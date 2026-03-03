Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Βίκυ Βολιώτη: Γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο Εθνικό Θέατρο με μια συζήτηση για την έμφυλη βία
Βίκυ Βολιώτη: Γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο Εθνικό Θέατρο με μια συζήτηση για την έμφυλη βία
Με τη διακεκριμένη γλωσσολόγο Αγγελική Αλβανούδη και την καλλιτέχνιδα της ραπ μουσικής AEON
Η Βία θα είναι ο κεντρικός θεματικός άξονας της έκτης και τελευταίας για φέτος δράσης του Εθνικού Θεάτρου «Προθάλαμος Δ’ – Διεπιστημονικοί Διακαλλιτεχνικοί Διάλογοι», σε σχεδιασμό και επιμέλεια Νατάσας Τριανταφύλλη, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 2 το μεσημέρι, στην Κεντρική Σκηνή του ΚτηρίουΤσίλλερ.
Η διακεκριμένη γλωσσολόγος Αγγελική Αλβανούδη, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συναντά επί σκηνής την καλλιτέχνιδα της ραπ μουσικής AEON και την ηθοποιό Βίκυ Βολιώτη.
Πώς συνομιλεί μια επιστημονική διάλεξη για τις όψεις της συμβολικής βίας που ασκείται μέσω της γλώσσας, νομιμοποιώντας την ανδρική κυριαρχία και τη γυναικεία υποτέλεια, με τη ραπ μουσική ως δυναμική παρέμβαση για τη θέση της γυναίκας σήμερα, αλλά και με αποσπάσματα θεατρικού λόγου που διανοίγουν αντίστοιχες θεματικές;
Η γλώσσα ως σημειωτικό σύστημα μεσολαβεί στην ερμηνεία της εμπειρίας και κατηγοριοποιεί τον κοινωνικό κόσμο με τρόπους που αναπαράγουν τις κοινωνικές ιεραρχίες και ανισότητες. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε συνδέονται με υπόρρητα κοινωνικά νοήματα γύρω από την ιδεολογία του άντρα ως νόρμας και της γυναίκας ως απόκλισης και υποδέεστερου άλλου.
Ποια χαρακτηριστικά έχει η «γλώσσα του αποκλεισμού» των γυναικών από το σύμπαν της συμβολικής αναπαράστασης; Πώς η θηλυκή διαφορά γίνεται αόρατη και σημαδεύεται ως αρνητική κατηγορία μέσα από τη γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους και τη σημασιακή υποβάθμιση των γυναικών; Ποιες μορφές παίρνει ο μισογυνισμός στην ψηφιακή επικοινωνία; Μπορούμε να αντισταθούμε στη συμβολική βία;
«Θέλεις ή δε θέλεις;» – Ένας εργαστηριακός κύκλος για την ερωτική επιθυμία.
Μετά την ολοκλήρωση του της συζήτησης θα ακολουθήσει δράση της ομάδας Bloom με τίτλο «Θέλεις ή δε θέλεις;» – Ένας εργαστηριακός κύκλος για την ερωτική επιθυμία. Οι εκπαιδεύτριες Βίλυ Χατζηγιάννη και Βιργινία Ξυθάλη προσκαλούν το κοινό να προσεγγίσει την πολύπλευρη φύση της επιθυμίας, αποδομώντας τις κυρίαρχες αφηγήσεις και αγκαλιάζοντας μια πιο συμπεριληπτική και πολυεπίπεδη κατανόηση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Μέσα από έναν συνδυασμό διαδραστικών συζητήσεων και δραστηριοτήτων, θα εξερευνήσουν τι είναι η ερωτική επιθυμία, από τι επηρεάζεται και πώς εκφράζεται.
Δηλώσεις συμμετοχής στο Εργαστήριο αποκλειστικά για τους θεατές του «Προθαλάμου Δ’ 6», 30 λεπτά πριν την έναρξη της δράσης, στα ταμεία του Εθνικού Θεάτρου| Περιορισμένος αριθμός θέσεων (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Η διακεκριμένη γλωσσολόγος Αγγελική Αλβανούδη, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συναντά επί σκηνής την καλλιτέχνιδα της ραπ μουσικής AEON και την ηθοποιό Βίκυ Βολιώτη.
Πώς συνομιλεί μια επιστημονική διάλεξη για τις όψεις της συμβολικής βίας που ασκείται μέσω της γλώσσας, νομιμοποιώντας την ανδρική κυριαρχία και τη γυναικεία υποτέλεια, με τη ραπ μουσική ως δυναμική παρέμβαση για τη θέση της γυναίκας σήμερα, αλλά και με αποσπάσματα θεατρικού λόγου που διανοίγουν αντίστοιχες θεματικές;
Η γλώσσα ως σημειωτικό σύστημα μεσολαβεί στην ερμηνεία της εμπειρίας και κατηγοριοποιεί τον κοινωνικό κόσμο με τρόπους που αναπαράγουν τις κοινωνικές ιεραρχίες και ανισότητες. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε συνδέονται με υπόρρητα κοινωνικά νοήματα γύρω από την ιδεολογία του άντρα ως νόρμας και της γυναίκας ως απόκλισης και υποδέεστερου άλλου.
Ποια χαρακτηριστικά έχει η «γλώσσα του αποκλεισμού» των γυναικών από το σύμπαν της συμβολικής αναπαράστασης; Πώς η θηλυκή διαφορά γίνεται αόρατη και σημαδεύεται ως αρνητική κατηγορία μέσα από τη γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους και τη σημασιακή υποβάθμιση των γυναικών; Ποιες μορφές παίρνει ο μισογυνισμός στην ψηφιακή επικοινωνία; Μπορούμε να αντισταθούμε στη συμβολική βία;
«Θέλεις ή δε θέλεις;» – Ένας εργαστηριακός κύκλος για την ερωτική επιθυμία.
Μετά την ολοκλήρωση του της συζήτησης θα ακολουθήσει δράση της ομάδας Bloom με τίτλο «Θέλεις ή δε θέλεις;» – Ένας εργαστηριακός κύκλος για την ερωτική επιθυμία. Οι εκπαιδεύτριες Βίλυ Χατζηγιάννη και Βιργινία Ξυθάλη προσκαλούν το κοινό να προσεγγίσει την πολύπλευρη φύση της επιθυμίας, αποδομώντας τις κυρίαρχες αφηγήσεις και αγκαλιάζοντας μια πιο συμπεριληπτική και πολυεπίπεδη κατανόηση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Μέσα από έναν συνδυασμό διαδραστικών συζητήσεων και δραστηριοτήτων, θα εξερευνήσουν τι είναι η ερωτική επιθυμία, από τι επηρεάζεται και πώς εκφράζεται.
Δηλώσεις συμμετοχής στο Εργαστήριο αποκλειστικά για τους θεατές του «Προθαλάμου Δ’ 6», 30 λεπτά πριν την έναρξη της δράσης, στα ταμεία του Εθνικού Θεάτρου| Περιορισμένος αριθμός θέσεων (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα