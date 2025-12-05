Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Γιώργος Νταλάρας - Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Δείτε το τραγούδι που σηματοδότησε την επανένωσή τους στη σκηνή
Το «Θα μιλήσουν οι άλλοι» ηχογραφήθηκε και κυκλοφορεί ως ντουέτο των δύο ερμηνευτών
«Θα περάσουν χρόνια δε θα είμαστε εδώ/άλλοι θα μοιράσουν λάθος και σωστό/κι αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν»: Οι παραπάνω στίχοι του Οδυσσέα Ιωάννου, που έντυσε με μουσική ο Μίλτος Πασχαλίδης, ταίριαξαν γάντι με την περσινή, ιστορική επανένωση του Γιώργου Νταλάρα - Βασίλη Παπακωνσταντίνου, στη σκηνή του «VOX», μια μουσική συνάντηση που επαναλαμβάνεται και φέτος στον ίδιο χώρο.
Το τραγούδι αυτό, λοιπόν, που έγραψε το 2020 ο Μίλτος Πασχαλίδης για τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, αποκτά τώρα μια διαφορετική διάσταση, μέσα από τη νέα ηχογράφηση του και την κυκλοφορία του ως ντουέτου των Νταλάρα – Παπακωνσταντίνου.
Ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο οποίος συμμετέχει στη μουσική παράσταση των δύο ερμηνευτών, μοιράζεtαι μία συζήτηση από τις πρώτες συναντήσεις τους, όταν ετοίμαζαν το πρόγραμμα το οποίο τελικά δανείστηκε τον τίτλο του από αυτό το τραγούδι: «Είχαμε κάνει μία πρώτη επιλογή τραγουδιών και είχαμε φτάσει στα 65. Είναι τόσο δυνατό το ρεπερτόριο και των δυο τους, που πονούσαμε κάθε φορά που αποφασίζαμε να κόψουμε κάποιο τραγούδι, γιατί αλλιώς το πρόγραμμα θα έβγαινε πέντε ώρες. Όταν φτιάχναμε το τελευταίο μέρος του προγράμματος, το σημείο που γίνεται αναφορά στα κοινωνικά και πολιτικά τραγούδια, ανάμεσα σε σπουδαία τραγούδια του Μίκη και άλλων, ο Γιώργος πρότεινε και το «Θα μιλήσουν άλλοι». Παρά το γεγονός πως κολακεύτηκα προσπάθησα να τον μεταπείσω υποστηρίζοντας πως δεν γίνεται σε εκείνη την ενότητα, και μάλιστα προς το τέλος της παράστασης να βάλουμε ένα τελείως άγνωστο τραγούδι. Ο Γιώργος επέμενε λέγοντάς μου επί λέξει «Θα το μάθουν!». Επέμεινα κι εγώ λέγοντας πως είναι λάθος και αν το θέλει τόσο πολύ ας μπει σε κάποιο άλλο σημείο. Επενέβη το Βασίλης που δεν ήξερε το τραγούδι και ζήτησε να το ακούσει. Μόλις το άκουσε είπε «δίκιο έχει ο Γιώργος, εκεί θα μπει και θα προσπαθήσω να συμμετέχω κι εγώ την ώρα που θα το λέει».
Όπως πολύ σύντομα αποδείχτηκε οι δύο ερμηνευτές είχαν δίκιο. Το τραγούδι αυτό έγινε μια από τις δυνατές στιγμές της μουσικής τους παράστασης.
