«Μέρες Ελληνικού Κινηματογράφου» στην Κωνσταντινούπολη

Κάποιες από τις ταινίες που θα προβληθούν είναι οι:

Μετά την δυναμική του έναρξη το 2022, ο καταξιωμένος πλέον θεσμός «Μέρες Ελληνικού Κινηματογράφου» αναμένεται για μια ακόμη χρονιά με ενθουσιασμό στη γειτονική Κωνσταντινούπολη.Το φεστιβάλ που προσελκύει το κινηματογραφόφιλο κοινό της Πόλης, γεννήθηκε από την ανάγκη των διοργανωτών του – της ΕΜΕΙΣ ΑμΚε και της εταιρείας istos – να αποδείξουν ότι η Τέχνη και ο πολιτισμός ενώνουν διαχρονικά τους ανθρώπους και τους λαούς.Με την απόλυτη στήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ, από τις 2 έως τις 7 Δεκεμβρίου, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η γοητευτική Κωνσταντινούπολη θα γεμίσει με ελληνικό κινηματογράφο, ελληνική σκηνοθετική ματιά και καλλιτεχνικές φωνές που προσελκύουν όλες τις ηλικίες της γείτονος.Οι «Μέρες Ελληνικού Κινηματογράφου» άλλωστε, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, προσφέρονται δωρεάν στο κοινό με αποτέλεσμα νέοι, φοιτητές αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σινεφίλ να σπεύδουν στο Μουσείο του Πέρα για να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας και να χτίσουν με τους δημιουργούς μια γέφυρα καλλιτεχνικής - και όχι μόνο - επικοινωνίας.Η έναρξη του Φεστιβάλ γίνεται σε εορταστικό κλίμα στο εντυπωσιακό Σισμανόγλειο Μέγαρο, με τη στήριξη του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία εκπροσώπων της χώρας μας, Τούρκων δημοσιογράφων και επαγγελματιών του χώρου, ενώ στην τελετή λήξης θα γίνει και η απονομή των βραβείων του διαγωνιστικού τμήματος των ταινιών μικρού μήκους.Φέτος, η παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Πρέσβη Κωνσταντίνου Κούτρα και πολλών άλλων θεσμικών εκπροσώπων στο φεστιβάλ αναδεικνύει τη σημασία της εξαιρετικής πρωτοβουλίας, που ξεκίνησε ως Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου και πλέον με το διαγωνιστικό του τμήμα, τα σημαντικά masterclasses και τις δεκάδες προβολές στο Μουσείο του Πέρα, έχει εξελιχθεί σε στρατηγικής σημασίας θεσμό που χαίρει τεράστιας εκτίμησης από το κοινό της Κωνσταντινούπολης.«Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη, που αποτελεί και την ταινία έναρξης του φεστιβάλ, «Τα χρόνια της μεγάλης ζέστης» της Φρίντας Λιάππα , η «Φανουρόπιτα» του Δημήτρη Γιατζουζάκη και πολλές άλλες.Παρουσία του σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ θα προβληθεί η πολυβραβευμένη του ταινία «Ο τσαλαπετεινός του Wyoming», το «Ράδιο Μόσχα» του Νίκου Τριανταφυλλίδη, αλλά και το «Βαλκανιζατέρ» του Σωτήρη Γκορίτσα.