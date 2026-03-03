Η Volkswagen ενισχύει την παρουσία της στην Κίνα

Η Volkswagen περνά σε φάση αντεπίθεσης στην Κίνα, επιλέγοντας μια στρατηγική που απομακρύνεται από τα ευρωπαϊκά δεδομένα και προσαρμόζεται πλήρως στις απαιτήσεις της ταχύτερα εξελισσόμενης αγοράς αυτοκινήτου στον κόσμο.



Με το ID. UNYX 07 να ανοίγει τον χορό, ο γερμανικός όμιλος εγκαινιάζει μια εντελώς νέα ζωνική αρχιτεκτονική, σχεδιασμένη και εξελιγμένη αποκλειστικά για την κινεζική αγορά, σηματοδοτώντας μία σαφή στροφή προς το δόγμα «In China, for China».



Το ID. UNYX 07 αποτελεί το πρώτο μοντέλο του Volkswagen Group που βασίζεται στη νέα China Electronic Architecture (CEA), μια πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για τη νέα γενιά software-defined οχημάτων του ομίλου στην Κίνα.



Το μοντέλο αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου σε κινεζικό έδαφος, δοκιμάστηκε τοπικά και μπαίνει στην παραγωγή στο εργοστάσιο Anhui, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ευρείας τεχνολογικής και προϊοντικής επίθεσης.



Σύμφωνα με τον CEO του Volkswagen Group, Όλιβερ Μπλούμε, η νέα αρχιτεκτονική εξελίχθηκε από το μηδέν και έφτασε στη γραμμή παραγωγής σε μόλις 18 μήνες, χρόνος-ρεκόρ για τα δεδομένα του ομίλου.



Όπως τονίζει, η ταχύτητα αυτή δεν επιτεύχθηκε εις βάρος της ποιότητας ή της ασφάλειας, καθώς οι διαδικασίες πιστοποίησης και οι προδιαγραφές παρέμειναν στα ίδια υψηλά επίπεδα που εφαρμόζονται παγκοσμίως.



Η CEA είναι η πρώτη πλήρως ζωνική αρχιτεκτονική της Volkswagen, με ισχυρούς κεντρικούς υπολογιστές και δυνατότητα πλήρων over-the-air ενημερώσεων.



Το κρίσιμο στοιχείο είναι η ευελιξία της, καθώς μπορεί να υποστηρίξει αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, υβριδικά αλλά και συμβατικά. Με αυτόν τον τρόπο, η Volkswagen υποστηρίζει ότι γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής που φέρνει σε μαζική παραγωγή μια ζωνική ηλεκτρονική αρχιτεκτονική για όλα τα είδη συστημάτων κίνησης.



Η ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από τη Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), σε συνεργασία με τη CARIAD China και την XPENG.



Σε τεχνικό επίπεδο, η μετάβαση στη ζωνική αρχιτεκτονική μειώνει τον αριθμό των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου κατά περίπου 30%, περιορίζοντας αισθητά την πολυπλοκότητα των συστημάτων.



Παράλληλα, δημιουργείται η βάση για προηγμένες λειτουργίες cockpit με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, τοπικά προσαρμοσμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και εκτεταμένες software αναβαθμίσεις. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης επιτρέπει, σύμφωνα με την εταιρεία, μείωση των συνολικών κύκλων εξέλιξης έως και 30%, ενώ σε επιλεγμένα έργα καταγράφεται μείωση κόστους που φτάνει το 50%.



Η τεχνολογική αυτή στροφή συνοδεύεται από μια εκτενή προϊοντική επίθεση. Από το 2026, η Volkswagen σχεδιάζει την παρουσίαση τεσσάρων ακόμη μοντέλων με τη νέα αρχιτεκτονική, προερχόμενων από όλες τις κοινοπραξίες της μάρκας στην Κίνα.



Η CEA θα επεκταθεί σταδιακά από την κατηγορία A σε μεγαλύτερες κατηγορίες, δημιουργώντας μια κοινή ψηφιακή βάση για μια ευρεία γκάμα «έξυπνων» και πλήρως διασυνδεδεμένων οχημάτων.



Όπως εξηγεί ο Ραλφ Μπραντστέτερ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Volkswagen AG και επικεφαλής της δραστηριότητας στην Κίνα, η νέα αρχιτεκτονική επιτρέπει την ταχεία διάθεση καινοτομιών βασισμένων στο λογισμικό σε ανταγωνιστικό κόστος, ανεξαρτήτως τύπου συστήματος κίνησης.



Το πλάνο προβλέπει περισσότερα από δέκα νέα New Energy Vehicles μέσα στο 2026, με το χαρτοφυλάκιο να περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά και range extender. Έως το 2029, ο αριθμός των νέων NEV της μάρκας στην Κίνα αναμένεται να ξεπεράσει τα 30, προερχόμενα από τις κοινοπραξίες SAIC Volkswagen, FAW Volkswagen και Volkswagen Anhui.



Δύο από αυτά θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με την XPENG στο πλαίσιο της σειράς ID. UNYX, μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο SUV με την ονομασία ID. UNYX 08 και ένα μικρό σεντάν.



Παράλληλα, η Volkswagen προχωρά στην ανάπτυξη νέων αποκλειστικά κινεζικών πλατφορμών. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, τα πρώτα μοντέλα της China Main Platform (CMP) για το A-Segment θα κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ το 2027 ακολουθεί η China Scalable Platform (CSP) για μεγαλύτερες κατηγορίες, με υποστήριξη τόσο αμιγώς ηλεκτρικών συστημάτων όσο και range extender.



Κομβικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική παίζει το τεχνολογικό κέντρο της Volkswagen στη Hefei, το μεγαλύτερο ερευνητικό και αναπτυξιακό hub του ομίλου εκτός Γερμανίας. Με περισσότερα από 100 εργαστήρια σε έκταση 100.000 τετραγωνικών μέτρων, το VCTC μπορεί να αναπτύσσει και να πιστοποιεί πλήρη οχήματα και τεχνολογίες.