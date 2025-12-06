Έκθεση του Πέτρου Πολίτη με τίτλο «Από άλλη οπτική γωνία»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έκθεση του Πέτρου Πολίτη με τίτλο «Από άλλη οπτική γωνία»

Τα εγκαίνια πραγματοποιούνται στις 6 Δεκεμβρίου στις 18:30

Έκθεση του Πέτρου Πολίτη με τίτλο «Από άλλη οπτική γωνία»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Έκθεση θα διαρκέσει απο τις 6 εως και τις 7 Δεκεμβρίου (14:00 - 20:00)και θα φιλοξενηθεί στο Μερόπειο Ιδρυμα, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 45 (Ακρόπολη).
Έκθεση του Πέτρου Πολίτη με τίτλο «Από άλλη οπτική γωνία»

Ο Πέτρος Πολίτης είναι Πολιτικός Μηχανικός. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, μάζευε αντικείμενα όπως: ξύλα, σίδερα, μάρμαρα, πήλινα ή οτι άλλο έβρισκε την γη να του κεντρίζει το ενδιαφέρον. Αρχικά σκιτσάροντας και στην συνέχεια δημιουργώντας με αυτά τα ετερόκλητα, παλαιά αντικείμενα, τα νέα ετεροχρηστικά του χειροποιήματα και δίνοντας τους μια δεύτερη ζωή, με διαφορετικό σκοπό, χρήση και κατεύθυνση. Τώρα, παρουσιάζει για πρώτη φορά μια οργανωμένη εκθεση των συνθέσεών του και παράλληλα ένα λεύκωμα επαγγελματικών φωτογραφιών των έργων του, συνοδευόμενο με επεξηγήσεις τους.
Έκθεση του Πέτρου Πολίτη με τίτλο «Από άλλη οπτική γωνία»
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης