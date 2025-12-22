Εγκαινιάστηκε το αποκατεστημένο Ανάκτορο της Αρχαίας Πέλλας, τόπου που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, δείτε φωτογραφίες

Μενδώνη: Σημαντική ημέρα χαράς

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην τελετή των εγκαινίων του Ανακτόρου Πέλλας

Αντίγραφα στα εργαστήρια του ΟΔΑΠ στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Πέλλας

Το ολοκληρωμένο έργο αφορά στη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Ανακτόρου, της μνημειακής εισόδου του συγκροτήματος, της παλαίστρας και της κολυμβητικής δεξαμενής, σε εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου και πορείας περιήγησης, αλλά και στην κατασκευή κτηρίου υποδοχής και κέντρου πληροφόρησης των επισκεπτών.Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3.500.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού.Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην ομιλία της κατά την τελετή των εγκαινίων αναφέρθηκε «σε μια σημαντική ημέρα χαράς για το Υπουργείο Πολιτισμού και τις υπηρεσίες του, που σε αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσαν το έργο της ανάδειξης του Ανακτόρου της Πέλλας, ενός μνημείου μοναδικού σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, το οποίο υπήρξε το κατεξοχήν σύμβολο της ισχύος και της πολιτικής εξουσίας των Μακεδόνων βασιλέων. Στην Κεντρική Μακεδονία -με τη σύγχρονη διοικητική της δομή- βρίσκονται οι τόποι όπου έζησαν, έδρασαν και σφράγισαν την ιστορία δύο κορυφαίες μορφές της ελληνικής ιστορίας, ο Φίλιππος Β΄ και ο Μέγας Αλέξανδρος. Ευθύνη της Πολιτείας, αλλά πρωτίστως της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ίδιων των τοπικών κοινωνιών, είναι το επόμενο βήμα: Οι τόποι αυτοί να ενταχθούν σε ένα ενιαίο, συνεκτικό πρόγραμμα προβολής, σε μια πολιτιστική διαδρομή αφιερωμένη στον Φίλιππο και στον Αλέξανδρο, που να αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία περιήγησης και ιστορικής κατανόησης. Ο Μέγας Αλέξανδρος, εξέχουσα ιστορική προσωπικότητα με διεθνή ακτινοβολία και παγκόσμιο ελληνικό brand name, πρέπει να προβάλλεται με τρόπο που να υπηρετεί τόσο την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας, όσο και τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Μια τέτοια ολοκληρωμένη παρέμβαση, που συνδυάζει την ανάδειξη του Ανακτόρου, σε φυσικό και ψηφιακό επίπεδο, την εκπαίδευση και την παραγωγή, σε άμεση σύνδεση με την τοπική οικονομία της Πέλλας, αποτελεί ένα πρότυπο πολιτιστικής πολιτικής, με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα».Νωρίτερα, σε αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Πέλλας, όπου ολοκληρώθηκαν, επίσης, εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των υποστηρικτικών κτηριακών υποδομών, η Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε τα εργαστήρια παραγωγής αντιγράφων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πόρων (ΟΔΑΠ) δηλώνοντας την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι υφιστάμενες δομές, στη βάση ενός νέου πλαισίου πολιτιστικής και εκπαιδευτικής χρήσης, με τη μορφή ανοικτού εργαστηρίου, που θα φέρει το κοινό σε επαφή με την τεχνική του ψηφιδωτού και την κεραμική τέχνη.