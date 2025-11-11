Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
«Τέσσερις Εποχές»: Η νέα έκθεση του Κώστα Παπανικολάου στην Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Βασικά θέματα του ζωγράφου αποτελούν το τοπίο και η σύγχρονη ηθογραφία, είτε στο άστυ είτε στην εξοχή
Τοπιογραφία και άστυ δημιουργούν έναν άχρονο τόπο συνάντησης με τον θεατή στην έκθεση του Κώστα Παπανικολάου, με τίτλο «Τέσσερις Εποχές», στην Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Υπέρμαχος καλλιτέχνης της παραστατικής ζωγραφικής, εστιάζει μέσα από ένα προσωπικό ιδίωμα σε εικόνες από την πόλη και την Φύση και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε το ύφος και το χρώμα της δικής του οπτικής πάνω στην τέχνη, την Φύση και τον άνθρωπο, καθώς και την σχέση του με τον χρόνο.
Σαν από σελίδες ενός ημερολογίου που ξεδιπλώνονται μέσα στον χρόνο, η έκθεση του Κώστα Παπανικολάου συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την ζωή και τον κόσμο ο ζωγράφος. Τον γνωστό έλληνα καλλιτέχνη, Κώστα Παπανικολάου απασχολούν, ουσιαστικά, δύο θέματα αποκλειστικά : α) το τοπίο και β) η σύγχρονη ηθογραφία, είτε στο άστυ είτε στην εξοχή. Μέσα από αυτά τα θέματα η ζωγραφική του καλλιεργεί την αίσθηση του άχρονου, μία εικαστική αναπαράσταση της ίδιας του της ζωής.
Οι άνθρωποι στα καφέ, πάνω στα καράβια, στις παραλίες και στους δρόμους, στην εξοχή της Καισαριανής ή στο τοπίο του Γαλατά, ζουν στον δικό τους ρυθμό. Κινούνται, μιλούν, βαδίζουν έξω από το άγχος των καθημερινών υποχρεώσεων, έξω από την κίνηση του ρολογιού, εκτός χρόνου.
Ο Κώστας Παπανικολάου κινείται ανάμεσα στους δύο τόπους κατοικίας του, απαλλαγμένον από κάθε καθημερινή κίνηση και βιοπάλη, και αποτυπώνει στον καμβά περιβάλλοντα που τον απασχολούν καθημερινά ως «εικόνες από μία έκθεση» έξω από το ‘κατεστημένο’ ή τις σύγχρονες διεθνείς εικαστικές ‘τάσεις’.
Σε τούτη την παρουσίαση της έως σήμερα παραγωγής του ζωγράφου, χρησιμοποιείται ως ερμηνευτικό εργαλείο το (κατασκευασμένο) σχήμα των τεσσάρων εποχών. Σε καθεμία από τις «Τέσσερις εποχές», ένας μεγάλος πίνακας τοποθετείται κεντρικά και λειτουργεί ως « λυδία λίθος», ως το επίκεντρο γύρω από το οποίο απλώνονται μικρότερα έργα, προσχέδια, υδατογραφίες, με τις δικές τους ιστορίες, που προκαλούν τα εξής ερωτήματα : Πώς απεικονίζεται το πέρασμα της ανθρώπινης ύπαρξης από τον κόσμο, μετρημένο με το κλάδεμα των δέντρων, με το κύμα της θάλασσας, με το ψάρεμα ή με την κουβέντα στο μπαλκόνι; Πώς απεικονίζεται η ίδια μας η ζωή μέσα στη δύσκολη και ταυτόχρονα απλή καθημερινότητά της;
Ο Κώστας Παπανικολάου γεννήθηκε το 1959 στο Ριζοβούνι Πρεβέζης. Τον Σεπτέμβριο του 1979 εισήχθη στο προκαταρκτικό τμήμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Έναν χρόνο αργότερα έγινε δεκτός στο εργαστήριο του γλύπτη Δημήτρη Καλαμάρα, ωστόσο, συνέχισε στο εργαστήριο Ζωγραφικής του Γιάννη Μόραλη, μέχρι τη συνταξιοδότησή του (1983). Αποφοίτησε το 1985 από το εργαστήριο του Δημήτρη Μυταρά. Πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης «Εποχές» στην Κηφισιά (1986), με πίνακες που αποτελούσαν μέρος της διπλωματικής του εργασίας. Έκτοτε και μέχρι σήμερα συνεχίζει αδιαλείπτως να ζωγραφίζει, να εικονογραφεί βιβλία και να κάνει εκθέσεις. Με ισχυρό προσωπικό ύφος, ανήκει στους ζωγράφους του ρεύματος της Νέας Παραστατικότητας και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του.
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Είσοδος ελεύθερη.
Δευτέρα έως Κυριακή 09:30-20:00
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Είσοδος ελεύθερη.
Δευτέρα έως Κυριακή 09:30-20:00
Διάρκεια έκθεσης: 14.10.2025 – 15.02.2026
Αίθουσα Πολλαπλών Προβολών 2ου ορόφου ΕΒΕ, ΚΠΙΣΝ
