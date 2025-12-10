Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Ο «Εσπερινός της Υπεραγίας Θεοτόκου» του Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Ο «Εσπερινός της Υπεραγίας Θεοτόκου» του Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Από την Καμεράτα, με τον διεθνώς καταξιωμένο Ελβετό ερμηνευτή και μαέστρο Εμιλιανό Γκονζαλές Τορό
Ένα από τα συγκλονιστικότερα έργα της παγκόσμιας λατρευτικής μουσικής, ο «Εσπερινός της Υπεραγίας Θεοτόκου», του Μοντεβέρντι, που αφιερώθηκε από τον ίδιο τον συνθέτη στον Πάπα Παύλο Ε΄, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την Καμεράτα – Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, υπό τη μουσική διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου ερμηνευτή και μαέστρου Εμιλιανό Γκονζαλές Τορό, την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ο Ελβετός σπεσιαλίστας της παλαιάς μουσικής που έχει κατακτήσει κοινό και κριτικούς με την τολμηρή, ζωντανή και εξαιρετικά προσωπική ανάγνωσή του στα έργα του Μοντεβέρντι, έρχεται στη χώρα μας μέσα στις γιορτές με αυτό το κορυφαίο μνημείο της Αναγέννησης και του πρώιμου μπαρόκ που εκδόθηκε και σηματοδοτεί μία από τις πιο λαμπρές στιγμές της ιταλικής μουσικής.
Στον «Εσπερινό» ο Μοντεβέρντι συνδυάζει στοιχεία της παραδοσιακής καθολικής λειτουργίας με πολυφωνικές τεχνικές της Αναγέννησης και μελωδικές τολμηρές γραμμές που προαναγγέλλουν το μπαρόκ. Το αποτέλεσμα είναι μια σύνθεση που ξεπερνά τα όρια του λειτουργικού μέλους και μετατρέπεται σε ύψιστη καλλιτεχνική και πνευματική εμπειρία.
Σολίστ της παράστασης θα είναι είναι η υψίφωνος Μυρσίνη Μαργαρίτη, η μεσόφωνος Θεοδώρα Μπάκα, και οι τενόροι Εμιλιανό Γκονζαλές Τορό και Χουάν Σάντσο ενώ συμμετέχει και η Χορωδία Δωματίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.
Ο Ελβετός σπεσιαλίστας της παλαιάς μουσικής που έχει κατακτήσει κοινό και κριτικούς με την τολμηρή, ζωντανή και εξαιρετικά προσωπική ανάγνωσή του στα έργα του Μοντεβέρντι, έρχεται στη χώρα μας μέσα στις γιορτές με αυτό το κορυφαίο μνημείο της Αναγέννησης και του πρώιμου μπαρόκ που εκδόθηκε και σηματοδοτεί μία από τις πιο λαμπρές στιγμές της ιταλικής μουσικής.
Στον «Εσπερινό» ο Μοντεβέρντι συνδυάζει στοιχεία της παραδοσιακής καθολικής λειτουργίας με πολυφωνικές τεχνικές της Αναγέννησης και μελωδικές τολμηρές γραμμές που προαναγγέλλουν το μπαρόκ. Το αποτέλεσμα είναι μια σύνθεση που ξεπερνά τα όρια του λειτουργικού μέλους και μετατρέπεται σε ύψιστη καλλιτεχνική και πνευματική εμπειρία.
Σολίστ της παράστασης θα είναι είναι η υψίφωνος Μυρσίνη Μαργαρίτη, η μεσόφωνος Θεοδώρα Μπάκα, και οι τενόροι Εμιλιανό Γκονζαλές Τορό και Χουάν Σάντσο ενώ συμμετέχει και η Χορωδία Δωματίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα