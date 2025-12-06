Έκθεση του Πέτρου Πολίτη με τίτλο «Από άλλη οπτική γωνία»

Η Έκθεση θα διαρκέσει απο τις 6 εως και τις 7 Δεκεμβρίου (14:00 - 20:00)και θα φιλοξενηθεί στο Μερόπειο Ιδρυμα, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 45 (Ακρόπολη).Ο Πέτρος Πολίτης είναι Πολιτικός Μηχανικός. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, μάζευε αντικείμενα όπως: ξύλα, σίδερα, μάρμαρα, πήλινα ή οτι άλλο έβρισκε την γη να του κεντρίζει το ενδιαφέρον. Αρχικά σκιτσάροντας και στην συνέχεια δημιουργώντας με αυτά τα ετερόκλητα, παλαιά αντικείμενα, τα νέα ετεροχρηστικά του χειροποιήματα και δίνοντας τους μια δεύτερη ζωή, με διαφορετικό σκοπό, χρήση και κατεύθυνση. Τώρα, παρουσιάζει για πρώτη φορά μια οργανωμένη εκθεση των συνθέσεών του και παράλληλα ένα λεύκωμα επαγγελματικών φωτογραφιών των έργων του, συνοδευόμενο με επεξηγήσεις τους.