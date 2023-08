Steve Angello, o Έλληνας των Swedish House Mafia έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση!

Ο Ελληνοσουηδός Steve Angello, ο headliner της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους της Electronic Dance Music, ένας DJ που με τις καινοτομίες και την εμπειρία του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια πρωτοπορία και στη λίστα με τους καλύτερους DJs του κόσμου. Διάσημος μέσα από το super γκρουπ «Swedish House Mafia», και καθολικά αποδεκτός για το αστείρευτο ταλέντο του, έχει να επιδείξει εμπνευσμένα remixes που ξεσηκώνουν, όπως εκείνο των Eurythmics, «Sweet Dreams (Are Made of This)» (2004) και το «Tell Me Why», μια cover version ενός παλιού κομματιού των Bronski Beat (2006).

Στα 40 του χρόνια σήμερα, βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του, μια πορεία που ξεκίνησε στην εφηβεία του από τη Στοκχόλμη, ενώ όταν ενηλικιώθηκε ήταν ήδη επαγγελματίας DJ. Στα χρόνια που ακολούθησαν εμφανίστηκε στα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου, κατέκτησε τα διεθνή charts, συγκέντρωσε υποψηφιότητες για Grammy και μέτρησε δισεκατομμύρια streams, με παραγωγές όπως το «Show Me Love» «Be», «Moth To A Flame» και «Don’t You Worry Child», που οι περισσότεροι έχουμε κάπου χορέψει.

Δείτε το μήνυμα που στέλνει στο ελληνικό κοινό.

Το ενδιαφέρον με τον Steve Angello είναι ότι λόγω του φεστιβάλ, επιστρέφει στην πατρίδα του, την Ελλάδα, ένας δικός μας άνθρωπος! Ο Steve Angello είναι Ελληνοσουηδός (από Έλληνα πατέρα και Σουηδή μητέρα) και το πλήρες όνομά του είναι Steven Patrik Josefsson Fragogiannis. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και γυρίζει για να παίξει σε αυτή, ύστερα από πολλά χρόνια. Επιστρέφει σαν βασιλιάς, χάρη σε όλη αυτήν την αναγνώριση που έχει αποσπάσει. Πάντοτε με τόλμη, ειλικρίνεια και με μια break the rules νοοτροπία που τον κάνει να ξεχωρίζει τόσο studio όσο και live.

Το εκρηκτικό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ συμπληρώνουν οι Lost Frequencies, Korolova και Regard.

O Βέλγος DJ-παραγωγός και δημιουργός τεράστιων επιτυχιών Lost Frequencies έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, μετρώντας ήδη πάνω από 3 δισεκατομμύρια προβολές και streams σε YouTube και Spotify αντίστοιχα. Φουλ αναγνωρίσιμος από hits όπως «Are You with Me» και «Where Are You Now», αποτελεί την ανερχόμενη δύναμη και έχεις ως παράσημα τα remixes σε καλλιτέχνες όπως Miley Cyrus, Major Lazer, Ed Sheeran κ.ά.

Από την άλλη, η Korolova από την Ουκρανία κατάφερε με το ταλέντο της πολύ γρήγορα να ξεχωρίσει συνδυάζοντας μοναδικά τη μελωδική house με την progressive techno μουσική. Τα γεμάτα μελωδικές περιπλανήσεις sets της αφηγούνται ιστορίες και παρασύρουν το κοινό σε μία άλλη διάσταση, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα 30 εκ. views στο YouTube.

Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας συμπληρώνεται από τον Regard, έναν από τους πιο δυναμικά ανερχόμενους DJs παγκοσμίως, που έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστα χρόνια να δημιουργήσει hits που έχουν γίνει TikTok trends και έχουν συγκεντρώσει πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια streams, πάνω από 11 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, καθώς και υποψηφιότητες στα American Music Awards, τα BRIT Awards και τα NRJ Music Awards.

Υπενθυμίζεται ότι το Primer Music Festival θα γίνει το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Αυγούστου στην Πλατεία Νερού. Το πρόγραμμα της κάθε μέρας διαρκεί περίπου 6 ώρες και πλαισιώνεται από διεθνούς φήμης djs και παραγωγούς.



Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα.



Η προπώληση ξεκίνησε! Το διήμερο εισιτήριο κοστίζει 70€, με έκπτωση 25€! Κλείσε τη θέση σου εδώ!



