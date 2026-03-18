«BORA-BORA»: Μια κωμωδία του Κώστα Παπαγεωργίου στην Κόκκινη Σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας
«BORA-BORA»: Μια κωμωδία του Κώστα Παπαγεωργίου στην Κόκκινη Σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας
Η θεατρική παράσταση ξεκίνησε το Σάββατο 14 Μαρτίου και θα παιχτεί για τέσσερα Σάββατα
«Μπορείς να φύγεις απ’ την Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα… δεν φεύγει ποτέ από σένα.»
Μια κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και υπαρξιακές αποχρώσεις ανεβαίνει για τέσσερα μόνο Σάββατα στην Κόκκινη Σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας. Το μονόπρακτο έργο «BORA-BORA», σε κείμενο, σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια του Κώστα Παπαγεωργίου, υπόσχεται μια θεατρική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τον προβληματισμό.
Ο Χάρης Γελαδάρης φαίνεται να έχει πετύχει το απόλυτο όνειρο: έχει αποκτήσει μεγάλη περιουσία και ζει ανέμελα στα εξωτικά νησιά Μπόρα Μπόρα. Είναι όμως πράγματι έτσι; Ή μήπως πίσω από την επιφανειακή ευτυχία κρύβονται σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν του στην Ελλάδα;
Η ζωή του κυλά ήρεμα, μέχρι τη στιγμή που μια παράξενη μορφή εισβάλλει στα όνειρά του, ανατρέποντας την ψευδαίσθηση της ηρεμίας. Ποιος είναι ο μυστηριώδης επισκέπτης; Και τι έρχεται να του θυμίσει;
Μέσα από μια σειρά κωμικών αλλά και ανατρεπτικών καταστάσεων, ο ήρωας καλείται να επανεξετάσει τις επιλογές του και να δει τη ζωή με διαφορετική ματιά.
Κείμενο - Σκηνοθεσία - Μουσική επιμέλεια: Κώστας Παπαγεωργίου
Επιμέλεια κίνησης: Βασιλεία Πέτρου
Παίζουν:
Κώστας Παπαγεωργίου
Βασιλεία Πέτρου
Μια κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και υπαρξιακές αποχρώσεις ανεβαίνει για τέσσερα μόνο Σάββατα στην Κόκκινη Σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας. Το μονόπρακτο έργο «BORA-BORA», σε κείμενο, σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια του Κώστα Παπαγεωργίου, υπόσχεται μια θεατρική εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τον προβληματισμό.
Η υπόθεση
Ο Χάρης Γελαδάρης φαίνεται να έχει πετύχει το απόλυτο όνειρο: έχει αποκτήσει μεγάλη περιουσία και ζει ανέμελα στα εξωτικά νησιά Μπόρα Μπόρα. Είναι όμως πράγματι έτσι; Ή μήπως πίσω από την επιφανειακή ευτυχία κρύβονται σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν του στην Ελλάδα;
Η ζωή του κυλά ήρεμα, μέχρι τη στιγμή που μια παράξενη μορφή εισβάλλει στα όνειρά του, ανατρέποντας την ψευδαίσθηση της ηρεμίας. Ποιος είναι ο μυστηριώδης επισκέπτης; Και τι έρχεται να του θυμίσει;
Μέσα από μια σειρά κωμικών αλλά και ανατρεπτικών καταστάσεων, ο ήρωας καλείται να επανεξετάσει τις επιλογές του και να δει τη ζωή με διαφορετική ματιά.
Συντελεστές
Κείμενο - Σκηνοθεσία - Μουσική επιμέλεια: Κώστας Παπαγεωργίου
Επιμέλεια κίνησης: Βασιλεία Πέτρου
Παίζουν:
Κώστας Παπαγεωργίου
Βασιλεία Πέτρου
Μονόλογος προλόγου: Σοφία Νικολαΐδου
Ημέρες παραστάσεων: Από Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και για τέσσερα Σάββατα (14, 21, 28 Μαρτίου & 4 Απριλίου)
Ώρα έναρξης: 21:30
Θέατρο της Ημέρας - Κόκκινη Σκηνή
Διεύθυνση: Ν. Γεννηματά 20, Αθήνα (πλησίον Μετρό Πανόρμου)
Εισιτήρια
Γενική είσοδος: 12€
Ομαδικό (10+ άτομα): 10€
Προπώληση: more.com
Πληροφορίες παράστασης
Ημέρες παραστάσεων: Από Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 και για τέσσερα Σάββατα (14, 21, 28 Μαρτίου & 4 Απριλίου)
Ώρα έναρξης: 21:30
Θέατρο της Ημέρας - Κόκκινη Σκηνή
Διεύθυνση: Ν. Γεννηματά 20, Αθήνα (πλησίον Μετρό Πανόρμου)
Εισιτήρια
Γενική είσοδος: 12€
Ομαδικό (10+ άτομα): 10€
Προπώληση: more.com
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα