Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: Συναρπαστικά ψηφιακά ταξίδια στις ζωές του Ωνάση, του Καβάφη, στην ιστορία και τον πολιτισμό - Φωτογραφίες

Μέσα από τη νέα διαδικτυακή της πύλη το κοινό αποκτά πρόσβαση σε 10.000 τόμους, 200.000 βιβλιακές συλλογές και πολύτιμα έργα τέχνης
Ζωντανά ενθύμια από τις συναρπαστικές ζωές του Αριστοτέλη Ωνάση και του Κ.Π Καβάφη, σπάνιες γραπτές πηγές ποικίλου περιεχομένου, όπως οι πρώτες εκδόσεις της «Ιλιάδας» και της «Οδύσσειας» του Ομήρου και η διάσημη γαλλική Εγκυκλοπαίδεια των Ντιντερό και Ντ’ Αλαμπέρ, περιηγήσεις στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη από τον 16ο αιώνα, χειρόγραφα σημαντικών προσωπικοτήτων από τον εγχώριο πολιτικό, στρατιωτικό και πνευματικό κόσμο, όπως ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Κωστής Παλαμάς, ο Γιώργος Σεφέρης, αλλά και πολύτιμα έργα τέχνης κορυφαίων καλλιτεχνών όπως ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νικόλαος Γύζης και ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας: Όλα αυτά και πολλά ακόμη θα συναντήσει κανείς περιηγούμενος στη νέα διαδικτυακή πύλη της Ωνασείου Βιβλιοθήκης library.onassis.org η οποία άνοιξε τις ψηφιακές πύλες της και αναμένει το κοινό να ταξιδέψει σε ιστορίες, εικόνες και βιβλία μέσα από την ζωντανή αίσθηση που εξασφαλίζει η σύγxρονη τεχνολογία.
Το έργο «Από την ψηφιοποίηση στον ψηφιακό πολιτισμό: Δράσεις ανάδειξης και αξιοποίησης ψηφιακών τεκμηρίων από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη και το Αρχείο Καβάφη», που περιλαμβάνει περισσότερους από 10.000 τόμους και 200.000 λήψεις από βιβλιακές και αρχειακές συλλογές από τον 15ο αιώνα μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα σύγχρονο αποθετήριο γνώσης αλλά και μια συναρπαστική εμπειρία που απευθύνεται τόσο σε επιστήμονες και ερευνητές όσο και στο ευρύτερο κοινό.
Στις πλούσιες συλλογές της Ωνασείου Βιβλιοθήκης ζωντανεύει η συναρπαστική ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση, ο Όμηρος συναντά τον Βολταίρο και τον Ρήγα Βελεστινλή και ο Κ. Π. Καβάφης τη Σαπφώ. Ανάμεσα στα τεκμήρια και τις εκδόσεις της συμπεριλαμβάνονται αρχέτυπα βιβλία της Ελληνικής Βιβλιοθήκης μεταξύ των οποίων τα λιγοστά αντίτυπα της «Ελληνικής Νομαρχίας», του πιο ριζοσπαστικού βιβλίου πριν από την Επανάσταση του 1821, το «Χρονικό της Νυρεμβέργης» τυπωμένο το 1493, «Το Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό» του Ζαχαρία Καλλιέργη τυπωμένο το 1499 σε ελληνικό τυπογραφείο στη Βενετία, τα χρονικά των Δυτικοευρωπαίων ταξιδιωτών της Περιηγητικής Συλλογής, η Προσωπική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη Ωνάση, η οποία βρισκόταν αρχικά στο επιχειρηματικό του γραφείο στο Μόντε Κάρλο και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων από ναυτιλιακά και επιχειρηματικά μέχρι ιστορικά και λογοτεχνικά, το Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο με 500 αρχειακά χειρόγραφα, έντυπα και δακτυλόγραφα σημαντικών προσωπικοτήτων από τον πολιτικό, στρατιωτικό και πνευματικό κόσμο της Ελλάδας, το Αρχείο Καβάφη και το Αρχείο Ωνάση.
Εντυπωσιακή είναι και η συλλογή έργων τέχνης η οποία περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά και σπάνια αντικείμενα μεταξύ των οποίων τα έργα με αυγοτέμπερα πάνω σε χρυσό φόντο του αγιογράφου Θεόδωρου Πουλάκη, η σπουδή για τον «Χειμώνα» του Γιάννη Τσαρούχη, το «Μεγάλο στούντιο με παλέτα και γλυπτό» του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, το «Τοπίο – Ο Κήπος των Ελαιών» του Κωνσταντίνου Παρθένη, τα «Καράβια στον Ορίζοντα» του Κωνσταντίνου Βολανάκη, «Ο μικρός σοφός» του Νικόλαου Γύζη και η «Στέψη της Θεοτόκου» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο).
Τα ταξίδια αυτά στην ιστορία, τη γνώση και τον πολιτισμό ζωντανεύουν μέσα από τη χρήση έξι παρακάτω ψηφιακών εφαρμογών:
Εικονική Περιήγηση
Η εφαρμογή Εικονικής Περιήγησης (Virtual Reality, VR) της Ωνασείου Βιβλιοθήκης ανοίγει διάπλατα τις ψηφιακές πύλες μιας ιστορικής βιβλιοθήκης. Μέσα από ένα διαδραστικό βίντεο, που περιλαμβάνει πανοραμικές απεικονίσεις 360° των χώρων, οι χρήστες μπορούν να ταξιδέψουν ψηφιακά ανακαλύπτοντας πληροφορίες για επιλεγμένα εκθέματα, όπως αντικείμενα, βιβλία και έργα τέχνης από τις σπάνιες συλλογές του Ιδρύματος Ωνάση. Αυτή η καινοτόμος εμπειρία συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά με τις δυνατότητες της τεχνολογίας, καθιστώντας την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη προσβάσιμη σε όλους, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Ένας φιλικός και σύγχρονος τρόπος για να έρθετε κοντά στην τέχνη και την ιστορία, με πρωτοποριακά εργαλεία που αναδεικνύουν τη διαχρονική αξία του πολιτισμού.
Επαυξημένος Ψηφιακός Ξεναγός
Η εφαρμογή του Επαυξημένου Ψηφιακού Ξεναγού έχει σχεδιαστεί για να εμπλουτίσει την εμπειρία του κοινού στον φυσικό χώρο της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, προσφέροντας πολυμεσικό περιεχόμενο με τη χρήση κινητών συσκευών τάμπλετ, μέσα από την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality, AR). Ο Ψηφιακός Ξεναγός καθοδηγεί τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους, προσαρμόζοντας τις προτάσεις του στα ενδιαφέροντά τους και στον διαθέσιμο χρόνο της επίσκεψής τους. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετες πληροφορίες, επαυξημένες απεικονίσεις και μηχανική εκφώνηση κειμένων, «ζωντανεύοντας» επιλεγμένα εκθέματα μέσα στον χώρο, όπως το πιάνο της Μαρίας Κάλλας, την Ιλιάδα του Ομήρου και τη Γαλλική Εγκυκλοπαίδεια. (Διαθέσιμος σε τάμπλετ εντός του χώρου της Ωνασείου Βιβλιοθήκης).
Ψηφιακές Εκθέσεις
Η εφαρμογή των Ψηφιακών Εκθέσεων φέρνει το κοινό πιο κοντά στη συλλογή έργων τέχνης του Ιδρύματος Ωνάση, αναδεικνύοντάς τα. Κάθε έκθεση λειτουργεί ταυτοχρόνως ως αποθετήριο, ενώ προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, καθώς τα έργα τέχνης συνοδεύονται από πρόσθετο επιμελημένο περιεχόμενο. Μέσω της εφαρμογής, οι Ψηφιακές Εκθέσεις οργανώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να προσφέρουν μια πιο βαθιά και πολυδιάστατη κατανόηση των επιλεγμένων καλλιτεχνών. Στην πρώτη δημοσίευσή της, η εφαρμογή φιλοξενεί ψηφιακές εκθέσεις αφιερωμένες στον Γιανούλη Χαλεπά και τον Θεόδωρο Πουλάκη, φωτίζοντας το έργο και τη συμβολή τους στην τέχνη με τη βοήθεια των σύγχρονων μέσων.
Χρονολόγιο Αριστοτέλη Ωνάση
Το Χρονολόγιο του Αριστοτέλη Ωνάση ζωντανεύει τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του, μέσα από 31 καθοριστικούς σταθμούς της βιογραφίας του. Σχεδιασμένο για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας και των επιτευγμάτων του, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές και ιστορίες που διαμόρφωσαν τη ζωή του, μέσα από την παρουσίαση πολύτιμου αρχειακού υλικού.
Χρονολόγιο Κ. Π. Καβάφη
Η εκπαιδευτική εφαρμογή του Χρονολογίου του Κ. Π. Καβάφη δημιουργήθηκε για να φωτίσει τη ζωή, το έργο και την εποχή του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας αρχειακά τεκμήρια της ψηφιακής συλλογής του Αρχείου Καβάφη. Το κοινό έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στις δεκαετίες της ζωής του, μέσα από τρεις κατηγορίες πληροφορίας και να ανακαλύψει –¬ο καθένας και η καθεμία με τον δικό τους τρόπο– έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της ελληνικής διασποράς, με παγκόσμιο και διαχρονικό αντίκτυπο.
Εκπαιδευτική εφαρμογή «Η Αλεξάνδρεια του Κ. Π. Καβάφη»
Η εκπαιδευτική εφαρμογή «Η Αλεξάνδρεια του Κ. Π. Καβάφη» αναδεικνύει τη σχέση του ποιητή Κ. Π. Καβάφη με την πόλη του, την Αλεξάνδρεια, μέσα από 29 τοπόσημα. Ψηφιοποιημένα τεκμήρια από το Αρχείο Καβάφη και άλλες συλλογές προβάλλονται για καθένα από τα επιλεγμένα τοπόσημα, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να πλοηγηθεί μέσα στην εφαρμογή όπως ακριβώς σε έναν σύγχρονο χάρτη, έχοντας την επιλογή για εναλλαγή μεταξύ της εικόνας του σήμερα με εκείνης της δεκαετίας του 1920.
MuseumPlus RIA
Το MuseumPlus αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης συλλογών, σχεδιασμένη για να καλύπτει τις πολύπλευρες ανάγκες των πολιτιστικών οργανισμών. Από την επιστημονική τεκμηρίωση και την οργάνωση εκθέσεων έως τη συντήρηση και τη διαχείριση εικονογραφικού υλικού, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τις δημόσιες σχέσεις, η εφαρμογή υποστηρίζει πλήρως την ολιστική διαχείριση πολιτιστικών αγαθών. Στο πλαίσιο του έργου ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της νέας έκδοσης του συστήματος, MuseumPlus RIA, ενισχύοντας τη δυνατότητα ψηφιακής διατήρησης, αποτελεσματικής διαχείρισης, διάθεσης και προβολής των τεκμηρίων που προέρχονται από τις συλλογές βιβλίων, αρχείων και έργων τέχνης του Ιδρύματος Ωνάση.
