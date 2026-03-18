«BORA-BORA»: Μια κωμωδία του Κώστα Παπαγεωργίου στην Κόκκινη Σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας

«Μπορείς να φύγεις απ’ την Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα… δεν φεύγει ποτέ από σένα.»Μια κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και υπαρξιακές αποχρώσεις ανεβαίνει για τέσσερα μόνο Σάββατα στην Κόκκινη Σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας. Το μονόπρακτο έργοσε κείμενο, σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια τουυπόσχεται μια θεατρική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τον προβληματισμό.Ο Χάρης Γελαδάρης φαίνεται να έχει πετύχει το απόλυτο όνειρο: έχει αποκτήσει μεγάλη περιουσία και ζει ανέμελα στα εξωτικά νησιά Μπόρα Μπόρα. Είναι όμως πράγματι έτσι; Ή μήπως πίσω από την επιφανειακή ευτυχία κρύβονται σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν του στην Ελλάδα;Η ζωή του κυλά ήρεμα, μέχρι τη στιγμή που μια παράξενη μορφή εισβάλλει στα όνειρά του, ανατρέποντας την ψευδαίσθηση της ηρεμίας. Ποιος είναι ο μυστηριώδης επισκέπτης; Και τι έρχεται να του θυμίσει;Μέσα από μια σειρά κωμικών αλλά και ανατρεπτικών καταστάσεων, ο ήρωας καλείται να επανεξετάσει τις επιλογές του και να δει τη ζωή με διαφορετική ματιά.Κείμενο - Σκηνοθεσία - Μουσική επιμέλεια: Κώστας ΠαπαγεωργίουΕπιμέλεια κίνησης: Βασιλεία ΠέτρουΠαίζουν:Κώστας ΠαπαγεωργίουΒασιλεία Πέτρου