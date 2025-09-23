Επίσκεψη Μενδώνη στην Ικαρία - Εγκαίνια της αποκατεστημένης Μονής Οσίας Θεοκτίστης, στην Κοινότητα Ευδήλου

Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό και επικίνδυνο, λόγω της θέσης του σε βραχώδες έδαφος και της ανάγκης σταθεροποίησης των βράχων και της στερέωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων

Στην Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας, υλοποιούμε, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τα έργα πολιτισμού απαιτούν σημαντικούς πόρους, τους οποίους πρέπει να διαχειριζόμαστε με ορθολογισμό, ώστε να εξασφαλίζουμε το μέγιστο αποτέλεσμα για τα μνημεία μας».Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η υπουργός Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης στον Κάμπο, επιβεβαιώνοντας την ωριμότητα των μελετών και το στάδιο των εργασιών, στην Αρχαιολογική Συλλογή Κάμπου η οποία έχει πρόσφατα συντηρηθεί και αναβαθμιστεί και στο Ρωμαϊκό Ωδείο.