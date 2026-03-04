Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μαρίνα Ασλάνογλου: Θα την δούμε το καλοκαίρι στις «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη
Στην παράσταση - έκπληξη που θα σκηνοθετήσει ο Θέμης Μουλουλίδης
Έναν από τους πιο απαιτητικούς και εμβληματικούς ρόλους της αριστοφανικής κωμωδίας, την Πραξαγόρα στις «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη, θα υποδυθεί η Μαρίνα Ασλάνογλου, το καλοκαίρι, στην παράσταση που ετοιμάζουν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και η 5η Εποχή υπό τις σκηνοθετικές εμπειρίες του Θέμη Μουμουλίδη.
Η ηθοποιός, την οποία αυτή την περίοδο βλέπουμε στην τηλεοπτική σειρά του Alpha «Porto Leone», έχει μακρά και επιτυχημένη πορεία στο θέατρο και δεν διστάζει να αναλαμβάνει δύσκολους ρόλους στους οποίους βάζει την δική της προσωπική σφραγίδα.
Οι «Εκκλησιάζουσες» αποτελούν μια φιλόδοξη παραγωγή που παρουσιάζει την αριστοφανική κωμωδία με την μορφή τσίρκου-cabaret. Η παράσταση σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη, ουσιαστικής σύμπραξης δυνάμεων, που εγκαινιάζουν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου Λευτέρης Γιοβανίδης και ο Θέμης Μουμουλίδης δημιουργός της 5ης Εποχής
Η επίσημη πρεμιέρα θα δοθεί στις 30 Ιουνίου 2026 στο Αγρίνιο ενώ αναμένεται να ακολουθήσει καλοκαιρινή περιοδεία ανά την Ελλάδα.
