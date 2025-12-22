Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Στην Ελλάδα το νέο Kia Stonic
Το σημαντικά ανανεωμένο crossover της Kia λανσάρεται και στη χώρα μας, με την ελληνική αντιπροσωπεία να ενημερώνει για τις εκδόσεις και τις τιμές του.
Το νέο Stonic υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία των πρόσφατων εξηλεκτρισμένων μοντέλων της κορεάτικης μάρκας, με πιο αιχμηρά φωτιστικά σώματα LED, στενότερη μάσκα και έναν εντελώς νέο προφυλακτήρα.
Το προφίλ παραμένει γνώριμο, όμως υπάρχουν νέας σχεδίασης ζάντες 16 ή 17 ιντσών, καθώς και δύο νέες αποχρώσεις – το Adventurous Green και το Yacht Blue. Η συνολική αύξηση μήκους φτάνει τα 65 χιλιοστά, με το μήκος πλέον να φτάνει τα 4.165 χιλιοστά, διατηρώντας παρ’ όλα αυτά τον compact χαρακτήρα της κατηγορίας.
Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι σαφώς πιο μοντέρνα. Το ταμπλό έχει επανασχεδιαστεί πλήρως και πλέον περιλαμβάνει δύο ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών. Τα φυσικά χειριστήρια του κλιματισμού έχουν καταργηθεί και όλες οι λειτουργίες περνούν πλέον από την οθόνη αφής.
Το Stonic εξοπλίζεται με νέες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ενισχυμένο πακέτο υποβοήθησης οδηγού. Σε αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σύστημα πλοήγησης με έξυπνο Cruise Control, υποβοήθηση οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο και σύστημα αποφυγής συγκρούσεων στο τυφλό σημείο με προειδοποίηση εξόδου από το αυτοκίνητο.
Το Stonic συνεχίζει να βασίζεται στην πλατφόρμα του καταργημένου πλέον Rio και κινείται από τον γνωστό turbo τρικύλινδρο κινητήρα T-GDI των 1.000 κ. εκ. ο οποίος αναλόγως την έκδοση αποδίδει 100 ή 115 ίππους. Η διαφορά έγκειται στο αν υπάρχει υβριδική υποβοήθηση.
Οι εκδόσεις εξοπλισμού είναι τέσσερις: Inmotion, Optimum, Platinum και GT-Line. Το νέο Kia Stonic ξεκινά την πορεία του στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης τις 20.390 ευρώ, ένα κόστος στο οποίο συνυπολογίζεται έκπτωση 500 ευρώ.
