Μαγικές Γιορτές με την παράσταση - «Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες» του Ιούλιου Βερν

Κλείσιμο

Έξτρα παράσταση Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, στις 11.30πμΖήστε μαγικά Χριστούγεννα παρέα με τονΟι η Μέλισμα Events, οι «Μαγικές Σβούρες» και ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης, μάς καλούν σε ένα γιορτινό, μαγευτικό ταξίδι γεμάτο φως, περιπέτεια και χαρά, ιδανικό για μικρούς και μεγάλους. Και φέτος, εκτός από τις καθιερωμένες παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 11.30πμ, μιαθα πραγματοποιηθεί τηνγια να χαρίσει ακόμη περισσότερη μαγεία στις γιορτές!Ο αγαπημένος σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης, παρουσιάζει«Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες».Η παράσταση ξεχειλίζει απόεμπνέει τα παιδιά να δοκιμάζουν πάντα με αισιοδοξία καινούρια πράγματα και να επιτυγχάνουν σε αυτά , να τολμούν να φαντάζονται ένα φωτεινό μέλλον που θα χαρίσει στον άνθρωπο αξιοπρέπεια και ελευθερία. Με μουσικές και τραγούδια από όλο τον κόσμο, εντυπωσιακά τεχνικά εφέ και βιντεοπροβολές, ο γύρος του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή του Θέατρου Χορν, κάθε Κυριακή στις 11.30πμ.Ο Φιλέας Φογκ, ένας πλούσιος ερευνητής, στοιχηματίζει όλη του την περιουσία πως μπορεί να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες! Μαζί με τον πιστό του υπηρέτη Πασπαρτού ξεκινούν το πιο τρελό ταξίδι. Στον δρόμο τους, ο γκαφατζής αστυνομικός Φιξ –που νιώθει άλλος Σέρλοκ Χολμς– θα τους βάλει σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες.Θα καταφέρουν να σώσουν την πριγκίπισσα Αούντα; Θα γυρίσουν εγκαίρως στο Λονδίνο; Από το Σουέζ στην Βομβάη, από την Καλκούτα στο Χονγκ Κονγκ, από τη Γιοκοχάμα στο Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη…Στα παιδιά του σήμερα, που λαμβάνουν εικόνες απ’ όλη τη γη σε μερικά δευτερόλεπτα και γνωρίζουν την δυνατότητά να ταξιδέψει κανείς ακόμα και εκτός του πλανήτη, αυτός ο Γύρος τού κόσμου σε 80 ημέρες, στη σκηνή του θεάτρου Χορν, έρχεται να μιλήσει για την επιμονή και την αφοσίωση, τη συντροφικότητα, τη γνώση μέσα από τη διαπολιτισμικότητα, τη δύναμη που έχουν οι διαφορετικές κουλτούρες όταν ανταλλάσσουν στοιχεία.