Νεκρή σε φωτιά στο σπίτι της η τραγουδίστρια Τζιλ Σομπούλ

Η εμβληματική τραγουδίστρια και τραγουδοποιός,, βρήκε τραγικό θάνατο σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της στη Μινεάπολη των ΗΠΑ το πρωί της Πέμπτης, σε ηλικία 66 ετών.Η Τζιλ Σομπούλ ακολούθησε μία επιτυχημένη 30ετη πορεία στον χώρο της μουσικής, έχοντας κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ. Από τις επιτυχίες της ξεχωρίζει το τραγούδιτου 1995, το οποίο θεωρείται ευρέως το πρώτο τραγούδι με ΛΟΑΤΚΙ+ θεματολογία που κατάφερε να κατακτήσει μία θέση στο Billboard Top 20. Το κομμάτι αυτό έγινε ευρύτερα γνωστό και στις επόμενες γενιές, καθώς διασκευάστηκε από την τραγουδίστρια της ποπ,Άλλα γνωστά τραγούδια που φέρουν το όνομα της Τζιλ Σομπούλ είναι το τραγούδι «» από την εμβληματική ταινία των 90s, «», ενώ στις πιο πρόσφατες δουλειές της ανήκει το αυτοβιογραφικό μιούζικαλ «Fuck 7th Grade», που ήταν υποψήφιο για τα βραβεία Drama Desk και ανέβηκε τέσσερις φορές σε θέατρα των ΗΠΑ σε διάστημα τριών ετών.Μάλιστα, η Σομπούλ είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στη γενέτειρά της, το Ντένβερ, το βράδυ του Σαββάτου, στο Swallow Hill Music's Tuft Theater, με το πρόγραμμα «Jill Sobule presents: Songs From F*ck 7th Grade & More».«Η Τζιλ Σομπούλ ήταν μια δύναμη της φύσης και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μουσική της οποίας είναι συνυφασμένη με την κουλτούρα μας. Διασκέδαζα πολύ δουλεύοντας μαζί της. Σήμερα έχασα μια πελάτισσα και μια φίλη. Ελπίζω η μουσική, η μνήμη και η κληρονομιά της να συνεχίσουν να ζουν και να εμπνέουν άλλους», δήλωσε στο Variety o μάνατζέρ της, Τζον Πόρτερ.«Η Τζιλ δεν ήταν απλώς μια πελάτισσα. Ήταν οικογένειά μας. Ήταν παρούσα σε κάθε γέννηση, κάθε γενέθλια και κάθε γιορτή. Τραγούδησε στο γάμο της κόρης μας και ήμουν ο “τεχνικός” της, όταν τραγούδησε μέσω Zoom από το σαλόνι μας (ενώ ζούσε μαζί μας) κατά τη διάρκεια της πανδημίας», δήλωσε στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο ο δικηγόρος της, Κέβιν Χερτζ.Γεννημένη στο Ντένβερ το 1959, η Sobule κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, «Things Here Are Different», το 1990, σε παραγωγή του Τον Ρούντγκρεν. Υπέγραψε με τη δισκογραφική εταιρεία Atlantic το 1995 και γνώρισε επιτυχία με το ομώνυμο άλμπουμ της.Η Σομπούλ προσέγγιζε με τη μουσική της συχνά πολύ φλέγοντα και σημαντικά θέματα, όπως η θανατική ποινή, η ανορεξία και το κίνημα MAGA - και τα επόμενα χρόνια κυκλοφόρησε μουσική σε ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες, ενώ παράλληλα εργάστηκε σε θεατρικά και τηλεοπτικά έργα, μεταξύ των οποίων το θέμα της εκπομπής «Unfabulous» του Nickelodeon.Το 2008 έγινε πρωτοπόρος στη χρήση του crowdfunding για την κυκλοφορία ενός άλμπουμ της, προσφέροντας στους υποστηρικτές της τα πάντα, από δωρεάν download μαζί με το φυσικό αντίγραφο του άλμπουμ (για 10 δολάρια) έως την ευκαιρία να τραγουδήσουν στο δίσκο (10.000 δολάρια). Σε λιγότερο από δύο μήνες είχε φτάσει τον στόχο των 75.000 δολαρίων, μέσω περισσότερων από 500 δωρεών, και κυκλοφόρησε το άλμπουμ «California Years» το 2009 στην δισκογραφική της εταιρεία Pinko Records. Χρησιμοποίησε ξανά το crowdfunding μια δεκαετία αργότερα για το άλμπουμ «Nostalgia Kills».Μια επίσημη τελετή μνήμης για τη ζωή και το έργο της θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της.