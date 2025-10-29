Λίνα Μενδώνη: Τα τοπία κοινό αγαθό που καθορίζει την ποιότητα της ζωής, τη δημοκρατία και την πολιτιστική κληρονομιά

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, η Λίνα Μενδώνη είχε συναντήσεις με τον Διευθυντή των Uffizi Galleries Simone Verde, σχετικά με τη διοργάνωση κοινών εκθέσεων των ελληνικών μουσείων με το Uffizi, όπως και με την Εκτελεστική Διευθύντρια του Ιδρύματος Palazzo Strozzi Antonella Loiero, για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη σχεδιαζόμενη έκθεση του Palazzo Strozzi, υπό τον τίτλο «Broken- Θραύσματα», που θα εγκαινιασθεί, στην Φλωρεντία, τον Σεπτέμβριο του 2026.