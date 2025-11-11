«Πριν και Μετά»: Μια σύγχρονη κωμωδία σε σκηνοθεσία Κώστα Παπαγεωργίου στο Θέατρο της Ημέρας
Η πρεμιέρα του έργου θα γίνει την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Συνολικά θα γίνουν επτά παραστάσεις, κάθε Παρασκευή

Οι σχέσεις και ο γάμος, από τη χιουμοριστική αλλά και αληθινή τους πλευρά, είναι το θέμα της νέας θεατρικής κωμωδίας «Πριν και Μετά» που ανεβαίνει στο Θέατρο της Ημέρας, από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 21:30 και για επτά παραστάσεις, κάθε Παρασκευή.

Σε κείμενο των Κώστα Παπαγεωργίου και της Αφροδίτης Σπανουδάκη και σκηνοθεσία του Κώστα Παπαγεωργίου, η παράσταση παρουσιάζει μέσα από αυτόνομα σκετς, ατάκες, τρελές καταστάσεις και χιούμορ, τη μετάβαση από τον ρομαντισμό στην καθημερινότητα.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την Πένυ και τον Πάνο, ένα ζευγάρι γύρω στα 30 που σκέφτεται να παντρευτεί και τη Μαρίνα και τον Μιχάλη, ένα παντρεμένο ζευγάρι γύρω στα 50, που αντιμετωπίζουν τις ίδιες καταστάσεις με διαφορετικό τρόπο.

Στόχος της παράστασης είναι να προσφέρει γέλιο και ταύτιση στο κοινό και να δημιουργήσει μια θεατρική εμπειρία που αφορά τόσο τους νέους που βρίσκονται πριν τον γάμο ή σε αρχικά στάδια σχέσης όσο και τους μεγαλύτερους που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στις κωμικές καταστάσεις.

😄 " Πριν και μετα" τρέιλερ θεατρική κωμωδία


«Πριν και Μετά»


Θέατρο της Ημέρας
Διεύθυνση: Ν. Γεννηματά 20, μετρό Πανόρμου
Κλείσιμο
Από Παρασκευή 21 Νοεμβρίου μέχρι Παρασκευή  2 Ιανουαρίου και για 7 παραστάσεις όλες Παρασκευές στις 21:30. 

Τιμές εισιτηρίων:
Εισιτήρια μέσω more : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/prin-kai-meta-1/

Προπώληση μέσω more 10 ευρώ μέχρι 31 Οκτωβρίου
Γενική είσοδος μέσω more: 12 ευρώ από 1η Νοεμβρίου
Φοιτητικά : 8 ευρώ,
Ανέργων, ΑΜΕΑ, ατέλειες: 5 ευρώ
Ομαδικά εισιτήρια: 10 ευρώ.
E-mail επικοινωνίας copaartproductions@gmail.com
Πληροφορίες / κρατήσεις 6944 418 827

Συντελεστές παράστασης:


Θεατρικοί συγγραφείς: Kώστας Παπαγεωργίου και Αφροδίτη Σπανουδάκη
Σκηνοθεσία: Κώστας Παπαγεωργίου
Ερμηνεύουν:
Εύη Καραδήμα
Κων/νος Μούτσης
Ελένη Κουκουλάρη
Νάσος Πορτελάνος
Βοηθός σκηνοθέτη : Βασιλεία Πέτρου
Σκηνογραφία : Ανδρομάχη Μοντζολή
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Αφροδίτη Σπανουδάκη
Πρωτότυπη μουσική σύνθεση : Γιάννης Λογοθέτης και Ανδρέας Πουλέτσος

