Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Keep Dancing

Mε στόχο τη διεύρυνση των δράσεων που απευθύνονται στην τοπική κοινωνία καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, σε συνεργασία με τηΔημοτική Σχολή Χορού Kaλαμάτας, συνεχίζει και φέτος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Keep Dancing, με πέντε σεμινάρια καταξιωμένων καθηγητών χορού που θα πραγματοποιηθούν από τις 15 Φεβρουαρίου μέχρι τις 18 Μαϊου.Τo Keep Dancing εγκαινιάστηκε το 2018-2019 και περιλαμβάνει εργαστήρια σύγχρονου χορού που πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους και απευθύνονται τόσο σε σπουδαστές χορού της πόλης όσο και στους κατοίκους της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, και ειδικότερα, σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες όπως άτομα άνω των 65, ενήλικες, γονείς, παιδιά και ΑΜΕΑ.Πέντε καταξιωμένοι καθηγητές χορού, οι Έμυ Κορφιά, Ερμίρα Γκόρο, Ιωάννα Αποστόλου, Μαρία Μανιώτη και Ευαγγελία Ράντου θα πραγματοποιήσουν το φετινό Keep Dancing, με στόχο να ανοίξουν νέους χώρους έκφρασης, γνώσης και δημιουργίας για τους κατοίκους της Καλαμάτας.Έμυ Κορφιά - Η Μηχανική του Σώματος στο Μπαλέτο Σεμινάριο μπαλέτου για παιδιά και εφήβους 15 & 16 ΦεβρουαρίουΤο σεμινάριο της Έμυς Κορφιά επιδιώκει να αποκωδικοποιήσει το μπαλέτο. Μέσα από τις ασκήσεις και τη δομή του μαθήματος, θα προσεγγίσουμε από μια άλλη οπτική την μηχανική του σώματος. Κρατώντας απόσταση από την αυστηρή αναζήτηση του ακριβούς αποτελέσματος, θα επικεντρωθούμε στον τρόπο μελέτης και στα οφέλη που προσφέρει το μπαλέτο στους σπουδαστές χορού, οποιουδήποτε είδους. Θα αναλύσουμε τη φόρμα και το τί προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο, αυτή η κλασική, απόλυτη τεχνική.Ερμίρα Γκόρο Συναντήσεις - Εργαστήριο αυτοσχεδιασμού και κίνησης για ενήλικες 22 & 23 ΜαρτίουΠρωταρχικά υλικά του εργαστηρίου της Ερμίρας Γκόρο θα είναι η κίνηση και το σώμα και πώς μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους ως παραστάσιμα υλικά. Μέσω δημιουργικών προκλήσεων, το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη συνειδητότητα της κίνησης και της σωματικής λεπτομέρειας προκειμένου να ενθαρρύνει και να ενδυναμώσει τις δημιουργικές επιλογές, την ενστικτώδη κίνηση και τις καλλιτεχνικές αποφάσεις.