Τσάρλι Κάουφμαν: Πανελλήνια πρεμιέρα της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Tη θνητότητα ως γεγονός αλλά και και ως μεταφορά εξερευνά η νέαμικρού μήκους του», που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και θα παρουσιαστεί σε πρώτη ελληνική προβολή στις 10 Δεκεμβρίου στηΟ σκηνοθέτης των βραβευμένων ταινιών «Η συνεκδοχή της Νέας Υόρκης» και "Anomalisa" που έχει αποσπάσει παράλληλα καιως σεναριογράφος της «Αιώνιας λιακάδας ενός καθαρού μυαλού», γύρισε τη νέα του ταινία μικρού μήκους, στην Αθήνα, με την υποστήριξη του Onassis Culture και θα παραστεί στην πανελλήνια πρεμιέρα της ενώ στις 11 Δεκεμβρίου θα δώσειμαζί με τη σεναριογράφο της ταινίας Eva H.D..Το «How to Shoot a Ghost» αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός δίπτυχου ταινιών –μετά το Jackals & Fireflies (Τσακάλια & Πυγολαμπίδες)– το σενάριο των οποίων υπογράφει η ποιήτρια Eva H.D. Στην ταινία, δύο φαντάσματα που μόλις έχουν πεθάνει περιπλανιούνται στους δρόμους της Αθήνας, παρασυρόμενα από τον παλλόμενο αστικό ιστό και τους επίμονους απόηχους της Ιστορίας. Όσο ζούσαν, ήταν περιθωριοποιημένοι και οι δύο: εκείνος ένας Λιβανέζος κουίρ μεταφραστής, κι εκείνη μια φωτογράφος με κατά το ήμισυ ιρλανδική καταγωγή. Καθώς τριγυρνούν μαζί στην πόλη, βρίσκουν παρηγοριά στη δύσκολη ομορφιά της ζωής και σε ό,τι έπεται μετά.Αναφερόμενος στην επιλογή της Αθήνας ως τόπου εξέλιξης της δράσης της ταινίας ο Τσάρλι Κάουφμαν εξηγεί: «Η Αθήνα είναι μια πόλη όπου τα οστά της Ιστορίας είναι διαρκώς εκτεθειμένα – είτε πρόκειται για τις ανοιχτές πληγές από τη δικτατορία της δεκαετίας του 1970 είτε για τα μνημεία που στέκονταν όρθια όταν ο λοιμός εξολόθρευσε τόσους πολίτες πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. Είναι ο ιδανικός τόπος για να ξετυλίξει κανείς το κουβάρι του παρελθόντος και του παρόντος και να διερευνήσει πώς οι πολιτικές και οι επιθυμίες των νεκρών συνεχίζουν να ζουν μέσα μας».Μετά την ολοκλήρωση της προβολής της ταινίας στη Στέγη θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Τσάρλι Κάουφμαν, τη σεναριογράφο Eva H.D., τον διευθυντή φωτογραφίας Michał Dymek και τον πρωταγωνιστή Josef Akiki σε συντονισμό τηςΑφροδίτης Παναγιωτάκου.