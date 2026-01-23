Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Μαρία Φαραντούρη - Τάσσης Χριστογιαννόπουλος: Δύο σπουδαίοι ερμηνευτές μαζί στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Θα παρουσιάσουν μια συναυλία - ταξίδι στο τοπίο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού
Δύο καταξιωμένοι ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσσης Χριστογιαννόπουλος θα ενώσουν τις φωνές τους, στις 13 Μαρτίου, στη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, προκειμένου να δώσουν μια συναυλία – ταξίδι στο μουσικο-ποιητικό τοπίο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε από σπουδαίους συνθέτες και ποιητές.
Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν θα περιλαμβάνει τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, του Διονύση Σαββόπουλου, του Μάνου Λοΐζου, του Μιχάλη Γρηγορίου, της Ελένης Καραΐνδρου, του Νίκου Κυπουργού, του Νίκου Ξυδάκη, του Αλκίνοου Ιωαννίδη, αλλά και νέων τραγουδοποιών ο Θανάσης Βούτσας και οι Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης.
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η ερμηνεία του έργου «Ο Επιζών» του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Τάκη Σινόπουλου, από τις Λυγερή και Καλλιόπη Μητροπούλου σε θεατρική διδασκαλία – φιλική συμμετοχή του Θεόδωρου Τερζόπουλου.
Την Μαρία Φαραντούρη και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο θα συνοδεύσουν επί σκηνής ο κορυφαίος πιανίστας Αχιλλέας Γουάστωρ, ο οποίος έχει επιμεληθεί τις ενορχηστρώσεις, και ο διεθνής φλαουτίστας Στάθης Καραπάνος.
