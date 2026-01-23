Μαρία Φαραντούρη - Τάσσης Χριστογιαννόπουλος: Δύο σπουδαίοι ερμηνευτές μαζί στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μαρία Φαραντούρη Τάσσης Χριστογιαννόπουλος Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μαρία Φαραντούρη - Τάσσης Χριστογιαννόπουλος: Δύο σπουδαίοι ερμηνευτές μαζί στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Θα παρουσιάσουν μια συναυλία - ταξίδι στο τοπίο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού

Μαρία Φαραντούρη - Τάσσης Χριστογιαννόπουλος: Δύο σπουδαίοι ερμηνευτές μαζί στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Δύο καταξιωμένοι ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσσης Χριστογιαννόπουλος θα ενώσουν τις φωνές τους, στις 13 Μαρτίου, στη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, προκειμένου να δώσουν μια συναυλία – ταξίδι στο μουσικο-ποιητικό τοπίο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε από σπουδαίους συνθέτες και ποιητές.
.
Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν θα περιλαμβάνει τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, του Διονύση Σαββόπουλου, του Μάνου Λοΐζου, του Μιχάλη Γρηγορίου, της Ελένης Καραΐνδρου, του Νίκου Κυπουργού, του Νίκου Ξυδάκη, του Αλκίνοου Ιωαννίδη, αλλά και νέων τραγουδοποιών ο Θανάσης Βούτσας και οι Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η ερμηνεία του έργου «Ο Επιζών» του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Τάκη Σινόπουλου, από τις Λυγερή και Καλλιόπη Μητροπούλου σε θεατρική διδασκαλία – φιλική συμμετοχή του Θεόδωρου Τερζόπουλου.

Την Μαρία Φαραντούρη και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο θα συνοδεύσουν επί σκηνής ο κορυφαίος πιανίστας Αχιλλέας Γουάστωρ, ο οποίος έχει επιμεληθεί τις ενορχηστρώσεις, και ο διεθνής φλαουτίστας Στάθης Καραπάνος.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης