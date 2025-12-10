Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Εθνικό Θέατρο: Οι «Τρεις αδελφές» του Τσέχοφ μεταδίδονται ζωντανά από τη σκηνή του στην Ιθάκη
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να φέρει τη θεατρική εμπειρία πιο κοντά και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της χώρας
Μια επιτυχημένη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, οι «Τρεις αδελφές» του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της Ιθάκης, στις 19 Δεκεμβρίου, ζωντανά, σε απευθείας σύνδεση με την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ, εντελώς δωρεάν.
Πρόκειται για μία ακόμη εξ αποστάσεως μετάδοση που εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Εθνικού Θεάτρου να φέρει τη θεατρική εμπειρία πιο κοντά και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της χώρας.
Οι «Τρεις αδελφές», το αριστούργημα του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, αποτελεί μια παράσταση – αφιέρωση στον άνθρωπο που, ενώ λαχταρά, δεν έχει το κουράγιο να γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Ένα έργο για την προσδοκία, τον χρόνο και τη μνήμη, μα κυρίως για την αναζήτηση μιας «Μόσχας» που βρίσκεται πάντοτε εκεί όπου δεν είμαστε εμείς.
Τρεις αδελφές – μια οριζόντια διάταξη της γενιάς. Τρεις γυναίκες δεμένες με την πιο στενή συγγένεια, καταδικασμένες να ζουν χωριστά: Η Όλγα θα είναι πάντα η πρωτότοκη, και γι' αυτό θα ζει στο παρελθόν. Η Μάσα θα αναμετριέται με το παρόν, γιατί είναι η μεσαία. Και η Ιρίνα, η μικρή, θα ονειρεύεται το μέλλον.
Καθημερινές τελετουργίες συναναστροφής, επέτειοι και γιορτές, φιλοσοφικές συζητήσεις και σχέδια, γεννήσεις και καταστροφές, έρωτες και απορρίψεις, αφίξεις και αναχωρήσεις, και κυρίως ματαιώσεις στα χέρια του Τσέχωφ γίνονται ένα πολύτιμο, συχνά κρυπτικό έργο, που οδηγεί με υποδόριο χιούμορ τους ήρωες και τις ηρωίδες του από την ακραία χαρά στην απόλυτη απελπισία.
Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Μαρία Γεωργιάδου, Αντώνης Γκρίτσης, Θανάσης Δήμου, Τρύφωνας Ζάχαρης, Αμαλία Καβάλη, Γιάννης Κλίνης, Κώστας Κορωναίος, Ανδρέας Νάτσιος, Νικόλας Ντούρος, Νάνσυ Σιδέρη, Μαρία Σκουλά, Θάλεια Συκιώτη, Γιωργής Τσαμπουράκης και Ανδριάνα Χαλκίδη.
