«Ο κύριος Βρομύλος» στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Τέχνης

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων παραστάσεων, οστην Φρυνίχου.Σε συνέχεια της δημιουργικής τους "συνάντησης" με τονσυγγραφέα της «, και της ομώνυμης παράστασης που ανέβηκε με τεράστια επιτυχία για δύο συνεχόμενα χρόνια, οι δύο δημιουργοί συστήνουν στους μικρούς θεατές ένα ακόμη από τα πιοΣτο σχολείο,. Στο σπίτι, η μητέρα της μοιάζει να ενδιαφέρεται περισσότερο για την πολιτική της καριέρα και την "τέλεια" αδελφή της, Άνναμπελ. Από την άλλη, ο πατέρας της, είναι πολύ απασχολημένος προσπαθώντας να κρατήσει κρυφό από όλους ότι έχει χάσει τη δουλειά του., και τη συμπαθητική σκυλίτσα του, Δούκισσα,…. αλλά είναι ο μόνοι που της φέρονται με καλοσύνη και ενδιαφέρον., γεμάτη κατανόηση, τρυφερότητα και αμοιβαία αποδοχή.Όταν η Χλόη αποφασίζει να τους φιλοξενήσει κρυφά στην αποθήκη του σπιτιού της, θα ξεκινήσει μια αλυσίδα«O κύριος Βρομύλος» είναιΜια ιστορία για τηνΕίναι ένα έργο γραμμένο με τοπου μιλά για τακι όλων των μικρών πράξεων που μπορεί να κάνουν τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας και στις ζωές όλων μας.Μετάφραση / Θεατρική Διασκευή: Άνδρη Θεοδότου, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δεγαΐτης, Σκηνικά / Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού, Πρωτότυπη Μουσική: Νίκος Τσέκος, Κίνηση: Λία Τσολάκη, Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου, Φωτογραφίες / Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας, Γραφιστικά: Γιάννης Στύλος, Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα, Οργάνωση Παραγωγής: Φωτεινή Κυμπαροπούλου, Οργάνωση Προώθησης / Ομαδικές κρατήσεις: Εύη Κουρεμένου / ArtCoreΟυσίκ Χανικιάν, Ναταλία Δήμου, Γιάννης Ζαράγκαλης, Κατερίνα Μεφσούτ, Αθηνά Ανανιάδη, Άγγελος Αγγελακόπουλος, Γιάννης Μιχαηλίδης.Σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού»Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν - Φρυνίχου 14, ΠλάκαΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: