκης, Γερουσιαστής των Δημοκρατικών του US State of Rhode Island και πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), ο Περιεφεριάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης καθώς και οι Στηβ Γεωργανάς, ομοσπονδιακός βουλευτής της Αυστραλίας, ο Κυβερνήτης της Ahepa Hellas, Κώστας Βαρσάμης και ο Ύπατος κυβερνήτης της Ahepa Ευρώπης, Γιάννης Μητρόπουλος.«Η AHEPA εμπράκτως και με κάθε αφορμή, δείχνει την εθνική συνείδηση που την χαρακτηρίζει και επιδιώκει να την προασπίζει και να την ενδυναμώνει ανά τον κόσμο, μαζί πάντα με τα υψηλά της ιδεώδη. Ο Ελληνισμός, η Παιδεία, η Εκπαίδευση, το Ήθος, η Αλληλεγγύη, η Συναδέλφωση, η Ειρήνη, η Κοινωνική Ευθύνη, η Κοινωνική Προσφορά και η Φιλανθρωπία, αποτελούν ανυπέρβλητα σύμβολα μεταξύ των μελών και φίλων της AHEPA και της κοινής μας πορείας με μοναδικό προσανατολισμό την Αριστεία» επεσήμανε ο Δημήτρης Ματθαίου στην ομιλία του:«Και χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία η AHEPA συνολικά αλλά και το Chapter AHEPA Maritime συγκεκριμένα θα παλεύει για να διατηρεί ασάλευτο το σύμβολο του Ελληνισμού και την ενότητά μας από άκρη σε άκρη της επικράτειας, ξεκινώντας πρωτίστως από τα σπλάχνα της ίδιας μας της πατρίδας. Υπάρχει ένας υπέροχος μυστικός κανόνας στη φύση», μας λέει ο Αμερικανός στρατηγός Peyton Conway March (1864-1955), «που ορίζει πως τα τρία πράγματα που ποθούμε περισσότερο στη ζωή μας, ευτυχία, ελευθερία, πνευματική γαλήνη, τα αποκτούμε, αφού πρώτα τα προσφέρουμε εμείς σε κάποιον άλλον».Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr