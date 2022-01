Οι 10 ταινίες που περιμένουμε φέτος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όταν δε η κουβέντα πάει σε καινούριες ταινίες, τότε η επίσκεψη στο σινεμά αποτελεί μονόδρομο, ιδίως για όσους δεν… πολυψήνονται να κάνουν υπομονή για μήνες εωσότου εκείνες κάνουν την εμφάνισή τους σε πλατφόρμες τύπου Netflix, Prime Video κλπ. Μιλώντας για νέες ταινίες, συγκεντρώσαμε τις 10 που περιμένουμε περισσότερο το 2022. Τι λες, πάμε να τις δούμε;Το Avatar 2 είναι μία από τις πλέον πολυσυζητημένες ταινίες του 2022. Κάτι η αίσθηση που είχε προκαλέσει το -πρωτοποριακό για την εποχή του- πρώτο φιλμ της σειράς και κάτι το μεγάλο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην παραγωγή το δεύτερο, έχουν μετατρέψει το τελευταίο σε ένα από τα δημοφιλέστερα θέματα συζήτησης σε ό,τι αφορά το σινεμά. Το ερώτημα βέβαια είναι ποιους και πόσους άσους θα έχει αυτή τη φορά στο μανίκι του ο James Cameron. Δεκατρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας που έμαθε στον κόσμο το 3D, ίσως ήρθε η ώρα να μάθουμε.O Martin Scorsese ετοιμάζει τη μεταφορά του βιβλίου του David Grann, Killers of the Flower Moon, στον κινηματογράφο, έχοντας τη… βοήθεια των Leonardo DiCaprio και Robert De Niro. Το υλικό που έχει στη διάθεσή του ο γνωστός σκηνοθέτης βέβαια εγγυάται από μόνο του την επιτυχία, αφού το βιβλίο του Grann έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές. Πραγματεύεται δε τις δολοφονίες στην κομητεία Osage στην Oklahoma των ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 20 που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του FBI, ένα στόρι που αν μη τι άλλο δείχνει πολλά υποσχόμενο.Δράμα περιόδου σε σκηνοθεσία και σενάριο του Damien Chazelle (στην παραγωγή και ένα γρήγορο πέρασμα ο Tobey Maguire) με τον Brad Pitt και τη Margot Robbie να συνθέτουν ένα ζευγάρι που θα συζητηθεί και την Olivia Wilde να έχει τον δικό της μοναδικό τρόπο να κλέψει την παράσταση. Τα όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα για την ταινία είναι ελάχιστα, πέραν του ότι θα εστιάζει στη βιομηχανία του Hollywood, στην εποχή που ο κινηματογράφος έκανε τη μετάβαση από τον βουβό στον ομιλούντα. Έχουμε πάντως χρόνο για τα υπόλοιπα, αν σκεφτείς ότι η ταινία κυκλοφορεί ανήμερα Χριστούγεννα του 2022!Η περίπτωση του Scream είναι ιδιαίτερη. Παρ’ ότι λανσάρεται, βλέπεις, ως reboot του franchise, στην ουσία πρόκειται για το Scream 5 αφού είναι sequel του Scream 4. Courteney Cox, David Arquette, Roger L. Jackson και Neve Campbell επιστρέφουν στους ρόλους που τους λάτρεψε το κοινό των slasher films ενώ πλαισιώνονται από μία ενδιαφέρουσα γκάμα νέων -για τα δεδομένα των Scream- ηθοποιών. Όσο για το στόρι; Εικοσιπέντε χρόνια μετά τους φόνους του Woodsboro, ο Ghostface επιστρέφει απειλώντας μια νέα παρέα και ξεθάβοντας το παρελθόν…Αυτό μάλιστα! Το Django/Zorro εξελίσσεται κάμποσα χρόνια έπειτα από τα γεγονότα του Django Unchained με τον Django να γίνεται ο σωματοφύλακας του Don Diego de la Vega, του θρυλικού Zorro, στην προσπάθεια του τελευταίου να χαρίσει στους σκλάβους Αβορίγινες την ελευθερία τους. Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Quentin Tarantino συνεργάζεται με τον Jarrod Carmichael μεταφέροντας το βιβλίο του Matt Wagner (στο οποίο φυσικά συνέβαλλε τα μέγιστα και ο ίδιος ο Tarantino με τους Jae Lee και Francesco Francavilla) στη μεγάλη οθόνη με αποτέλεσμα να αναμένεται… εκρηκτικό!Το sequel του Thor: Ragnarok και η τέταρτη συνολικά ταινία Thor από τη Marvel, το Thor: Love and Thunder υπόσχεται έναν συνδυασμό δράσης και ρομάντζου. Με all-star καστ που περιλαμβάνει ονόματα όπως αυτά των Matt Damon, Natalie Portman, Taika Waititi, Chris Hemsworth (στην 8η φορά που υποδύεται τον Thor, έχοντας σχηματίσει εντυπωσιακή μυϊκή μάζα και φτάσει τα 105 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου του), Chris Pratt, Russell Crowe και Christian Bale, η ταινία αναμένεται να καθηλώσει τους πιστούς φίλους του MCU καθώς κατά γενική ομολογία τα vibes του θυμίζουν περισσότερο… Avengers!Το Spider-Man: Into the Spider-Verse τα πήγε εξαιρετικά, τόσο εισπρακτικά, όσο και από πλευράς κριτικών, οπότε τι πιο λογικό για τις Sony και Marvel από το λανσάρισμα ενός sequel και μάλιστα σε δύο μέρη! Στο Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One ο Miles Morales ενώνει τις δυνάμεις του με τη Gwen Stacey στο Multiverse, αντιμετωπίζοντας έναν εχθρό πιο ισχυρό από ποτέ. Πρωταγωνιστούν Shameik Moore και Hailee Steinfeld ενώ πλαισιώνονται από τους Oscar Isaac, Issa Rae και Jake Johnson.Ο Tom Cruise φορά τα Ray-Ban του και επιστρέφει με τον ρόλο που τον καθιέρωσε στο παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα στο Top-Gun: Maverick, sequel της ομώνυμης ταινίας του 1986. O Pete “Maverick” Mitchell δεν είναι πια φέρελπις νέος, καθώς έχει εξελιχθεί σε εκπαιδευτή, από τα χέρια του οποίου περνούν οι μελλοντικοί πιλότοι του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Παραμένει ο καλύτερος σε αυτό που κάνει, μόνο που αυτή τη φορά θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον δυσκολότερο αντίπαλο που είχε ποτέ: το ίδιο του το παρελθόν. Η ταινία θα έπρεπε να έχει κυκλοφορήσει κανονικά ως τώρα, όμως οι αλλεπάλληλες αναβολές της, την έστειλαν προς 2022 μεριά.Ένας από τους πλέον αγαπημένους υπερήρωες επιστρέφει! Ο Batman συνεχίζει -ή μάλλον ξαναρχίζει, εφ’ όσον πρόκειται για reboot- τη μάχη του ενάντια στο έγκλημα και τον υπόκοσμο της Gotham City, έχοντας αυτή τη φορά να αντιμετωπίσει τον Riddler, έναν κατά συρροή δολοφόνο που έχει βάλει στο μάτι όλη την υψηλή κοινωνία της πόλης. Ο Robert Pattinson ενσαρκώνει για ακόμα μια φορά τον Batman με τη Zoe Kravitz στον ρόλο της Catwoman και τον Paul Dano σε εκείνον του Riddler. Χαράς ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους της DC.O Daniel Craig επιστρέφει στον ρόλο του Benoit Blanc, του ιδιωτικού ντετέκτιβ με τη χαρακτηριστική προφορά του, για μία νέα περιπέτεια γεμάτη μυστήριο. Αν περιμένεις sequel του πρώτου Knives Out… θα περιμένεις καιρό, αφού όπως έχει δηλώσει ο Rian Johnson, σκηνοθέτης της ταινίας, δε θα υπάρχει καμία σχέση με το πρώτο επεισόδιο της «σειράς». Η αλήθεια είναι ότι περαιτέρω πληροφορίες δε γνωρίζουμε για το φιλμ. Οι αστέρες που θα παίξουν σε αυτή ωστόσο δεν είναι λίγοι: Dave Bautista, Ethan Hawke, Edward Norton, Kate Hudson, Jessica Henwick και κάμποσοι άλλοι.