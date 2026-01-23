Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Δεσμώτες του Φαλήρου: Έτσι θα είναι ο χώρος που θα φιλοξενήσει το σπουδαίο αρχαιολογικό εύρημα - Φωτογραφίες
Οι 79 ανθρώπινοι σκελετοί από τον 7ο αιώνα π.Χ θα είναι ορατοί στο κοινό μέσα από ένα διαμορφωμένο μουσειακό κέλυφος- Η επικίνδυνη αποστολή της μεταφοράς τους
Οι «Δεσμώτες του Φαλήρου», το εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα που ανακαλύφθηκε το 2016 στην περιοχή του παλιού Ιπποδρόμου, απελευθερώνονται. Οι 79 ανθρώπινοι σκελετοί, που βρίσκονταν θαμμένοι στην αττική γη από τον 7ο αιώνα π.Χ, δεμένοι πισθάγκωνα ή και μεταξύ τους, μετά από θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι, θα επιστρέψουν στο αρχικό σημείο εύρευσής τους όπου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο κατασκευής του μουσειακού κελύφους, που θα τους προστατεύει και θα επιτρέπει, παράλληλα, τη θέασή τους από το κοινό.
Η ομαδική ταφή των σιδηροδέσμιων ανδρών που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο των έντονων αναταραχών που σημειώθηκαν στην Αθήνα από τον πρώιμο 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ, βρέθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών ανέγερσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προκαλώντας παγκόσμιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Αρχικά αποφασίστηκε η κατά χώραν διατήρησή τους τους μέχρι τη δημιουργία του ειδικού χώρου που θα φιλοξενήσει το σημαντικό εύρημα, μετά τις μεγάλες καθυστερήσεις, όμως, εξαιτίας των οποίων οι σκελετοί κινδύνεψαν να υποστούν ανεπανόρθωτες φθορές λόγω των ακατάλληλων συνθηκών του υπεδάφους, το 2020 κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε παρακείμενο λυόμενο κλειστό χώρο.
Το σύνθετο έργο μεταφοράς
Η μεταφορά ενός τόσο σημαντικού και ευαίσθητου ευρήματος αποτελεί, αναμφισβήτητα, μια εξαιρετικά σύνθεση επιχείρηση. Γι ‘ αυτό και η διαδικασία επιστροφής των Δεσμωτών στο σημείο όπου ανευρέθηκαν θα ακολουθήσει κατά γράμμα τη σχετική, εγκεκριμένη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτη η οποία ακολουθήθηκε και κατά την απόσπασή τους και προβλέπει τη σταδιακή μετακίνησή τους υπό συνθήκες απόλυτης προσοχής.
Όπως εξηγεί η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη «οι συστάδες σκελετικών καταλοίπων ανυψώνονται με υδραυλικούς γρύλους και μετακινούνται με ολίσθηση μέσω μεταλλικών τροχιών. Λόγω του σχήματος του κτηρίου και της διάταξης του ανοίγματος για την εισαγωγή των συστάδων στον χώρο προστασίας, αυτές θα πρέπει να μετακινηθούν σε, τουλάχιστον, δύο κατευθύνσεις, ενώ απαιτείται και μία καθ’ ύψος υποβίβαση, ώστε να διέλθουν κάτω από την δοκό οροφής υπογείου και να εισέλθουν εντός του χώρου. Κατόπιν, μετακινούνται έως την τελική θέση, όπου και θα τοποθετηθούν, υψομετρικά στην θέση που αποκαλύφθηκαν. Οι συστάδες των οστών πρόκειται να τοποθετηθούν εντός κλειστού χώρου προστασίας με ελεγχόμενες συνθήκες, όπου θα διατηρούνται. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης κατασκευής, οι συστάδες εγκιβωτίζονται, ολοκληρώνεται η επίχωση, οργανώνεται ο χώρος και σφραγίζεται».
Το μουσειακό κέλυφος, προϋπολογισμού 7.500.000 ευρώ ενσωματώνει υπόγειο χώρο για την εναπόθεση των "Δεσμωτών", παρέχοντας πλήρη προστασία στο εύρημα, ενώ επιτρέπει τη βέλτιστη θέαση και κατανόησή του από τους επισκέπτες.
