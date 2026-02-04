Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Amimasyros: To Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων καλεί τους δημιουργούς να καταθέσουν τις ταινίες του
Amimasyros: To Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων καλεί τους δημιουργούς να καταθέσουν τις ταινίες του
Η φετινή διοργάνωση θα είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης
To Animasyros, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, επιστρέφει, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων και καλεί δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο να καταθέσουν τις ταινίες τους έως την 1η Ιουνίου 2026.
Στα «200 χρόνια Ερμούπολη», με αφορμή την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της πρωτεύουσας των Κυκλάδων, το 1826, και τη γέννηση της πόλης του Κερδώου και Λόγιου Ερμή – μια επέτειο που η Σύρος γιορτάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα είναι αφιερωμένο το φετινό Animasyros, που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου και καλεί δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο να καταθέσουν τις ταινίες τους έως την 1η Ιουνίου 2026.
Το πρόγραμμα του Animasyros 2026 περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την Αγορά - που αποτελεί κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες.
Στο πλαίσιο αυτό, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών που εξερευνά ζητήματα όπως οι κρίσιμες ιστορικές και κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο: τη συγκρότηση νέων πόλεων, τη μετανάστευση και τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, τη μετάβαση από τις αγροτικές στις αστικές κοινωνίες, τη βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη.
Focus country του Animasyros για φέτος είναι η Ιρλανδία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ιρλανδικής σκηνής ανιμέισον, η οποία με την ισχυρή παράδοση και ταυτόχρονα την εντυπωσιακή σύγχρονη δυναμική, συγκαταλέγεται, ανάμεσα στις πιο δημιουργικές και ενδιαφέρουσες στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Σε συνεργασία με τον οργανισμό Animation Ireland, θα παρουσιαστεί ένα αφιέρωμα με προβολές ταινιών κινουμένων σχεδίων μεγάλου και μικρού μήκους από σύγχρονους Ιρλανδούς καλλιτέχνες, round tables στην Αγορά κι ένα μεγάλο networking event.
Η Αγορά του Animasyros, ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια του Φεστιβάλ, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία διαμορφώνοντας διεθνείς συνεργασίες στο πλαίσιο του Pitching Forum, ενώ οι παρουσιάσεις, τα στρογγυλά τραπέζια, τα σεμινάρια, τα masterclasses, οι συναντήσεις δικτύωσης, τα speed dating sessions και οι παρουσιάσεις work in progress προσφέρουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να προωθήσουν το έργο τους, να συναντηθούν με τους leaders της βιομηχανίας, να ανακαλύψουν τη διεθνή κοινότητα και να έρθουν σε επαφή με τις επιτυχίες του μέλλοντος.
Το ελληνικό ανιμέισον συνεχίζει να έχει κεντρική θέση στη διοργάνωση και, για τέταρτη χρονιά στην Αθήνα, το καλοκαίρι πριν από το Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες πλέον Animation Agora Days, ένα διήμερο δράσεων για Έλληνες δημιουργούς.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει, όπως κάθε χρόνο, εργαστήρια κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια, παιδιά, εφήβους, νέους επαγγελματίες, ΑμεΑ και τους αγαπημένους μας “βετεράνους” (άτομα τρίτης ηλικίας), τα οποία αντλούν έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ, και συγκεκριμένα θα εξερευνήσουν τη σχέση άλλων τεχνών (λογοτεχνία, ποίηση, θέατρο, αρχιτεκτονική, χορός) με το ανιμέισον.
Το τελευταίο διήμερο του Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το Συμπεριληπτικό Πολιτιστικό Εργαστήριο – το πρώτο για το 2026, με αφορμή τα 200 χρόνια Ερμούπολη – με εκπαιδεύτρια την Άννα Οικονόμου, σε συνεργασία με το Documenting Heritage Festival, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Σύρου και την ομάδα Μικροί Ξεναγοί Σύρου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Την οπτική ταυτότητα του 19ου Amimasyros υπογράφει ο εικονογράφος, συγγραφέας και δημιουργός του ΑνιμαΣπύρου Πέτρος Χριστούλιας. Μιλώντας για την έμπνευσή του, ο δημιουργός αναφέρει: «Η ιδέα για τη φετινή χρήση της μασκότ του ANIMASYROS ήταν να τη μεταμορφώσουμε σε Ερμή, θέλοντας να τιμήσουμε τα 200 χρόνια της Ερμούπολης και τον ιστορικό της ρόλο ως λιμάνι και κόμβο εμπορίου. Δημιούργησα έτσι μια εικόνα που παντρεύει την κάπως μεταμορφωμένη όψη της πόλης με την ιδέα της πτήσης του χαρακτήρα ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της κτίρια.
Στο χαρούμενο σύμπαν που φαντάστηκα, ο Ερμής γίνεται ένας ιδιότυπος εμψυχωτής (animator). Μια φιγούρα σε διαρκή κίνηση, που διασχίζει την πόλη, συνδέει σημεία και ανθρώπους, και ενεργοποιεί τη φαντασία.»
Οι αιτήσεις συμμετοχής για τα διαγωνιστικά τμήματα της φετινής διοργάνωσης υποβάλλονται αποκλειστικά ΕΔΩ
