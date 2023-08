Barbie: Με κέρδη πάνω από 1 δισ. ανταγωνίζεται «Τιτανικό», «Jurassic Park» και «Star Wars»

Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών

Spiderman

I και ΙΙ

Προφανώς λοιπόν τα κινηματογραφικάπουλάνε και πιο τρανταχτή απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί το γεγονός πως στο κλαμπ των δισεκατομμυρίων βρίσκεται, μεταξύ άλλων και το «» (2012), η 23η κατά σειρά ταινία του θρυλικού πράκτορα 007 που σημείωσε, το 2012, κέρδη ύψους 1,142,471,295 δολαρίων.Επιπλέον, η δυναμική των franchise διαφαίνεται μέσα από την παρουσία στη λίστα πολλών κινηματογραφικών σειρών όπως «», ο «» και οι «».Άλλο ένα δυνατό χαρτί της βιομηχανίας του θεάματος αποτελούν οιοι οποίοι, αποδεδειγμένα, φέρνουν πολύ κόσμο της αίθουσες. Είναι αρκετοί αυτοί που κατάφεραν να γεμίσουν τα ταμεία με κέρδη άνω του 1 δις δολ. μεταξύ των οποίων και οι πασίγνωστοι «Εκδικητές», ο Spider-Man, η Captain Marvel, οι Transformers, ο Black Panther κ.α.Βαριά πυροβολικά όμως αποτελούν και οικινουμένων σχεδίων και μη όπως τα «, η σειρά, τα Minios, ο Σούπερ Μάριο, το «Εγώ ο απαισιότατος» κ.α. αλλά και οι κινηματογραφικές μεταφορές αγαπημένων ιστοριών όπως αυτές της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» και του «Αλαντίν».Θα πρέπει βεβαίως να σημειωθεί πως η εμπορικότητα δεν συνάδει πάντα με την ποιότητα καθώς κάποιες από τις παραπάνω ταινίες, παρότι έφεραν πολύ χρήμα στα ταμεία, δεν διακρίθηκαν για την δημιουργικότητα και το περιεχόμενό τους. Αντιθέτως η επιτυχία τους στηρίχθηκε στον δημοφιλή τίτλο τους γι' αυτό και οι προσδοκίες του κοινού που έσπευσε να τις παρακολουθήσει διαψεύτηκαν.Avatar (2009) - $2,923,706,026Avengers: Endgame (2019) - $2,799,439,100Avatar: The Way of Water (2022) - $2,320,250,281Titanic (1997) - $2,264,743,305Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015) - $2,071,310,218Avengers: Infinity War (2018) - $2,052,415,039Spider-Man: No Way Home (2021) - $1,921,847,111Jurassic World (2015) - $1,671,537,444The Lion King (2019) - $1,663,075,401The Avengers (2012) - $1,520,538,536Furious 7 (2015) - $1,515,341,399Top Gun: Maverick (2022) - $1,495,696,292Frozen II (2019) - $1,453,683,476Avengers: Age of Ultron (2015) - $1,405,018,048The Super Mario Bros. Movie (2023) - $1,352,756,895Black Panther (2018) - $1,349,926,083Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) - $1,342,359,942Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017) - $1,334,407,706Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) - $1,310,466,296Frozen (2013) - $1,284,540,518