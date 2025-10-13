Εθνική Λυρική Σκηνή: Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια για την όπερα «Τζοκόντα» - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Τζοκόντα θεωρείται μια από τις κορυφαίες μεγαλόπρεπες όπερες του ρεπερτορίου, όχι μόνο γιατί πραγματεύεται μια δραματική ιστορία ενός μεγάλου ανεκπλήρωτου έρωτα και αυτοθυσίας, αλλά και γιατί είναι πλούσια σε μοναδικές μελωδίες, διάσημες άριες και υπέροχα χορωδιακά μέρη. Και φυσικά γιατί συμπεριλαμβάνει και ένα από τα πιο διάσημα μπαλέτα όλων των εποχών, τον «Χορό των ωρών», με μια μελωδία που όλοι γνωρίζουμε, καθώς πέρασε στην ποπ κουλτούρα όταν χρησιμοποιήθηκε το 1940 στην ταινία του Ντίσνεϋ «Φαντασία».Επιπλέον, η «Τζοκόντα» αποτελεί το εμβληματικό ντεμπούτο τηςστην Αρένα της Βερόνας το 1947 και σηματοδοτεί την έναρξη της ανυπέρβλητης διεθνούς καριέρας της. Η διάσημη άρια του έργου «Suicidio!» έχει συνδεθεί αναπόσπαστα με τη φωνή και την ερμηνεία της.Ο Όλιβερ Μίερς, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου και ένας από τους πιο περιζήτητους σκηνοθέτες της όπερας στην Ευρώπη, τοποθετεί τη δράση στη Βενετία τού σήμερα και υπογράφει μια εντυπωσιακή όσο και συνεπή στο πνεύμα του έργου σκηνοθεσία, η οποία ξετυλίγει σε βάθος τις ίντριγκες και τα κίνητρα των χαρακτήρων. «Αυτή η πληθωρική σκηνοθεσία είναι ίσως η καλύτερη που μπορεί να υπάρξει για αυτή τη μεγαλόπρεπη αλλά εξίσου απαιτητική όπερα», σύμφωνα με την κριτική του βρετανικού Telegraph. Ο Μίερς ξεκίνησε την καριέρα του στον θεατρικό χώρο ως βοηθός του διακεκριμένου δραματουργού και σκηνοθέτη Χάουαρντ Μπάρκερ. Το 2004 συνίδρυσε την εταιρεία όπερας Second Movement, η οποία έγινε γνωστή για τις παραστάσεις της σε εναλλακτικούς χώρους. Πριν αναλάβει το 2017 την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κόβεντ Γκάρντεν, διετέλεσε από το 2010 ιδρυτικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Όπερας της Βόρειας Ιρλανδίας. Στο φετινό ρεπερτόριο της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου έχουν ενταχθεί σε δική του σκηνοθεσία η Τόσκα, που έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές, και η αναβίωση του πολύ πετυχημένου Ριγολέττου του.Τα σκηνικά είναι του καινοτόμου, με διεθνή αναγνώριση καλλιτέχνη Φίλιπ Φυρχόφερ, ο οποίος από το 2008 εργάζεται ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος με κορυφαίους δημιουργούς σε μερικές από τις μεγαλύτερες όπερες στην Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Δανία κ.α. Τα κοστούμια είναι της Άνμαρι Γουντς με την πολύ σημαντική καριέρα στον χώρο της όπερας. Το κοινό της ΕΛΣ είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τη δουλειά της στη συμπαραγωγή της ΕΛΣ με τις Όπερες του Γκαίτεμποργκ και της Κοπεγχάγης Ντον Τζοβάννι. Τη χορογραφία υπογράφει η Λούσυ Μπερτζ με τη διεθνή καριέρα, γνωστή για τη συνεργασία της με κορυφαίους οργανισμούς, όπως το Κόβεντ Γκάρντεν, η Όπερα του Παρισιού κ.ά. Οι φωτισμοί είναι της βραβευμένης Φαμπιάνας Πιτσόλι, επίσης γνώριμης στο ελληνικό κοινό από τον Ντον Τζοβάννι της ΕΛΣ τη σεζόν 2022/23.Στην παράσταση συμμετέχουν οι Γιάννης Καλύβας, Μαξίμ Κλονόφσκι, Ιωάννης Κοντέλλης, Γιάννης Σταματάκης, Χρήστος Λάζος και Παναγιώτης Παντούλιας αλλά και χορευτές από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής , τη Χορωδία της ΕΛΣ έχει προετοιμάσει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου.19, 22, 25, 29 Οκτωβρίου & 1, 4, 7 Νοεμβρίου 2025Ώρα έναρξης: 19.00(Κυριακή: 18.30)Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ