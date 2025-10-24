Η Λήδα Ρουμάνη παρουσίασε την πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Πόρτα Ανοιχτή» - Στο πλευρό της η Ελευθερία Αρβανιτάκη

για την

Η Λήδα Ρουμάνη με τον ερμηνευτή Γιώργο Περρή

Η Λήδα Ρουμάνη με την Μελίνα Κανά

Τη γνωρίσαμε μέσα από τη συνεργασία – ζωής με τηνενώ στη συνέχεια μάς χάρισε υπέροχους στίχους που έγιναν αγαπημένα τραγούδια. Ο λόγοςένα από τα πιο αγαπητά και δημιουργικά πρόσωπα της ελληνικής δισκογραφίας, η οποία παρουσίασε την πρώτη τηςμε τίτλο «», που κυκλοφορεί από της εκδόσεις Καστανιώτη, σε μια όμορφη βραδιά στον «Οι ήρεμες νύχτες του καλοκαιριού, οι κρύες νύχτες του χειμώνα, η επαφή με τη φύση ακόμα και μέσα στο αστικό περιβάλλον, η βουή του δρόμου, οι αμήχανες σιωπές, οι τόποι-καταφύγια και οι αφιλόξενες γωνιές, ο πόνος της απώλειας, η λαχτάρα της επανασύνδεσης, η συνειδητοποίηση της κοινωνικής συνθήκης, οι καταγραφές εικόνων μέσα από μοναχικές περιπλανήσεις, οι εσωτερικές «κόντρες» με τα «θέλω» και τα «πρέπει», η χαρά της στιγμής, η μελαγχολία για το ανεκπλήρωτο, η γλύκα της προσμονής για το προσδοκώμενο, η αγανάκτηση για το άδικο, η μοναξιά της συμβίωσης, τα δώρα της συντροφικότητας, μια ωραία ταινία, ένα βιβλίο για παρέα, ένας χορταριασμένος κήπος ή ένα φροντισμένο παρτέρι, μια βόλτα με αυτοκίνητο ή ένα ταξίδι με πλοίο: εναύσματα για μια στιχομυθία με το μέσα μας, για έναν διάλογο γραμμένο με τρυφεράδα αλλά και σκληρότητα, με ευγενείς προθέσεις αλλά και θυμό, με πείσμα αλλά και με παραίτηση – ευτυχώς προσωρινή. Μια γυναικεία καταγραφή του κόσμου που μας περιβάλλει και δεν αναβάλλει. Μια βουτιά στα άδυτα και ενδότερα του νου. Μια Πόρτα ανοιχτή στη συμπόρευση και στη συνειδητοποίηση ότι όσα μας προβληματίζουν είναι τόσο προσωπικά όσο και συλλογικά.Από την ξεχωριστή αυτή βραδιά για την Λήδα Ρουμάνη δεν θα μπορούσε να λείπει η Ελευθερία Αρβανιτάκη ενώ το παρών έδωσαν επίσης οι ερμηνευτές Γιώργος Περρής, Μελίνα Κανά, Μαρίζου Ρίζου κ.α.Η Λήδα Ρουμάνη γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσε στον Ορχομενό Βοιωτίας, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Λόγω της καταγωγής της μητέρας της από τα Χανιά της Κρήτης, τα καλοκαίρια της πάντα τα περνούσε εκεί, κάτι που συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια και στην ενήλικη ζωή της. Η σχέση της με την Κρήτη την καθόρισε σε μεγάλο βαθμό. Έκανε σπουδές κοινωνικής και οργανωτικής ψυχολογίας στην Αγγλία, αλλά στην πορεία συναντήθηκε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, με την οποία συνεργάζεται σταθερά από το 1999 ως βασική της συνεργάτιδα.Ως στιχουργός, εκτός από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τον Μάριο Φραγκούλη, τον Γιώργο Περρή, τη Γιώτα Νέγκα, τη Μελίνα Κανά. Έ¬χει δημοσιεύσει κείμενά της στον ιστότοπο zvoura.gr, που τιμά την τέχνη, τον πολιτισμό, τα ταξίδια, την παράδοση και τη γαστρονομία. Έχει επιμεληθεί καλλιτεχνικά παραστάσεις σπουδαίων καλλιτεχνών, που έχουν παρουσιαστεί στο Ηρώδειο και στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Έχει μια κόρη, τη Μαριλένα, την οποία λατρεύει.