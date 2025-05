Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Καλοκαιρινή πανσέληνος με ολονύχτιες προβολές, παιχνίδια και χαλάρωση

Λίγο πριν από τα γεγονότα του A New Hope, μια ομάδα επαναστατών με επικεφαλής τη γενναία Τζιν Έρσο ενώνει τις δυνάμεις της σε μια αποστολή-αυτοθυσία: να κλέψει τα σχέδια του Απόλυτου Όπλου της Αυτοκρατορίας – του Άστρου του Θανάτου. Ένα σκοτεινό, πολεμικό κεφάλαιο στο έπος του Star Wars, που αναδεικνύει το τίμημα της ελπίδας.Σκηνοθεσία: George LucasΠρωταγωνιστούν: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie FisherΟ νεαρός Λουκ Σκαϊγουόκερ, ζώντας μια απλή ζωή στον πλανήτη Τατουΐν, βρίσκεται ξαφνικά μπλεγμένος σε μια διαστημική επανάσταση όταν συναντά την Πριγκίπισσα Λέια, τον Χαν Σόλο και τον Όμπι-Γουάν Κενόμπι. Μαζί θα προσπαθήσουν να σταματήσουν την Αυτοκρατορία και να καταστρέψουν το Άστρο του Θανάτου. Το πρώτο κεφάλαιο της διασημότερης σειράς επιστημονικής φαντασίας, θεωρείται η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών.Σκηνοθεσία: Irvin KershnerΠρωταγωνιστούν: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie FisherΗ Αυτοκρατορία περνά στην αντεπίθεση. Ο Λουκ εκπαιδεύεται από τον Γιόντα για να γίνει Τζεντάι, ενώ οι φίλοι του παλεύουν για την επιβίωση σε έναν γαλαξία που σκοτεινιάζει. Με ανατροπές, συγκίνηση και την αποκαλυπτική φράση «I am your father», αυτή η ταινία είναι για πολλούς η κορυφαία του έπους.03.40 Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi / Ο Πόλεμος των Άστρων: Επεισόδιο 6 – Η Επιστροφή των Τζεντάι (1983)Σκηνοθεσία: Richard MarquandΠρωταγωνιστούν: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie FisherΟ Λουκ αντιμετωπίζει τον Νταρθ Βέιντερ και τον Αυτοκράτορα Πάλπατιν στην τελική μάχη ανάμεσα στο Φως και το Σκοτάδι. Η Επανάσταση ενώνει τις δυνάμεις της για να καταστρέψει οριστικά την Αυτοκρατορία, ενώ ο Λουκ καλείται να ολοκληρώσει το πεπρωμένο του ως Τζεντάι. Η επική κατάληξη της πρώτης τριλογίας.Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος ΝιάρχοςΕίσοδος ελεύθερηΣτις 10/07, στην Πανσέληνο του Κόκκινου Ελαφιού, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος διανυκτερεύει και προσκαλεί όλες και όλους να ζήσουν μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες με μαραθώνιο ταινιών, silent disco party, yoga, διαλογισμό, ομαδικά παιχνίδια και πολλές ακόμη δράσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση, η διάθεση για ξενύχτι!Tο 15o Athens Open Air Film Festival επιλέγει τις ταινίες και μεταμορφώνει το Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε σκηνή εγκλήματος καλώντας τους θεατές να πάρουν τον ρόλο του ντετέκτιβ. Σε αυτήν την ολονυχτία Whodunnit, κάθε ταινία κρύβει μια ιστορία μυστηρίου, γεμάτη ανατροπές, ίντριγκες και χαρακτήρες με μυστικά. Από κλασικά φιλμ, που θα ζήλευε η Αγκάθα Κρίστι, μέχρι μοντέρνες σπαζοκεφαλιές γεμάτες σασπένς και χιούμορ, οι θεατές καλούνται να λύσουν το μυστήριο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους!Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος ΝιάρχοςΕίσοδος ελεύθερηΣτην πανσέληνο του Αυγούστου, ο Κάπτεν Τζακ Σπάροου και το πλήρωμά του καταλαμβάνουν την οθόνη στο Ξέφωτο και προσκαλούν τους θεατές σε ένα ολονύκτιο ταξίδι στις πιο επικές θάλασσες του κινηματογράφου: καταραμένα πλοία, χαμένοι θησαυροί, δράση, μυστήριο, και... άφθονο ρούμι σ’ ένα σινε-μαραθώνιο με τρεις ταινίες της αγαπημένης σειράς «Πειρατές της Καραϊβικής».