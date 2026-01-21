Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: Συναρπαστικά ψηφιακά ταξίδια στις ζωές του Ωνάση, του Καβάφη, στην ιστορία και τον πολιτισμό - Φωτογραφίες

Το Χρονολόγιο του Αριστοτέλη Ωνάση ζωντανεύει τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του, μέσα από 31 καθοριστικούς σταθμούς της βιογραφίας του. Σχεδιασμένο για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας και των επιτευγμάτων του, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές και ιστορίες που διαμόρφωσαν τη ζωή του, μέσα από την παρουσίαση πολύτιμου αρχειακού υλικού.

Η εφαρμογή του Επαυξημένου Ψηφιακού Ξεναγού έχει σχεδιαστεί για να εμπλουτίσει την εμπειρία του κοινού στον φυσικό χώρο της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, προσφέροντας πολυμεσικό περιεχόμενο με τη χρήση κινητών συσκευών τάμπλετ, μέσα από την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality, AR). Ο Ψηφιακός Ξεναγός καθοδηγεί τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους, προσαρμόζοντας τις προτάσεις του στα ενδιαφέροντά τους και στον διαθέσιμο χρόνο της επίσκεψής τους. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετες πληροφορίες, επαυξημένες απεικονίσεις και μηχανική εκφώνηση κειμένων, «ζωντανεύοντας» επιλεγμένα εκθέματα μέσα στον χώρο, όπως το πιάνο της Μαρίας Κάλλας, την Ιλιάδα του Ομήρου και τη Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια. (Διαθέσιμος σε τάμπλετ εντός του χώρου της Ωνασείου Βιβλιοθήκης).Η εφαρμογή των Ψηφιακών Εκθέσεων φέρνει το κοινό πιο κοντά στη συλλογή έργων τέχνης του Ιδρύματος Ωνάση, αναδεικνύοντάς τα. Κάθε έκθεση λειτουργεί ταυτοχρόνως ως αποθετήριο, ενώ προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, καθώς τα έργα τέχνης συνοδεύονται από πρόσθετο επιμελημένο περιεχόμενο. Μέσω της εφαρμογής, οι Ψηφιακές Εκθέσεις οργανώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να προσφέρουν μια πιο βαθιά και πολυδιάστατη κατανόηση των επιλεγμένων καλλιτεχνών. Στην πρώτη δημοσίευσή της, η εφαρμογή φιλοξενεί ψηφιακές εκθέσεις αφιερωμένες στον Γιανούλη Χαλεπά και τον Θεόδωρο Πουλάκη, φωτίζοντας το έργο και τη συμβολή τους στην τέχνη με τη βοήθεια των σύγχρονων μέσων.Η εκπαιδευτική εφαρμογή του Χρονολογίου του Κ. Π. Καβάφη δημιουργήθηκε για να φωτίσει τη ζωή, το έργο και την εποχή του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας αρχειακά τεκμήρια της ψηφιακής συλλογής του Αρχείου Καβάφη. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στις δεκαετίες της ζωής του, μέσα από τρεις κατηγορίες πληροφορίας και να ανακαλύψει –¬ο καθένας και η καθεμία με τον δικό τους τρόπο– έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της ελληνικής διασποράς, με παγκόσμιο και διαχρονικό αντίκτυπο.Η εκπαιδευτική εφαρμογή «Η Αλεξάνδρεια του Κ. Π. Καβάφη» αναδεικνύει τη σχέση του ποιητή Κ. Π. Καβάφη με την πόλη του, την Αλεξάνδρεια, μέσα από 29 τοπόσημα. Ψηφιοποιημένα τεκμήρια από το Αρχείο Καβάφη και άλλες συλλογές προβάλλονται για καθένα από τα επιλεγμένα τοπόσημα, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να πλοηγηθεί μέσα στην εφαρμογή όπως ακριβώς σε έναν σύγχρονο χάρτη, έχοντας την επιλογή για εναλλαγή μεταξύ της εικόνας του σήμερα με εκείνης της δεκαετίας του 1920.Το MuseumPlus αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης συλλογών, σχεδιασμένη για να καλύπτει τις πολύπλευρες ανάγκες των πολιτιστικών οργανισμών. Από την επιστημονική τεκμηρίωση και την οργάνωση εκθέσεων έως τη συντήρηση και τη διαχείριση εικονογραφικού υλικού, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τις δημόσιες σχέσεις, η εφαρμογή υποστηρίζει πλήρως την ολιστική διαχείριση πολιτιστικών αγαθών. Στο πλαίσιο του έργου ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της νέας έκδοσης του συστήματος, MuseumPlus RIA, ενισχύοντας τη δυνατότητα ψηφιακής διατήρησης, αποτελεσματικής διαχείρισης, διάθεσης και προβολής των τεκμηρίων που προέρχονται από τις συλλογές βιβλίων, αρχείων και έργων τέχνης του Ιδρύματος Ωνάση.