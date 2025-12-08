Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Μαγικές Γιορτές με την παράσταση - «Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες» του Ιούλιου Βερν
Μαγικές Γιορτές με την παράσταση - «Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες» του Ιούλιου Βερν
Σε διασκευή – σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν»
Έξτρα παράσταση Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, στις 11.30πμ
Ζήστε μαγικά Χριστούγεννα παρέα με τον «Γύρο του Κόσμου σε 80 Ημέρες»!
Οι η Μέλισμα Events, οι «Μαγικές Σβούρες» και ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης, μάς καλούν σε ένα γιορτινό, μαγευτικό ταξίδι γεμάτο φως, περιπέτεια και χαρά, ιδανικό για μικρούς και μεγάλους. Και φέτος, εκτός από τις καθιερωμένες παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 11.30πμ, μια εορταστική επιπλέον παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 11:30 π.μ. για να χαρίσει ακόμη περισσότερη μαγεία στις γιορτές!
Ο αγαπημένος σκηνοθέτης Δημήτρης Αδάμης, παρουσιάζει μια μοναδική διασκευή του διαχρονικού αριστουργήματος του Ιουλίου Βερν «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες».
Η παράσταση ξεχειλίζει από χιούμορ, φαντασία, δράση και ευαισθησία. εμπνέει τα παιδιά να δοκιμάζουν πάντα με αισιοδοξία καινούρια πράγματα και να επιτυγχάνουν σε αυτά , να τολμούν να φαντάζονται ένα φωτεινό μέλλον που θα χαρίσει στον άνθρωπο αξιοπρέπεια και ελευθερία. Με μουσικές και τραγούδια από όλο τον κόσμο, εντυπωσιακά τεχνικά εφέ και βιντεοπροβολές, ο γύρος του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή του Θέατρου Χορν, κάθε Κυριακή στις 11.30πμ.
Ο Φιλέας Φογκ, ένας πλούσιος ερευνητής, στοιχηματίζει όλη του την περιουσία πως μπορεί να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες! Μαζί με τον πιστό του υπηρέτη Πασπαρτού ξεκινούν το πιο τρελό ταξίδι. Στον δρόμο τους, ο γκαφατζής αστυνομικός Φιξ –που νιώθει άλλος Σέρλοκ Χολμς– θα τους βάλει σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες.
Θα καταφέρουν να σώσουν την πριγκίπισσα Αούντα; Θα γυρίσουν εγκαίρως στο Λονδίνο; Από το Σουέζ στην Βομβάη, από την Καλκούτα στο Χονγκ Κονγκ, από τη Γιοκοχάμα στο Σαν Φρανσίσκο και τη Νέα Υόρκη… 80 ημέρες γεμάτες δράση, γέλιο και μαγεία, που θα μείνουν αξέχαστες σε όλους τους θεατές!
Στα παιδιά του σήμερα, που λαμβάνουν εικόνες απ’ όλη τη γη σε μερικά δευτερόλεπτα και γνωρίζουν την δυνατότητά να ταξιδέψει κανείς ακόμα και εκτός του πλανήτη, αυτός ο Γύρος τού κόσμου σε 80 ημέρες, στη σκηνή του θεάτρου Χορν, έρχεται να μιλήσει για την επιμονή και την αφοσίωση, τη συντροφικότητα, τη γνώση μέσα από τη διαπολιτισμικότητα, τη δύναμη που έχουν οι διαφορετικές κουλτούρες όταν ανταλλάσσουν στοιχεία.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης
Σκηνικά-Κοστούμια: Δόμνα Ζαφειροπούλου - Μαγικές Σβούρες
Kίνηση: Έλενα Γεροδήμου
Ενορχήστρωση: Γιώργος Κωνσταντινίδης
Μουσική Διδασκαλία: Ηλέκτρα Σαρρή
Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης
Ραφή Κοστουμιών: Ευαγγελία Τσιούνη
Φωτογραφίες προωθητικές: Ιουλία Λαδογιάννη
Φωτογραφίες παράστασης: Έλλη Πουπουλίδου / NPD Photo
Ηχογραφήσεις: Subway Studios
Ηχολήπτης: Βαγγέλης Σαπουνάς
Video : Νικόλας Ξυδούς
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Νικόλας Ξυδούς - Λελούδα Κυριαζή
Επικοινωνία-Προβολή στα Μ.Μ.Ε: Ανζελίκα Καψαμπέλη
Παραγωγή: ΜΕΛΙΣΜΑ EVENTS- Μαγικές Σβούρες
Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης):
Τάσος Ράπτης, Στέλιος Πετράκης, Ηλέκτρα Σαρρή, Πέτρος Πέτρου, Χρήστος Σωνάκης, Ελένη Κονταρίνη
Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά κάθε ηλικίας
ΤRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=WsB4tW0d0CE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Θέατρο Δημήτρης Χορν
Αμερικής 10
τηλ. 6980444844
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Από 26 Οκτωβρίου
Κάθε Κυριακή στις 11.30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/o-gyros-tou-kosmou-se-80-imeres
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
Γενική είσοδος: 13€
ΑΜΕΑ, ανεργίας, ομαδικό: 8€
Επικοινωνία για σχολικές παραστάσεις: 6980444844
